Дальневосточным аграриям ГМО без надобности

Постановление правительства РФ №839 от 23 сентября 2013 года меняет правила использования генно-модифицированных продуктов в России с 1 июля 2014 года. В этом году начнется регистрация ГМ-семян, к 2016-2017 годам, по оценкам экспертов, мы уже сможем собрать первый ГМ-урожай.

Все пояснения в СМИ по поводу этого решения сводятся к тому, что урожайность в России, прежде всего сои, значительно ниже, чем в странах Латинской Америки, где соевые поля практически полностью засажены семенами генетически модифицированных растений. Если в прошлом году в России урожайность сои в ситуации наводнения на Дальнем Востоке, где ее производится более 60%, составила 10 ц/га, то в Латинской Америке при всех возможных природных катаклизмах урожайность генно-модифицированной сои стабильна в пределах 25 ц/га.

Сравнение с Латинской Америкой, конечно, выглядит убедительным аргументом в пользу ГМО. Но только на первый взгляд. Первый вопрос, возникший в этой связи, адресован сельхозпроизводителям: что они получат от этого?

«Здесь нет нашего интереса, - сказал зам. директора ООО «Черниговский продукт» Владимир ХИЖИНСКИЙ, - за этим решением стоят другие компании, заинтересованные в дешевом сырье. Даже если ГМ соя покажет на наших полях более высокую урожайность, то конкурентоспособность ее станет значительно ниже и, соответственно, цена сельхозпроизводителей также понизится. В итоге в лучшем случае мы выйдем на тот же доход, который имеем и сейчас».

Еще один, едва ли не ключевой, вопрос: какие семена мы начнем регистрировать в этом году, если в России не было производства ГМ семян?

«У нас можно было в научных целях заниматься ГМО для отработки методики, каких-то теоритических вопросов, - говорит замдиректора по научной работе ПримНИИСХ Алексей ЕМЕЛЬЯНОВ, - но для того, чтобы их высевать вне лаборатории, где-то на специальных площадках в открытом грунте, требовалось разрешение. У нас в институте, например, такого разрешения не было. Мы занимались этим только в лаборатории. А в зарубежных странах уже давно есть сорта, гибриды, полученные на этой основе. Поэтому неизбежно будет экспансия селекционных достижений из-за рубежа».

В то же время специалисты уверяют, что возможности для традиционного производства сои еще далеко не исчерпаны. Сегодня генетический потенциал наших сортов используется менее чем наполовину. В Приморском крае есть хозяйства, которые получают по 20 ц/га и даже больше, используя традиционные семена. А столь скромные средние по краю результаты по урожайности - это проблемы упавшей в последние десятилетия культуры земледелия, которую никак не поднимут ГМ семена. Тут нужны совсем другие меры: увеличение посевных площадей (сейчас в Приморском крае используют 60% имеющихся площадей), улучшение технологий, в том числе возврат к севообороту, решение вопросов мелиорации, восстановления и повышения плодородия почвы. А если после наших приморских дождей соя по-прежнему будет стоять в воде, так как на полях нет каналов, нет дорог, позволяющих технике подъехать к ним, не выполнена планировка и т.д., то и зарубежные селекционные достижения не помогут.

Еще один вопрос, который невозможно обойти: а как отреагируют на такие перемены в России зарубежные рынки, прежде всего азиатские, на которые нас в последнее время активно ориентируют в правительстве страны?

Не секрет, что Россию наши ближайшие соседи воспринимают как страну, производящую относительно чистые продукты питания. Неслучайно Южная Корея, где не производят ГМО, одна из первых проявила интерес к инвестированию в сельское хозяйство Приморского края. Два других соседа - Китай и Япония - хоть и выпускают ГМ продукты, но далеко не только их. В этих странах есть как рынок ГМ продуктов, так и рынок продуктов, произведенных традиционным способом. При этом, как считают эксперты, рынок ГМ продуктов в этих странах уже освоен. Нас там особо не ждут. А вот рынок традиционных продуктов более лоялен к нашим производителям и готов к более высоким ценам, чем на внутрироссийском рынке. Не грозит ли нашим производителям потеря конкурентных преимуществ и, как следствие, интереса к российским продуктам сельского хозяйства?

Елена АБАШЕВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.