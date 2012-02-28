Рейтинг городов Дальнего Востока

Они разбросаны по карте ДФО редкими горошинами – маленькими и чуть крупнее – города Дальневосточного региона. В общероссийских масштабах и самые крупные столицы – Хабаровск и Владивосток – не так уж велики: до миллиона не дотягивают, не говоря уже о таких центрах субъектов РФ, как Анадырь и Биробиджан. И все же, все же…

Это они, дальневосточные города, являются опорными точками государства на востоке и центрами экономического роста на гигантских и, что говорить, плохо еще освоенных территориях Тихоокеанской России.

В сочетании центробежных и центростремительных тенденций столицы субъектов ДФО выстраивают политику развития регионов, вынашивают и пестуют перспективные планы и стратегии, выискивают и культивируют новые смыслы существования населения в этих непростых (в сравнении с центральной Россией) условиях. И побеждают наконец в конкурентной борьбе за финансирование федерального центра, инвесторов, проекты и людей, которые, как минимум, не уехали на запад в поисках лучшей доли.

Впрочем, в эту борьбу за будущее включились уже и нестоличные города, осознавая свою неповторимость, находя изюминки, формулируя миссии и создавая свое особенное лицо. Муниципалитеты больших и малых городов Дальнего Востока все больше озабочены формированием хорошего бизнес-климата и, насколько это позволяют скудные бюджеты, комфортной и гармоничной жизненной среды. Начиная с конкурсов уютных двориков и детских площадок, ярмарок местных производителей и замахиваясь на свои региональные особые экономические зоны, местные власти ищут собственные пути выживания и рецепты процветания.

Именно с этой точки зрения «ДК» решил взглянуть на наши города – насколько они удобны для жизни и бизнеса, как этому способствует их архитектурный облик, культурные традиции, деловой климат. Мы убеждены, что практически каждый из городов региона заслуживает отдельного рассказа, и намерены в наступившем году предоставить страницы журнала для таких материалов. А начать новый цикл публикаций решили с разговора о бизнес-климате и архитектуре наших городов. Ведь город, удобный для жизни, должен быть не только комфортным, но и красивым. Насколько этот тезис соответствует действительности, посмотрел наш обозреватель Виктор КУДИНОВ.

Ну а тема развития бизнеса в каждом конкретном населенном пункте и вообще одна из самых главных. Работающий бизнес – это новые рабочие места, растущая покупательная способность населения, пополнение местных бюджетов и стабильность, в том числе социальной сферы, о которой так мечтают в каждом муниципалитете.

Для того чтобы измерить «температуру» бизнес-климата дальневосточных городов и определить показатели, влияющие на предпринимательскую активность, «ДК» предложил чиновникам, ученым, бизнесменам, руководителям компаний из разных дальневосточных городов небольшую анкету. Мнения, высказанные респондентами, подчас оказывались диаметрально противоположными, но, на наш взгляд, именно этим «лица не общим выраженьем» и ценны. В результате появился рейтинг городов, по версии «ДК». Мы не претендуем на его 100-процентную объективность – репрезентативность маловата, но считаем, что как некий срез общественного мнения он имеет право на существование. Надеемся, что читателям будут интересны и цитаты из анкет, в которых наши респонденты мотивируют выставленные ими оценки, а также рассчитываем на продолжение разговора.

Похоже, российские города серьезно озаботились улучшением предпринимательского климата. Муниципальные власти разрабатывают программы поддержки малого и среднего бизнеса, направляя на их реализацию небольшие, но вполне реальные средства, создают советы по предпринимательству при главах, изобретают различные способы активизации местного бизнеса и привлечения иногороднего – с непременной постановкой на налоговый учет. Дальневосточные города в этом смысле оказались в русле общероссийских тенденций.

Деловой климат городов и регионов интересует общественные организации, консалтиговые и рейтинговые компании, СМИ. Так, в последние годы вышли в свет Индексы предпринимательского климата общественной организации ОПОРА России – в нем рассматриваются субъекты федерации и города-миллионники, лучшие города России для бизнеса определило агентство «РосБизнесКонсалтинг», показатели социально-экономического развития, в том числе делового климата и комфортности ведения бизнеса, крупнейших русских городов, проанализировал Forbes.

