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2010 – успешный год в истории FOREX CLUB

28 Января 2011, 15:01 | Дальний Восток

Уходящий год можно назвать годом надежд для мировой экономики после масштабного финансового кризиса, охватившего планету в 2008 году. Наметились первые ростки оживления экономической конъюнктуры, главными вопросами стали устойчивость экономического восстановления и дальнейший рост.

2010 год один из самых успешных в истории брокера FOREX CLUB и его клиентов. В среднем «плюс» по итогам месяца имели 33% клиентов, при этом самый лучший результат торговли показал трейдер с месячным профитом в $187 тыс. Средняя доля прибыльных сделок клиентов FOREX CLUB составила 62%.

Практически с момента основания в 1997 году FOREX CLUB предлагал своим клиентам уникальные торговые терминалы собственной разработки. В 2010 году FOREX CLUB дополнительно запустил новые популярные торговые платформы – ActTrader™ и MetaTrader™. Эффективность платформы ActTrader™ уже признана трейдерами из более чем 100 стран мира и рядом ведущих международных брокеров на развитых рынках США, ЕС и Японии. MetaTrader™, в свою очередь, является одним из самых популярных торговых терминалов в мировом масштабе и, в частности, в русскоязычном мире. Таким образом, FOREX CLUB максимально расширил линейку используемых программных продуктов, обеспечив своих клиентов полным спектром возможностей эффективного Интернет-трейдинга и предоставив полную свободу выбора.

Благодаря запуску линейки CFD (Contracts For Difference), клиенты FOREX CLUB теперь могут торговать не только валютами, но и контрактами на разницу цен на металлы и нефть, а также на разницу акций и индексов известнейших мировых компаний. Всего компания запустила 54 торговых инструмента CFD – это одно из самых широких предложений на рынке, при этом с одними из самых выгодных условий торговли.

Значимым событием года стала покупка 100% акций старейшего FOREX-брокера – компании «Акмос Трейд», благодаря чему FOREX CLUB не только значительно увеличил свою рыночную долю, но и существенно расширил линейку продуктов и услуг. Клиенты FOREX CLUB получили возможность работы с популярной торговой платформой MetaTrader4™, доступ к услуге «Инвестиционные счета», возможность работы с валютным рынком посредством Биржи «Санкт-Петербург», страхования депозитов и многое другое.

В 2010 году американский брокер FOREX CLUB Financial Company вошел в авторитетный рейтинг самых быстрорастущих компаний США по версии журнала INC, заняв 6-е место среди компаний финансовой сферы и 102-е – среди известнейших мировых. Помимо этого, по итогам 3-го квартала 2010 г., вошел в TOP-10 американских брокеров по числу открытых клиентских счетов.

Авторитетное агентство «Кредит-рейтинг» признало прогнозы Информационно-аналитического центра самыми точными на валютном рынке. Кроме того, начальник центра Андрей ДИРГИН занял 18-е место в рейтинге лучших финансовых аналитиков, составленном Информационно-аналитическим порталом ИнвестГУРУ.

FOREX CLUB в очередной раз признан Лучшим брокером 2010 года в России и странах СНГ по версии FOREX EXPO AWARDS.

Демонстрируя стремительную экспансию, в 2010 году компания открыла новые русскоязычные филиалы и представительства в Актобе, Белгороде, Вологде, Запорожье, Караганде, Краматорске, Львове, Сыктывкаре, Ташкенте, Твери и Черновцах. 2010 год стал годом высоких темпов развития как в России и странах СНГ, так и в США, Бразилии, Китае, а также на рынках других стран. Так, в китайском Шанхае начала функционировать Международная академия биржевой торговли. А на легендарной Wall Street в Нью-Йорке открыт третий американский офис компании, который станет головным для брокера FOREX CLUB Financial Company.

Осуществляя деятельность в глобальном масштабе и изучая опыт разных стран, FOREX CLUB активно работает над созданием прозрачного рынка FOREX в России. FOREX CLUB первым посчитал и осветил реальные объемы рынка в РФ в терминах числа трейдеров и объема пополнений счетов.

В целом по итогам года объемы бизнеса FOREX CLUB в мировом масштабе стали сопоставимы с показателями работы материнского русскоязычного рынка.

FOREX CLUB поздравляет всех трейдеров с наступающим Новым 2011 годом и желает успешной торговли, правильных решений в выборе тренда и уверенности в собственных силах!

Пройти обучение и начать инвестировать с FOREX CLUB можно на сайте www.forexclub.ru, а также в Международной академии биржевой торговли (официальный представитель FOREX CLUB в странах СНГ) во Владивостоке по адресу: Пологая, 26. Тел. (4232) 43-35-38.

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