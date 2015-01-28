Бизнес в кризис поддержат облавами

С 25 января Роспотребнадзор вновь начал практику внезапных проверок общепита и ритейла, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Роспотребнадзор готов начать внеплановые проверки ресторанов, супермаркетов и производителей продуктов питания с 23 января 2015 года. Об этом пишут «Известия». Теперь санинспекция сможет не оповещать о своем визите, если проверка касается качества и безопасности продуктов питания - ранее закон требовал предупреждать не менее чем за сутки.

Такие полномочия Роспотребнадзор получил после подписания президентом 31 декабря 2014 закона № 532-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок». Прежде ведомство не могло прийти с проверкой без предупреждения. Предварительное уведомление для проведения проверки не требовалось лишь в самых исключительных случаях, когда существовала угроза причинения вреда жизни, здоровью людей и возникновения технической катастрофы.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, пишет газета "Золотой Рог", внеплановые проверки не давали результатов, так как нарушители успевали замести следы, уволить задним числом или отправить в отпуск всех ответственных за качество товаров или услуг - ведь ведомство было обязано предупреждать о своем приходе и причине проверки не менее чем за 24 часа. А на лабораторные исследования и работу проверяющих тратились бюджетные средства.

В итоге большая часть проверок, производимых санинспекторами с 2008 года, носила плановый характер: 7 лет назад было запрещено проводить внеплановые проверки без предварительного уведомления предприятия об этом (закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»). Ранее в СМИ глава Роспотребнадзора Анна ПОПОВА заявляла, что с 2008 по 2014 годы Роспотребнадзор снизил количество проверок в четыре раза. При этом из 400 тыс. жалоб, поступающих ежегодно, 10% касались качества и безопасности продуктов питания, сырья и пищевых добавок.

- Недобросовестные предприниматели за 24 часа успевают полностью устранить любые доказательства совершенного правонарушения, - говорит партнер компании «Деловой фарватер» Сергей ВАРЛАМОВ. - Нарушители успевают спрятать оборудование по приготовлению продуктов питания, находящееся в торговом зале, либо дать отгул всем сотрудникам, не имеющим санитарных книжек, либо вообще скрыться. И к моменту проверки порой, вообще, остается только пустое помещение. Также недобросовестные предприниматели избегают проверок под всевозможными предлогами: проведение ремонта, отсутствие уполномоченных должностных лиц ввиду болезни.

Основанием для проведения Роспотребнадзором внеплановой проверки может стать, например, жалоба потребителя. Также проверки могут проводиться по истечении срока исполнения ранее выданного ведомством предписания об устранении тех или иных нарушений или по требованию прокурора.

Юрист Национальной юридической службы Александр КОЖЕВНИКОВ считает, что организации общепита и так поставлены в достаточно жесткие условия, а предлагаемые изменения расширят и без того немалые возможности Роспотребнадзора.

- Дело кончится «конвейерными» проверками продуктовых магазинов, организаций общественного питания, что недопустимо. Правильнее было бы разъяснять людям их права и обучать грамотно их защищать. Даже школьнику нужно объяснить, в какую организацию и в какой форме нужно обращаться в случаях нарушения его прав, - говорит юрист.

Позицию Кожевникова разделяет правовой эксперт Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Мария ОРЛОВА.

- Эти изменения усугубляют и без того нелегкую жизнь бизнеса. Сегодня, даже получив уведомление, предприятие не знает, на каком основании прокуратура дала разрешение инспекторам. У нас часто случается, что жалоба была по одному факту, а инспектор проверяет всё, - заявляет Орлова. - Независимо от тяжести нарушения наказать могут как угодно строго. Для предприятий питания (особенно малый бизнес) самое сложное - это приостановка деятельности до 90 дней, в то же самое время надо из чего-то платить аренду.

По данным Орловой, в общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» уже готовят корректировки к новому ФЗ, которые хотели бы предложить со стороны бизнеса. Первый вице-президент «Опоры России» по аналитической деятельности Владислав КОРОЧКИН подтвердил, что будут готовиться предложения по смягчению требований для малого и среднего бизнеса в ближайшее время. Однако пока единая позиция не выработана, пишет газета "Золотой Рог".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.