Правда, в основе своей дальневосточные города оказались за рамками этих исследований, исключением стали лишь Хабаровск и Владивосток. И если в первую десятку по версии агентства «РосБизнесКонсалтинг» они не попали, то в версии Forbes Владивосток занял 8-е место (социальные характеристики – 23-е, покупательная способность населения – 3-е, деловой климат – 20-е, устойчивость к кризису – 2-е, инфраструктура – 11-е, комфортность ведения бизнеса – 25-е), Хабаровск – 14-е (социальные характеристики – 27-е, покупательная способность населения – 10-е, деловой климат – 22-е, устойчивость к кризису-15-е, инфраструктура – 6-е, комфортность ведения бизнеса – 28).

«ДК» попытался определить бизнес-климат крупнейших городов в масштабе Дальнего Востока. Не изобретая велосипед, мы воспользовались определением понятия «региональный бизнес-климат», представленным в Индексе ОПОРЫ России: «региональный бизнес-климат представляет собой совокупность условий, влияющих на возникновение и развитие бизнеса в регионе, это своего рода среда, в которой рождается и растет компания».

В определенной степени условия развития бизнес-среды зависят от вполне конкретных факторов (численности населения, в том числе работоспособного, уровня развития производства, торговли, сферы услуг и т. п.): их скрупулезно отслеживают органы статистики, любезно предоставившие нам эту объективную информацию (см. табл.1, 2, 3). Но бизнес-климат характеризуется также понятиями и факторами субъективными, которые не зарегистрируешь и к делу не пришьешь. Такими, как административные барьеры или справедливая конкуренция.

Кроме того, мы решили не ограничиваться столицами ДФО, в выборку «ДК» помимо них попали также Артем, Белогорск, Комсомольск-на-Амуре, Находка и Уссурийск. Всего 14 городов.

Участникам анкетирования «ДК» было предложено назвать факторы, которые в первую очередь влияют на предпринимательскую активность и инвестиционную конкурентоспособность их населенных пунктов, а также оценить их бизнес-климат по 10-балльной системе. В качестве определяющих было представлено 15 факторов, кроме того, респонденты могли предложить и свой вариант ответа. Вот, что из этого получилось.

Ориентация – рынок

Достаточно единодушны участники опроса были во мнении, что бизнес-климат каждого конкретного города определяет прежде всего общий уровень спроса на товары и услуги (покупательная способность населения). Именно этот фактор большинство респондентов поставили на первое место (табл. 4). Вслед за ним идет такой фактор, как развитая инфраструктура населенного пункта (транспортная система, связь, иные коммуникации). Таким образом, на передний план в определении состояния бизнес-климата городов были выведены рыночные, экономические факторы.

Именно поэтому наиболее высокие баллы получили Хабаровск и Владивосток. Хабаровск называет удобным для ведения бизнеса вице-президент ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК» Дмитрий ГРИДНЕВ, выставляя городу 9 баллов. «Такая высокая оценка складывается, исходя из высокого покупательского спроса, наличия инфраструктуры (поставщиков), партнеров, наличия персонала, доступности финансирования. Но есть куда расти и по этим показателям, и тем более по другим», – констатирует он. И это далеко не единичное мнение.

Председатель НП «Лига финансовых институтов» Александр ИВАШКИН в своих оценках бизнес-климата Владивостока противоречив, впрочем, как и сам этот город. Он подчеркивает, что бизнес-климат напрямую зависит от потребительских настроений, в свою очередь прямо связанных с экономическими факторами развития региона и демографической стабильностью. А в этом плане у приморской столицы, по мнению Александра Ивашкина, не все в порядке: «Низкая активность предпринимателей, относительно невысокие доходы жителей и стагнация численности населения – вот базовые признаки неблагополучия города».

Впрочем, видит эксперт и конкурентные преимущества: «Владивосток – уже сейчас в числе лидирующих городов ДВ региона с точки зрения развития инфраструктуры. Банки, финансовые институты всех видов, магазины-супермаркеты, клубы, рестораны, кинотеатры и туристические центры – всего этого здесь достаточно, правда, не всегда сервис высокого качество. Хорошего качества – Интернет, телефонная связь, присутствует удобное авиационное, автодорожное и железнодорожное сообщение».

Все это, конечно, способствует бизнес-активности Хабаровска и Владивостока в отличие, скажем, от Магадана, Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска, которые в условиях отдаленности и транспортной ограниченности должны искать свои способы повышения предпринимательской активности.

