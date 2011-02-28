Для самосвалов перекрыли улицы Хабаровска

С 28 марта в Хабаровске введен график движения тяжелых транспортных средств по городским улицам. Его цель - сохранить автомобильные дороги в период неблагоприятных сезонных природно-климатических условий.

Так, с 28 марта по 15 мая будет запрещено движение для грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой 10 тонн и более; с 11 апреля по 10 мая - для транспортных средств весом 8 тонн и более; с 26 апреля по 5 мая - для автомобилей весом 6 тонн и более. Временные периоды установлены в соответствии с долгосрочным метеопрогнозом и исследованиями ФГУП "РосдорНИИ.

В том случае, если нет возможности перевезти груз на малотоннажном транспорте или необходимо доставить неделимый груз, уточнила пресс-служба города, автоперевозчики могут заключить договор с администрацией города, который предусматривает компенсацию затрат на восстановление поврежденного дорожного покрытия. Выдачу разрешений на проезд большегрузных автомобилей и контроль за выполнением режима движения будет осуществлять управление административно-технического контроля администрации Хабаровска.

Не требуется получать разрешения на проезд для автобусов и троллейбусов, движущихся по установленным маршрутам. От заключения договоров освобождаются автоперевозчики, осуществляющие международные перевозки по межправительственным соглашениям; транспорт, перевозящий грузы для предупреждения или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, по списку ГО и ЧС.

Льгота касается также автомобилей, перевозящих почту и почтовые грузы (кроме транспорта технического обслуживания); семенной фонд и корма для предприятий АПК (по списку, согласованному Правительством Хабаровского края). Вне режима остались и военные грузы.