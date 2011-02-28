Контейнерный забег

По итогам 2007 года объем контейнерных перевозок через терминалы российского Дальнего Востока вырос на 30,54% и составил 695 038 TEU (эквивалент 20-футового контейнера), при том что в целом по России прирост составил 35,96%, говорится в исследовании агентства InfraNews «Контейнерная логистика в России и соседних странах».

Это весомый успех, так как 2006 год был одним из самых сложных для терминалов Дальнего Востока из-за резкого роста стоимости железнодорожной доставки. В 2007 году, несмотря на то, что тарифы сохранились на высоком уровне, перевозчики и грузовладельцы смогли к ним приспособиться и нарастить обороты.

По данным исследования, по системе российских железных дорог в России в прошлом году было перевезено 2,048 млн TEU (из них в общей сумме учитывается только 1,368 млн TEU, чтобы избежать двойного учета, при котором переваленные в портах и затем перевезенные по железной дороге контейнеры учитываются дважды). Морским путем через российские контейнерные терминалы в Россию в прошлом году было доставлено 3,072 млн TEU. Две трети этого количества пришлось на порты северо-запада.

Всего на развитие портов в рамках ФЦП «Модернизация транспортной системы России» в этом году государство направит 9,3 млрд руб. По данным Минтранса, в 2007 году на модернизацию портовой инфраструктуры государство израсходовало 6,3 млрд руб. Это позволило привлечь в течение года более 45 млрд руб. частных инвестиций. Терминальные проекты Дальнего Востока о господдержке пока только мечтают.

Досье На рынке контейнерной перевалки сейчас присутствуют три крупные компании, контролирующие более одного терминала: Национальная контейнерная компания (НКК, собственниками которой в равных долях являются группа First Quantum и Транспортная группа FESCO), группа компаний «Н-Транс» (бывшая «Северстальтранс») и холдинг «Новороссийский морской торговый порт». Непосредственно среди контейнерных терминалов лидирует принадлежащий НКК Первый контейнерный терминал (958,53 тыс. TEU). Второе и третье места делят терминалы, контролируемые «Н-Трансом»: Восточная стивидорная компания и «Петролеспорт».

Второй эшелон

Основная проблема Дальнего Востока, по мнению агентства InfraNews, это слишком большое количество стивидоров, которые всеми доступными способами переваливают контейнеры. Наряду с крупными портами, чей грузооборот по году превышает 1-3 млн тонн, контейнерами занимаются и судоремонтные заводы, и лесные причалы, и прочие пристани. В целом для малых стивидоров Дальнего Востока 2007 год прошел без особых изменений. ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (ВМРП) в связи с уменьшением поступления рыбопродукции и металлолома, составлявших основу грузопотока, одно время активно занялось рекламой своих возможностей по перевалке контейнеров через ООО «Владивостокский международный контейнерный терминал», являющееся 100%-ной дочерней компанией порта.

Летом южнокорейская судоходная компания «Донгнама Шиппинг» ввела в свое регулярное расписание контейнерной линии Пусан (Ю. Корея) - Владивосток новый порт судозахода - ВМРП. А в октябре компания Rusam Shipping Со Ltd открыла новую контейнерную линию сообщением порт Пусан - ВМРП. В ноябре компания вышла на плановую ротацию судозаходов 1 раз в 10 дней. Кроме жд перевозки в контейнерах компания Rusam Shipping Со Ltd осуществляет перевозки из Южной Кореи автомобильной техники, в том числе и тяжелой строительной техники. Это вторая и третья импортно- экспортные контейнерные линии Владивостокского морского рыбного порта. На контейнерном терминале с 2005 года действует линия Пусан - Владивосток компании ООО «Магистраль Контейнерные Линии» с еженедельным судозаходом.

Грузооборот ОАО «ВМРП» в 2007 году вырос на 3,9% и составил 1 млн 243 тыс. тонн, причем прирост в значительной степени обеспечен за счет увеличения обработки контейнеров.