Формула успеха

Но вернемся к результатам анкетирования. Уже на третьей позиции нашего импровизированного рейтинга факторов, влияющих на бизнес-климат, оказался фактор не экономический, а, если можно так сказать, организационный – административные барьеры. Именно о них писали наши респонденты, пожелавшие сохранить инкогнито, из Владивостока, Хабаровска, Артема и Якутска, мотивируя не очень высокие оценки, выставленные своим городам. «Наличие административных барьеров», «сроки получения земли запредельны», «перевод из жилого в нежилой фонд практически невозможен», – выражают озабоченность предприниматели.

В пятерку наиболее важных факторов попали «доступность финансирования (кредитования)» и «наличие персонала необходимой квалификации». Причем если по поводу финансирования общее мнение скорее можно назвать положительным – кредиты все-таки доступны («получить сложно, но можно»), то кадровый вопрос вызывает всеобщую тревогу. Некоторым исключением здесь выступают самые крупные города региона, хотя и им очень хорошо знакома эта проблема: «нехватка персонала необходимой квалификации (управленческий уровень)» – это о Владивостоке, персонал дорогой и немотивированный, дефицит налицо – это о Хабаровске.

Впрочем, объективности ради, приведем еще одну цитату: «Считаю Хабаровск очень комфортным местом для ведения бизнеса, так как здесь высокий покупательский спрос, много молодежи, неплохие кадровые ресурсы, политика территориального управления ЦБ по отношению к банкам лояльная.

Спокойная, не криминогенная обстановка, развитая инфраструктура, большое количество торговых центров и мест скопления людей позволяют организовать банковский бизнес наилучшим образом, доверие населения к банкам находится на достаточно высоком уровне», – считает директор Дальневосточного филиала ООО «ХКФ Банк» Наталья ТЕРЕНЬКО.

Сообща наши читатели составили формулу хорошего бизнес-климата: «спрос, финансы, персонал, конкуренция, партнеры». Или в несколько расширенном виде: «высокий уровень спроса на товары и услуги, развитая инфраструктура, наличие персонала необходимой квалификации, доступность финансирования, безопасность». Помимо Владивостока и Хабаровска подобные характеристики с небольшими расхождениями получили также Артем, Благовещенск, Якутск.

Безопасность в сравнении

Перейдем к очередной пятерке факторов, важных, по мнению респондентов, для развития бизнеса. Это справедливая конкуренция, безопасность, развития система поставщиков, партнеров, доступность бизнес-недвижимости, коррупция, а точнее, ее отсутствие.

В том, что вопросы безопасности бизнеса переместились с первых позиций на средний план, можно усматривать некую положительную тенденцию. Кстати, об этом говорят и респонденты «ДК», вспоминая времена перестрелок и переделов бизнеса в дальневосточных городах. «Радует, что неурядицы в качестве жизни жителей не вызывают резкого роста преступности и сохраняется высокая раскрываемость преступлений – говорю ответственно как член Общественного Совета при УМВД по Приморскому краю», – пишет Александр Ивашкин.

«В плане безопасности в Благовещенске бизнес-среда довольно комфортная. У нас нет угроз, рейдерства, отстреливания, практически отсутствуют административные барьеры», – говорит генеральный директор ООО «Бизнес-советникъ» Жаккелина ОРЛОВА.

«Если сравнивать с 90-ми годами XX века, когда стреляли в предпринимателей, то сегодняшние стенания о непомерном налоговом бремени и административных препонах – просто детский лепет. Те, кто хочет заниматься бизнесом, ведут его, не взирая ни на что. Все познается в сравнении», – пишет бизнесмен, пожелавший остаться неизвестным.

Впрочем, есть и другое мнение: «Как только частный бизнес выходит на высокую рентабельность и становится довольно заметным, он привлекает внимание чиновников различного уровня или представителей более крупного бизнеса, как правило столичного, что повышает вероятность если не полной, то частичной его потери».

Серьезно беспокоит предпринимателей и налоговый пресс («налоговый беспредел» – это из анкеты), изменения правил игры в ходе самой игры, а также качество администрирования налогов, когда едва ли ни каждый предприниматель заведомо причисляется к нарушителям. Именно поэтому вслед за вопросами безопасности и борьбы с коррупцией (наверное, симптоматично, что на эту тему наши респонденты предпочли не распространяться, ограничившись лишь одним словом – «коррупция»), идет фактор «открытость и партнерство налоговых и иных контролирующих органов». Судя по всему, этих открытости и лояльности налоговых и иных контролирующих органов пока бизнесу катастрофически не хватает, как и свободы получения и передачи информации.

