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Фонд развития Дальнего Востока докапитализирован на 10,6 млрд рублей
Правительство докапитализировало Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) на 10,6 млрд рублей. ВЭБ.РФ (единственный акционер фонда) увеличил уставной капитал ФРДВ за счет средств субсидии из федерального бюджета, предоставленной на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе. О необходимости докапитализации ФРДВ в выступлении на Восточном экономическом форуме заявлял Президент РФ В.В. Путин.
Средства, выделенные ФРДВ ранее, полностью распределены и направлены на финансирование 16 приоритетных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке общей стоимостью около 170 млрд рублей, инвестиции Фонда в которые превышают 40 млрд рублей.
Фонд выступает крупнейшим инвестором ключевых несырьевых проектов, в том числе, реализуемых на территориях опережающего развития. В частности, ФРДВ финансирует строительство свиноводческого комплекса в ТОР «Михайловское», крупнейшего предприятия по добыче коксующего угля в Южной Якутии, первого в России завода по глубокой переработке сои в Амурской области, нового пассажирского авиатерминала в Хабаровском аэропорту, жилья для сотрудников судостроительного комплекса Звезда, поддерживает ряд других инфраструктурных и промышленных проектов.
Около 20% инвестиций Фонда направлено на поддержку проектов малого и среднего бизнеса. Благодаря совместной с банками программе ФРДВ льготные кредиты стоимостью в полтора раза ниже рынка на общую сумму 14 млрд руб. уже получили 642 дальневосточных предприятия МСП. Программа «Доступный кредит для МСП» будет продолжена в 2019 году.
«Мы вложили первоначальный капитал в приоритетные проекты, обеспечив инициаторов дешевым и долгосрочным финансированием. Докапитализация позволит продолжить эту работу. При этом Фонд будет стремиться к максимальному увеличению мультипликатора частных инвестиций на каждый инвестируемый бюджетный рубль», - отметил генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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