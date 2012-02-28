FESCO выкупила хабаровский складской комплекс «Стройоптторг»

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания Транспортной группы FESCO) о приобретении 100% ОАО «Стройоптторг» (Хабаровск).

В настоящее время основным владельцем складского комплекса «Стройоптторга» является «дочка» ДВМП ООО «Трансгарант» (владеет 74,998% акций). Еще 23,94% акций принадлежат компании BGI Logistic AG (приобрела долю в 2010 году).

«Стройоптторг» был приобретен «Трансгарантом» в 2006 году. Комплекс расположен в черте города Хабаровска на территории 9,2 га. Является одним из крупнейших в регионе центром хранения и переработки грузов, перевозимых железнодорожным, автомобильным и речным транспортом. Площадь крытых складов на территории комплекса - 20 тыс. кв. м.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».