Поддержка и политика

Замыкают рейтинг благоприятствования такие факторы, как «программы поддержки бизнеса», «политические риски», «наличие качественных гостиниц, ресторанов, кафе».

Начнем с программ поддержки малого и среднего бизнеса. Им особое внимание уделяют практически все названные муниципалитеты. Тексты программ, информация о работе советов по предпринимательству при мэрах городов, объявления о конкурсах на получение всевозможных субсидий и компенсаций вывешены на официальных сайтах городских округов. Особое внимание этому направлению работы уделяет сегодня и муниципальная, и региональная, и федеральная власти. Наш интерес направлен на действия муниципальной власти.

Так, в программах поддержки малого и среднего предпринимательства предусмотрено субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением основных средств, организацией и оснащением рабочих мест.

Субсидии предусмотрены на частичное возмещение затрат на повышение квалификации работников, уплату лизинговых платежей, участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях. На них могут рассчитывать организации, образующие инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, – на возмещение части затрат по проведению мероприятий для СМП. В числе иных мер поддержки – предоставление в аренду муниципального имущества, определенного соответствующим перечнем.

Отвечая на анкету «ДК», мэр г. Артема Владимир НОВИКОВ наряду с развитой инфраструктурой и справедливой конкуренцией в числе факторов, благодаря которым город можно считать удобным для бизнеса, назвал и программы поддержки бизнеса. Забегая чуть вперед, скажем, что в числе иных положительных моментов глава муниципального образования указал наличие генерального плана развития территории.

В Белогорске в соответствии с аналогичной программой предусмотрены субсидии на возмещение части затрат на энергосберегающие мероприятия, технологическое присоединение к электрическим, тепловым и иным сетям, на выполнение требований пожарной безопасности, а также возмещение части затрат по арендной плате помещений для оказания услуг дошкольного образования и воспитания детей.

Заметим, решить проблему нехватки детских дошкольных заведений попытались сообща представители власти, бизнеса и общественных организаций Амурской области. Как рассказала «ДК» Жаккелина Орлова, в результате такого диалога была разработана программа поддержки предпринимателей, открывающих группы краткосрочного пребывания детей, в виде субсидий. Программа неплохо работает, только за 3 месяца создано порядка 200 мест в таких группах.

В рамках программы поддержки МСБ в Южно-Сахалинске с начала 2011 года 27 субъектам малого предпринимательства согласовано право получения кредитов в банке под залог 30 земельных участков, по трем субъектам малого предпринимательства принято решение об оказании имущественной поддержки в виде передачи в аренду муниципального имущества сроком на 5 лет, нескольким начинающим предпринимателям предоставлены субсидии на общую сумму 400 тыс. рублей. Для субъектов малого и среднего предпринимательства размещено 38 муниципальных заказов, сумма заключенных контрактов составила 49,3 млн рублей.

В Якутске приоритетным правом на получение субсидии пользуются субъекты малого предпринимательства, занятые в пищеперерабатывающей промышленности, производстве строительных материалов, традиционных сувениров и художественных изделий, оказывающих социально-значимые услуги, том числе в ЖКХ.

Этот перечень способов поддержки бизнеса и предусмотренных для него преференций в других дальневосточных городах можно было бы продолжить. Впрочем, все эти усилия власти бизнес не всегда видит и положительно оценивает, полагая, что их нивелируют административные барьеры и отсутствие справедливой конкуренции. Развитие бизнеса, по мнению одного из наших респондентов, «идет не благодаря, а вопреки».

Еще одно мнение, например, по Владивостоку, – «мало либо не работают программы поддержки бизнеса, высокие политические риски на законодательном уровне Приморского края». А это уже о Хабаровске: «7 баллов. Положительные факторы – близость государственных финансовых потоков, наличие партнеров, уникальных природных ресурсов. Отрицательные – сверхвысокие политические риски, конфликтная элита, высокий уровень коррупции, слабое развитие инфраструктуры», – пишет профессор ТГУ Леонид БЛЯХЕР. Три балла поставил за бизнес-климат своего города предприниматель из Якутска: «Нет инфраструктуры, справедливой конкуренции, низкий уровень жизни населения. Наличие административных барьеров. Закрытость налоговых, контролирующих органов».

