В основе – современные технологии

Строительно-ремонтная компания «ОАО «СМК «РегионСтройКапитал» ориентируется на работы, в основу которых ложатся наиболее современные технологии и разработки в сфере строительства и ремонта.

Для того, чтобы постоянно находиться на уровне заявленных приоритетов, ОАО «СМК «РегионСтройКапитал» регулярно обновляет оборудование, ее сотрудники с завидным постоянством посещают семинары и выставки от ведущих компаний и институтов, повышают квалификацию и профессионализм.

Такой подход позволяет предложить клиенту наиболее оптимальное решение. К примеру, в высотных и монтажных работах компания использует технологию промышленного альпинизма, причем как для общих, так и для узкоспециализированных работ, в том числе сварочных, электромонтажных и других. Это позволяет значительно ускорить процесс строительства или ремонта, а порой делает его доступным и возможным там, где не может подъехать техника, невозможно смонтировать навесное и подъемное оборудование. Не говоря уже о том, что такие работы являются наиболее экономичными, что немаловажно для заказчика.

В отделочных работах компания осваивает наиболее долговечные, экологичные и дизайнерские технологии, в их числе – наливные полы (полиуретановые, цементно-акриловые, эпоксидные, метилметакрилатные). Они могут использоваться как в промышленных объектах в связи со своей износостойкостью, так и в офисных, торговых помещениях, поскольку идеально ровный пол и сам по себе воспринимается как часть грамотного дизайнерского решения.

В стремлении идти в ногу со временем компания ОАО «СМК «РегионСтройКапитал» пополняет комплекс оборудования, техники и инструментов, что позволяет наиболее качественно и быстро выполнять различные работы. Так, в сварочных работах мы предоставляем не только газовую, электрическую, аргонную сварку, но и плазменную, оценить преимущества которой смогли уже на западном рынке. При закупке материалов для работ, а также при их выборе заказчиком, компания ставит одним из приоритетов оптимальное соотношение таких параметров, как цена и качество (в том числе срок службы, удобство в использовании и пр.). Исходя именно из этого принципа в кровельных работах, в 2010 году компания активно использовала достаточно новую технологию мембранной кровли. Срок службы кровли из полимерных мембран превышает 50 лет.

Опыт работы компании в течение долгого времени основывался преимущественно на объектах строящихся жилых комплексов, ЖКХ, промышленных предприятий в городах Дальнего Востока, в числе которых Хабаровск, Владивосток, Комсомольск-на-Амуре и другие. За эти годы компания «НТС» расширила спектр своих услуг и, несмотря на то, что остается развивающейся компанией, готова выйти на более масштабный рынок, где могла бы в полной мере показать свой потенциал. Здесь убеждены, что курс на новые технологии, взятый компанией, позволит ей стать участником интересных проектов, реализующихся сегодня в Дальневосточном федеральном округе.

Используя современные технологии, стремимся опередить не только конкурентов, но и ожидания заказчиков!

ОАО «СМК «РегионСтройКапитал» г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 73. (4212) 77-55-85; 8-914-161-0888. www.hitech-rsc.ru

Фасадные работы

- Монтаж навесных вентилируемых фасадов - Монтаж облицовочных материалов - Утепление фасадов - Облицовка, установка откосов и отливов - Отделка фасадов «мокрым способом» - Покраска, штукатурка, гидрофобизация - Герметизация стыков, швов, реставрация трещин.

Монтажные работы

- Высотные работы - Сварочные работы - Электромонтажные работы - Ремонт и антикоррозийная защита металлоконструкций - Подъем и установка конструкций - Герметизация стыков - Монтаж сборно-монолитных перекрытий - Монтаж телефонных линий и антенн.

Кровельные работы

- Укладка и ремонт рулонной (наплавляемой) кровли - Монтаж всех видов металлической кровли - Укладка мембранной кровли - Монтаж и ремонт водосточной системы - Стяжка, выравнивание, скатная кровля.

Отделочные работы

- Облицовка стен - Установка перегородок - Монтаж вентиляции - Монтаж, заливка полов - Монтаж потолков.

Остекление

- Спайдерное остекление - Структурное остекление - Витринное остекление - Монтаж самоочищающегося стекла, с подогревом, гнутого. - Мойка, ремонт, декорирование остекления.