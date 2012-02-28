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В акционерных обществах могут появиться долевые акционеры

28 Февраля 2012, 13:23 | Дальний Восток

В ближайшее время правительству будет предложен законопроект, предусматривающий изменение корпоративного законодательства. Акционерные общества смогут формировать так называемый долевой капитал наряду с уставным, а инвесторы - вкладываться не в акции, а в доли участия. Юридическое сообщество встревожено: в нынешнем виде идея является заветной мечтой недобросовестного эмитента.

В скором времени правительство рассмотрит предложение миноритарных активистов внести изменения в закон об акционерных обществах (АО). «Миноритарные акционеры некоторых публичных компаний сформулировали свое видение совершенствования корпоративного права и направили свои предложения в правительство», - рассказал РБК daily источник, близкий к разработчикам законопроекта.

Документ направлен на совершенствование механизмов реализации прав участников хозяйственных обществ на информацию. В нем есть новация, предусматривающая наличие у АО так называемого долевого капитала наряду с капиталом уставным. Устав акционерного общества может предусматривать долевой капитал, разделенный на части - доли участия, которые выпускаются в обмен на вклады в денежной форме. «Доли участия имеют номинальную стоимость и не предоставляют право голоса», - говорится в документе. По замыслу разработчиков законопроекта, такая форма участия могла бы помочь кредитным организациям обеспечить прибыльность кредитов.

Поправки предусматривают возможность дольщиков от банков выбирать своих представителей в органах управления акционерных обществ. Это сможет гарантировать кредиторам возвратность и доходность их высокорисковых вложений.

Если устав компании не предоставляет дольщикам право получать определенные сведения и знакомиться с документами, то они смогут попросить общее собрание акционеров предоставить такую информацию. Кроме того, собственники долей в АО будут уведомляться о созыве общего собрания акционеров с указанием вопросов повестки дня и предложений.

Практика долевого капитала существует в европейском законодательстве, обращает внимание председатель комитета по экономике московского отделения «ОПОРА России» Алексей КАНЕВСКИЙ. «Я не вижу чего-то сверхвредного в этой идее, другой вопрос - как будет работать правоприменительная практика. Боюсь, что в России это получится неклассическим образом», - опасается бизнесмен.

Предлагаемый для обсуждения институт долевого капитала близок по своей правовой природе к привилегированным акциям, что позволяет более гибко подходить к вопросам финансирования акционерного общества и распределения прибыли, замечает старший юрист CMS Russia Константин КАНТЫРЕВ. Он не считает, что из-за такой законодательной инициативы какое-либо АО захочет изменить свою организационно-правовую форму на ООО. «Ведь проектом предусматривается, что акционеры смогут самостоятельно принять решение об использовании либо неиспользовании механизмов долевого капитала и о включении соответствующих положений в свой устав», - указывает адвокат.

«Не совсем понятно, кому может быть выгодна идея долевого капитала и какой сакральный смысл в нее вложен», - недоумевает старший юрист Goltsblat BLP Антон ПАНЧЕНКОВ. Юрист отмечает, что это похоже на аналог equity в западном понимании. При этом equity характерны для частных компаний, финансируемых частными инвесторами, но не для публичных компаний, комментирует он.

Введение долевого капитала в такой редакции, как это указано в проекте закона, является мечтой любого недобросовестного эмитента, когда акционер вносит деньги и при этом не получает вообще никаких прав, сетует директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Денис СПИРИН. По его словам, концепция долевого капитала является живым воплощением принципа «не нравится - голосуй ногами». «Теоретически можно допустить, что какое-то АО, используя эту норму, будет призывать вкладывать деньги, при этом не наделяя новых участников логичными правами», - соглашается Алексей Каневский.

Денису Спирину кажется странным, что законопроект об обеспечении информационных прав акционеров вводит новый вид участия в акционерном обществе.

Ничего странного в этом нет, это обычная лоббистская практика, парирует источник РБК daily. По его словам, «в Думе часто к законодательному паровозику прицепляют чужой вагончик». А Александр Каневский не видит «изюминки» в концепции долевого капитала: «Я даже лоббистского момента не вижу, так как непонятно, кто выигрывает от такого предложения», - подчеркивает он.

Досье "ЗР"

В англо-саксонской системе права equity может представлять собой различные формы капитала, аккумулируемого компанией. К equity может относиться как акционерный, так и смешанный (акционерный и долговой) капиталы. Как правило, в отношении капитала компании это понятие употребляется в связке с понятием private и в случаях создания частных совместных предприятий, акции которых не торгуются открыто. Различные уровни участия в equity могут предполагать различные права участников компании, очень условно аналогичные разделению на права владельцев обыкновенных и привилегированных акций в российском акционерном законодательстве.

"Золотой Рог".

Автор: RBC daily
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