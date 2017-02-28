В Приморье детский туризм летит под откос

Приморские туроператоры не спешат в школы: уж очень много проблем и мало поддержки

Детский туризм как таковой имеет большой потенциал развития, поскольку школьники являются аудиторией, которая с радостью откликается на предложения туриндустрии. Но туроператоры не приходят с ворохом предложений для юных туристов, поскольку их в школах не ждут: выезды детских групп тормозит отсутствие законодательной, да и финансовой поддержки.

По большому счету именно детский туризм дал старт развитию туриндустрии России: именно со школьных экскурсий началась ее история. С течением времени новые туристические продукты для более взрослой аудитории потеснили с рынка своего «основателя», и детский туризм остался прерогативой немногочисленных компаний. Отказ операторов от работы с юными туристами продиктован целым рядом факторов.

«Детский туризм имеет серьезное значение в патриотическом воспитании, профессиональной ориентации, формировании ребенка как полноценной личности. Несмотря на это, развитие туризма активно тормозится, и если в доперестроечный период этот вид охватывал около 7 млн детей, то сегодня - не более 1,5 млн. А в 36 регионах России полностью отсутствуют туристко-краеведческие учреждения, сотрудничающие со школами», - рассказала Галина ГОМИЛЕВСКАЯ, директор Международного института туризма и гостеприимства ВГУЭС.

По ее словам, такая ситуация возникла потому, что механизм государственной поддержки детского туризма не сформирован. Несмотря на то, что существует государственная программа «Развитие культурно-познавательного туризма», она не затрагивает индустрию путешествий для школьников.

Константин ШЕСТАКОВ, директор департамента туризма Приморского края, в ходе круглого стола «Школьный туризм. Активное образование» отметил, что увеличить субсидирование данной сферы помогут такие интересные проекты, как «Моя Россия: дальневосточные рубежи Победы». В рамках этого мероприятия школьники со всей страны могли посетить Владивосток и Хабаровск, приобщиться к культурному наследию регионов через туристические объекты показа. «Необходимо не только продолжать эту практику, но и создать еще два-три собственных проекта, предполагающих квоты для школьников из других регионов. Если такие продукты появятся на рынке, туроператоры смогут претендовать не только на краевую субсидию, но и на федеральную поддержку. Ведь разворот на Дальний Восток и привлечение человеческого капитала начинаются именно со знакомством юного поколения с нашими регионами», - уверен директор департамента.

На подхвате никого

Но даже если туроператоры, занимающиеся детскими группами, получат поддержку, договориться со школами будет непросто. «Большинство турфирм не делает акцента на детском туризме потому, что мобильность школьников целиком зависит от инициативы учителей, - отметил менеджер турфирмы Владивостока. - А поскольку сами учителя не сильно мотивированы на организацию туров, последние несколько лет мы наблюдаем снижение спроса на детские турпродукты».

Помимо отсутствия внятной системы стимулирования труда учителей, которые организуют школьные экскурсии, сами учебные планы не предполагают внедрения экскурсионных форм активности. «При проведении уроков истории или географии учителя могли бы внедрять региональный компонент с помощью экскурсии, сначала сопровождая школьников к объекту показа, а после - дополняя увиденное теорией, - считает Надежда КРИВОВА, директор ООО «Приморское бюро международного молодежного туризма «Спутник». - Но, к сожалению, в школьной программе есть серьезные ограничения внедрения активных неучебных форматов. Отсутствие интеграции общего и дополнительного образования усугубляется жесткими требованиями правил безопасности. И пока целый ряд законов не изменит своих позиций, такие замечательные экскурсии с педагогом-предметником останутся утопией».

Безопасность бьет по рукам

Как отмечали участники круглого стола «Школьный туризм. Активное образование», основной камень преткновения детского туризма - это групповые перевозки. По мнению экспертов, законодательство выдвигает достаточно жесткие и не всегда эффективные требования, которые мешают развитию экскурсионных выездов школьников.

По словам Ольги ГУРЕВИЧ, председателя Общественного экспертного совета по развитию туризма в Приморском крае, особенно резонансными для туротрасли стали требования к перевозкам, вступившие в силу с 1 января 2017 года. Часть требований удалось отсрочить: так, перевозить детей на автобусах старше 10 лет без тахографа и ГЛОНАСС окончательно запретят только в июле 2017 года.

«Большинство требований к перевозкам детей хоть и выполнимы, но абсурдны. Например, в списке участников группы должны быть указаны ФИО и возраст детей. Если руководитель укажет дату рождения, то это станет уже поводом для штрафа. Вызывают вопросы и требования к расцветке автобуса: детский транспорт должен быть исключительно желтым. Здесь законотворцы перепутали школьные автобусы с экскурсионными, и совершенно не учли тот факт, что экскурсионный транспорт может обслуживать еще и взрослые группы», - считает Ольга Гуревич.

Регулирование детских перевозок оставляет много вопросов и в других моментах. Например, трудно заменить автобус на маршруте или водителя до поездки. Если автобус сломается накануне экскурсии, организаторы будут оштрафованы, если поедут на другом транспорте.

Как заявил один из участников круглого стола, соблюсти все требования законодательства у туроператоров получится только при резком увеличении тарифов на перевозки, в том числе не только детские. Вследствие чего резко снизится доступность автобусного и экскурсионного туризма в целом, который сейчас является драйвером развития внутреннего туризма в России.

По-взрослому никто не хочет

«Школьный туризм предлагает потенциально огромный рынок потребителей, которым интересно выезжать, посещать туристические объекты и места, - уверен владелец туристического парка Приморья. - Но главной проблемой выступает сейчас то, что не существует единой системы взаимодействия между школами и коммерческими структурами (фактически: туристическими объектами показа). Нет возможности привозить детей: ни финансовой, ни технической, не хватает в том числе и законодательной нормы. Было бы здорово, если бы появилась некая система, которая свяжет коммерческую структуру и школу. Это может быть не только специально созданный центр, модерирующий взаимоотношения, но даже простой и внятный регламент работы. Без этого регламентирующего звена приходится обзванивать школы и стараться выйти на каждого преподавателя или классного руководителя и договариваться с ним о возможности приехать. Причем организация поездки зачастую падает не на плечи школы, а на плечи родителей».

Как заявил один из представителей туристического рынка, перспективы школьного туризма в Приморском крае нет. «Не существует ни адекватной правовой нормы, ни технических возможностей, ни желания со стороны школ вывозить детей. Преподаватели не хотят с этим связываться: в конце концов, им за это не платят. Помимо всего прочего, у организаторов нет четкого понимания, кто какую ответственность несет и кто за что отвечает: либо учителя, либо родители, либо туроператоры. Не облегчают жизнь и последние законопроекты: появилось ощущение, что вывоз школьников куда-либо становится невозможен», - резюмировал туроператор.

Наталья КОМИССАРОВА.