Приморскуголь разместит допэмиссию в пользу СУЭК

Акционеры ОАО «Приморскуголь» (входит во Владивостокский филиал ОАО «СУЭК») на внеочередном собрании приняли решение об увеличении уставного капитала за счет проведения допэмиссии обыкновенных акций в пользу СУЭК.

«Приморскуголь» может разместить 400 тыс. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль, цена размещения - 2 тыс. 418 рублей 30 копеек за акцию.

В настоящее время уставный капитал «Приморскугля» составляет 1,242 млн рублей, он разделен на 927,244 тыс. обыкновенных и 314,756 тыс. привилегированных акций номиналом 1 рубль. В случае размещения допэмиссии в полном объеме уставный капитал может вырасти на 32,2% - до 1,642 млн рублей. Компания сможет привлечь более 967,2 млн рублей.

Досье "ЗР"

ОАО «Приморскуголь» - крупнейшее угледобывающее предприятие на территории Приморского края. СУЭК принадлежат 83,95% (85,149% обыкновенных) акций компании.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».