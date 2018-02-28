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Банкиры получат в табло
ЦБ предложил новые ограничения для пунктов торговли валютой
Банк России разработал проект документа, запрещающего коммерческим банкам устанавливать на улице электронные табло, на которых указываются курсы принимаемых к обмену валют. Аналогичные требования предлагается распространить и на остальные носители курсовой информации — щиты, стенды, перетяжки и так далее, сообщает РБК daily.
Все такие средства информирования клиентов, в случае принятия документа, банкам разрешат устанавливать только внутри своих помещений. Размещение же табло на внешних стенах, а равно на крышах и «иных конструктивных элементах здания, строения, сооружения», в котором находится помещение банка, или вовсе вне их, ЦБ намерен запретить.
«Устанавливается запрет уполномоченным банкам размещать информацию о курсах иностранных валют вне помещения уполномоченного банка», - говорится в пояснительной записке к проекту указания ЦБ.
До 1 марта ЦБ намерен принимать предложения и замечания к вынесенному на общественное обсуждение проекту своего указания. В случае принятия документ может вступить в силу через десять дней после официального опубликования.
Причина запрета
В ЦБ РБК пояснили, что данное нововведение - способ борьбы с «незаконными точками обмена валют». «Как показывает практика, информацию о курсах обмена иностранных валют за пределами помещений чаще всего размещают так называемые незаконные «точки обмена валют», которые маскируются под операционные кассы уполномоченного банка», - отметил представитель пресс-службы ЦБ. Уполномоченные банки, как правило, размещают такую информацию на табло внутри помещений, уточнил он.
Запрет уличных табло с курсами валют может стать хорошим шагом в борьбе с «серыми» обменниками, соглашается руководитель центра конверсионных операций Бинбанка Станислав МАКАРОВ. «Если внешние табло будут запрещены, это не станет существенной проблемой для банков: в ряде наших отделений уже используются табло в витринах. У клиента должна оставаться возможность увидеть курс обмена валюты, не заходя в помещение банка», - добавляет он.
ЦБ продолжает политику борьбы с неучтенным оборотом валюты и «теневыми» обменными пунктами, указывают эксперты. «Этот законопроект - логичный шаг в борьбе с незаконным обменом и обналичиванием, и очисткой рынка от сомнительных игроков», - отмечает аналитик Moody’s Ольга УЛЬЯНОВА. В частности, регулятор стремится устранить случаи, когда клиенты обменных пунктов вводятся в заблуждение. «К примеру, нередко по курсу, указанному на рекламных стендах и табло, можно обменять только крупную сумму денег, и клиент в кассе обнаруживает совсем другой курс», - рассказывает она.
Нововведение также будет способствовать автоматизации процесса организации обмена валюты, устраняя бумажный документооборот и повышая уровень контроля, добавляют эксперты. Изменение курсов через автоматизированную банковскую систему в большинстве случаев позволяет с большей степенью надежности отследить как время, так и степень вносимых изменений. Существующий до сегодняшнего дня процесс, основанный на бумажном документообороте, неэффективен ни с точки зрения трудозатрат, ни с точки зрения контроля, говорит Ульянова.
Представители ВТБ, Абсолют Банка и Райффайзенбанка подтвердили РБК, что все информационные табло с курсами наличной иностранной валюты установлены только в помещениях этих банков. В Абсолют Банке уточнили, что информация о курсе валют доступна также на сайте банка, в личном кабинете клиента и мобильном приложении. Клиенты Райффайзенбанка все чаще отдают предпочтение покупке валют в мобильном и интернет-банке, добавил его представитель.
Неожиданные меры
Инициатива Банка России по запрету уличных табло с курсами иностранных валют положительна с точки зрения борьбы против недобросовестных игроков, однако данный шаг вряд ли предотвратит работу полулегальных пунктов обмена валют, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
Как отметил начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий ВАЩЕНКО, данная инициатива Банка России, скорее всего, связана с жалобами клиентов.
«Но непонятно, как запрет поможет. Если пункт обмена полулегальный, то он не будет выполнять требования ЦБ. А на банк эффективно жаловаться на публичных ресурсах», - указал он.
По словам эксперта, эффективно было бы организовать в этой сфере бизнес крупных игроков. «Их проще контролировать и решать спорные вопросы», - пояснил Ващенко.
Аналогичного мнения и начальник аналитического управления банка БКФ Максим ОСАДЧИЙ. «Мера эта направлена против недобросовестных игроков, которые, например, указывают одни курсы, а осуществляют операции обмена по другим курсам. Но с такими игроками можно бороться другими мерами - например, чувствительными штрафами. Такая огульная мера нанесет удар и по добросовестным игрокам», - рассказал он.
Клиентский вопрос
Осадчий полагает, что «в накладе» окажутся и клиенты. «Чтобы узнать курс обмена, им придется зайти в банк, вместо того, чтобы прочитать эту информацию на уличном табло банка», - отметил он.
Поддержал эту идею и директор аналитического департамента «Альпари» Александр РАЗУВАЕВ. «У нас много туристов сейчас из Китая и Европы. К тому же скоро чемпионат мира по футболу. Гости нашей страны должны видеть, где можно поменять деньги», - считает он.
Иного мнения старший директор международного рейтингового агентства Fitch Александр ДАНИЛОВ. «Витрины никто не отменял, в банках, как правило, так на табло либо за стеклом указывают данные. Как-то они смогут донести до потребителей информацию, если в этом будет такая необходимость. На банках данная инициатива никак не скажется. Как скоро они смогут нажать кнопку и отключить табло? Сразу. Я не вижу в этой инициативе ничего глобального», - сообщил эксперт.
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