Но есть и другая стопка ответов, где усилия муниципальной власти по поддержке местного бизнеса оцениваются достаточно высоко. Вот цитаты из них:

«Хабаровск с полным основанием можно считать удобным для бизнеса. 10 баллов (наивысшая). Здесь работают программы поддержки бизнеса (Фонд поддержки малого предпринимательства, доступность бизнес-недвижимости – достаточное количество бизнес-центров в центре города и на периферии). Государственные органы предоставляют бесплатные консультации (только не афишируют). Развитая система поставщиков. Близко Китай. Общий спрос на товары и услуги высок и продолжает расти, в целом растет регион и город»,- констатирует директор компании, работающей в сфере образования, торговли, рекламы.

«Поставила Благовещенску 9 баллов, так как: 1. Хорошо работают программы поддержки бизнеса как в регионе, так и в самом Благовещенске. 2. Субъекты МСП имеют возможность вести цивилизованный систематичный диалог с властью.3. Здоровая конкуренция. 4. Безопасность ведения бизнеса. Практическое отсутствие административных барьеров», – констатирует Жаккелина Орлова.

«Владивосток – 8. Высокая покупательная способность, развитая инфраструктура, реализующиеся к саммиту АТЭС проекты, которые выступают катализатором процессов развития города. К этому стоит прибавить высокую концентрацию банковских учреждений и возможность подобрать удобоваримую форму финансирования. Конечно, политические риски, административные барьеры, проблемы выделения земли на бизнес-цели и т. п. со счетов скидывать нельзя – это есть и очень осложняет жизнь. Поддержка тоже могла бы быть поосновательнее… Но, как говорится, назвался груздем – полезай в кузов… – пошел в бизнес – вертись… Вот и вертимся. И не безрезультатно».

Несколько слов о гостиницах, ресторанах и кафе. Как видно из таблицы 5, их количество нельзя считать достаточным. Однако, по мнению наших респондентов, это далеко не самый главный фактор, из тех, что влияют на бизнес-климат города. Наверное, потому, что нерешенными остаются другие, гораздо более важные проблемы. Хотя для развития туристической отрасли региона это обстоятельство является крайне значимым, и то, что в некоторых городах строятся новые гостиницы, а во Владивостоке появятся даже два пятизвездных отеля, не может не радовать.

Важное «иное»

А теперь о том, какие факторы добавили респонденты «ДК» в графе «иное».

Наряду с повышением уровня занятости населения личным позитивным авторитетом руководства муниципалитета, а также знанием иностранных языков для ведения диалога с потенциальными инвесторами названа низкая доступность земельных участков. Формулируя свои предложения, участники опроса вышли, можно сказать, на общероссийские проблемы. В числе факторов, осложняющих существование бизнеса, названы непомерно высокие тарифы на энергоресурсы (см. табл.6), несовершенство законодательной базы и правовой системы (неясно прописанное корпоративное законодательство, слабый контроль над исполнением законов, сложное судопроизводство), статистической отчетности.

Вызывают озабоченность бизнеса в массе устаревшая материально-техническая база, не позволяющая использовать инновационные технологии, а также громоздкая и длительная по срокам процедура получения российских виз бизнесменами из других стран. Для тех, кто занимается внешнеэкономической деятельностью, актуальна проблема совершенствования деятельности таможенных органов.

И, наконец, несколько неожиданное замечание об отсутствии программы мультикультурного (космополитичного) воспитания населения, имеющихся проявлениях ксенофобии. Наверное, способность населения каждого конкретного города принять в свой мир людей иной национальности, иной веры, иных традиций тоже влияет на его инвестиционную привлекательность?..

…Бизнес-климат создают и сами предприниматели, объединяясь в различные ассоциации, союзы и гильдии, выступая драйверами позитивных перемен в том или ином городе. Правда здесь многое зависит от того, готова ли власть слушать и слышать голос бизнеса. Результаты нашего опроса, несмотря на такой широкий разброс мнений, свидетельствуют, что участники диалога «бизнес – власть» все-таки находят точки взаимопонимания и предпринимательская активность городов ДФО становится все заметнее.

Суммировав поставленные участниками опроса оценки, «ДК» вывел средний балл – ту самую температуру бизнес-климата дальневосточных городов, которую и представил вашему вниманию.

Ирина БАРАННИК, «Золотой Рог» - «Дальневосточный капитал».