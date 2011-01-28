Дальневосточники голосуют за «Торговую марку года-2011»

Приморская торгово-промышленная палата объявляет старт 10-го ЮБИЛЕЙНОГО регионального конкурса «Торговая марка года-2011» в области эффективного маркетинга, рекламы, продвижения товаров и услуг.

В связи с введением голосования на сайте за бренды Дальнего Востока старт конкурса объявлен уже в январе. Любая марка может зарегистрироваться на сайте и наблюдать за ростом голосов за нее и конкурирующие бренды в течение всего года. Итоги конкурса, как обычно, будут подведены в декабре. Традиционно конкурс имеет патронат Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Дальневосточной торгово-промышленной палаты, Администрации Приморского края и Администрации г. Владивостока, Национальной программы «Российская деловая культура», Российской Ассоциации Маркетинга.

В прошлом году конкурс приобрел региональный статус: «Торговая марка Дальнего Востока». Цель проекта: выявить и продемонстрировать примеры эффективного построения бизнеса, достижения в создании и продвижении брендов на конкурентном рынке.

Торговая марка года - единственная награда на Дальнем Востоке, имеющая юридическую силу предоставления победителям права использования знака «Торговая марка года» в рекламных целях, размещения знака на товаре и упаковке. Юридическое право получают обладатели Гран-при и золотых кубков.

Приглашаем торговые марки к регистрации, а жителей Дальнего Востока к голосованию на сайте: www.primbrand.ru!