Собственник ОАО «Находкинский морской рыбный порт» Дальневосточная транспортная группа (ДВТГ) объявила о привлечении инвестора в лице администрации порта Пусан. Данный проект предусматривает переориентацию Находкинского рыбного порта в контейнерный. Busan Port Authority планирует инвестировать $109 млн в строительство контейнерного терминала в Находке мощностью 400 тыс. TEU. Строительство терминала планируется осуществлять в три этапа. Ожидается, что первая очередь терминала мощностью 150 тыс. TEU. с объемом инвестиций $21,8 млн будет завершена в июле 2008 года. Окончание строительства намечено на 2010 год. Для реализации проекта по строительству терминала BPA создала совместное предприятие с GlovisCo., DaewooLogisticsCorp. и SinokorMerchantMarineCo. Кроме того, в строительстве терминала в Находке также будет участвовать ДВТГ.

На других малых терминалах в 2007 году ничего привлекательного не произошло. Заявление президента РЖД Владимира ЯКУНИНА пока не получило развития. По его словам, Российские железные дороги отказались от планов покупки портовых активов в порту Восточный в пользу строительства собственных мощностей из-за необоснованно высокой цены. «Мы подходили с предложением о приобретении к собственникам, нам была предложена необоснованно высокая цена. Мы отказались», - сказал он. Речь шла, скорее всего, о приобретении ООО «Восточная стивидорная компания» (ВСК, оператор контейнерного терминала в Восточном порту), 75% которого принадлежит компании «Н-Транс» (бывший «Северстальтранс»), 25% - группе P&O Ports. «Начинаем проект создания новых терминальных мощностей в порту Восточный на имеющихся земельных территориях», - сказал Якунин, добавив, что об этом достигнута договоренность с губернатором Приморья Сергеем ДАРЬКИНЫМ. Эксперты отмечают, что заявление главы РЖД носит скорее декларационный характер - построить что-то стоящее между угольным и контейнерным терминалами в Восточном на имеющемся в наличии небольшом участке (не более 10 га) будет весьма проблематично.

Восточная стивидорная компания

ООО «Восточная стивидорная компания» в 2007 году достигло максимального грузооборота за всю историю существования контейнерной перевалки на территории Восточного порта. ВСК увеличила перевалку контейнеров по сравнению с показателем 2006 года на 27% - до 370 992 TEU. В том числе переработка импорта увеличилась на 34%, до 217 330 TEU. Объем перевалки транзитных контейнеров снизился в 3,34 раза, до 3 134 TEU. Объем экспортных контейнеров вырос по сравнению с 2006 годом на 31% - до 137 176 TEU. Объем каботажных контейнеров снизился на 7% - до 12 855 TEU.

«За счет реализации на протяжении всего 2007 года первого этапа инвестиционной программы развития терминала удалось оптимизировать стивидорные и складские процессы, переориентировав производственные мощности терминала с транзита на импорт», - говорит генеральный директор ООО «ВСК» Джон СКУРТИС. В результате доля импорта в суммарном грузообороте составила 58,6%, а среднегодовая динамика роста грузооборота ВСК превысила 30%.

По словам Д.Скуртиса, в 2008 году по мере роста контейнерооборота региона реализация инвестиционной программы, направленной на увеличение пропускной способности Восточной стивидорной компании, будет продолжена. Сегодня ВСК обслуживается 8-ю контейнерными линиями. Распределение груза между странами: Корея -68%, Китай - 29%, Япония - 3%.

Владивостокский контейнерный терминал

Грузооборот ООО «Владивостокский контейнерный терминал» (ВКТ, работает на территории Владивостокского морского торгового порта) в 2007 году не только превзошел показатели предыдущих лет, но и значительно превысил производственную мощность терминала. Терминал находится в совместном управлении ОАО «Владивостокский морской торговый порт» и группы компаний «Н-Транс» (на паритетных началах).

ВКТ в 2007 году в сравнении с 2006 годом увеличил перевалку контейнеров на 36% - до 199 651 TEU. В том числе объем экспортных контейнеров вырос на 53%, до 79 508 TEU. Переработка импорта увеличилась на 47% - до 72 264 TEU. Объем каботажных контейнеров, переработанных терминалом, вырос на 4%, до 47 879 TEU.

«Такого результата удалось достичь за счет оптимизации производственных процессов, направленных на повышение эффективности обработки контейнеров и увеличения пропускной способности терминала», - говорит генеральный директор ООО «ВКТ» Валерий МЕСТУЛОВ.

ВКТ является лидером по количеству направлений перевалки и типам обрабатываемых контейнеров. В обороте терминала преобладает доля ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (входит в Транспортную группу FESCO), что является большой проблемой. Сегодня ВКТ разрывается между необходимостью соответствовать интересам FESCO (ДВМП уже принадлежит половина акций Владивостокского морского торгового порта, а вместе с ним и 50% терминала. - Прим. «ДК») и просто отвечать экономической целесообразности, как ее видит «Н-Транс».

Причалы раздора

В конце прошлого года на территории порта Владивосток разгорелись нешуточные страсти. Причиной конфликта стало расторжение ОАО «ВМТП» с 1 декабря 2007 года договоров аренды и субаренды причалов c ООО «Владивостокский контейнерный сервис» (ВКС), 100%-ной дочерней компанией ВКТ. Эксперты считают, что тем самым ВМТП пытается подтолкнуть «Н-Транс» к продаже доли ВКТ.

Досье В 2006 году на территории Владивостокского морского торгового порта для развития контейнерного бизнеса было создано дочернее предприятие ВКТ - ООО «ВКС». В середине 2008 года планируется ввести в эксплуатацию специализированный контейнерный комплекс пропускной способностью 100 тыс. TEU, оператором которого выступает ВКС. С учетом мощностей ВКТ пропускная способность контейнерных терминалов на территории Владивостокского морского торгового порта должна составить 260 тыс. TEU в год. С 1 октября 2006 года ООО «ВКС» арендует на долгосрочной основе у ОАО «ВМТП» имущественный комплекс и осуществляет свою деятельность на государственных причалах №14-15 порта Владивосток. Согласно договору данные причалы находятся у ООО «ВКС» в субаренде до конца 2011 года.

По словам представителей ВКС, соглашения о расторжении договоров были заключены неуполномоченными лицами и без решений советов директоров ВКТ и ВКС. ВКС обратился в Арбитражный суд Приморского края с иском в адрес ВМТП о признании соглашений недействительными. Суд в качестве обеспечительной меры запретил прекращать действие договоров аренды и запретил третьим лицам использование причалов. Однако 14 февраля Арбитражный суд приостановил рассмотрение исков ООО «ВКС» по ходатайству представителя ОАО «ВМТП».

Руководство FESCO пока занимает выжидательную позицию. «У акционеров нет оснований не доверять действиям руководства порта. Ситуация находится исключительно в производственной плоскости - речь идет об эффективной работе порта. Замена одного стивидора на другого проведена в рамках рабочего процесса», - заявил директор департамента корпоративных коммуникаций Управляющей компании Транспортной группы FESCO Станислав ВАРТАНЯН.

Все в руках FESCO

Основной тенденцией наступившего года должно стать слияние логистики и контейнерного бизнеса. «Логистика и контейнерный бизнес, которые как бы не замечали друг друга последние десять лет, должны слиться воедино и образовать полноценную отрасль экономики, каковой они являются в развитых странах», - считает руководитель агентства InfraNews Алексей БЕЗБОРОДОВ.

Особую роль в формировании этого процесса должна сыграть Транспортная группа FESCO. Правда, для этого ей необходимо решить проблему сторонних заимствований. По мнению аналитиков, группе предстоит привлечь порядка $800 млн, несмотря на риск размытия пакета основного акционера.

Как заявил, выступая на международном бизнес-форуме «Стратегическое партнерство 1520: Балтийский регион» президент ТГ FESCO Евгений АМБРОСОВ, сейчас транспортная группа рассматривает вопрос о привлечении дополнительного акционерного капитала. «До 2011 года мы планируем вложить в развитие компании $1,3 млрд», - сказал Евгений Амбросов. Эти средства будут направлены на приобретение нового флота, строительство подвижного состава и развитие морских терминалов. $200-300 млн будет инвестировано в развитие сухопутных терминалов. В случае если FESCO удастся выкупить контейнерный бизнес у «Н-Транс», вопрос о том, кто будет зарабатывать на контейнерах на Дальнем Востоке, отпадет сам собой.