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Дальневосточная распредсетевая компания может быть выкуплена ФСК ЕЭС за пакет акций "Интер РАО"
ОАО "ФСК ЕЭС", согласно предложениям Минэкономразвития и Минэнерго РФ, может оплатить покупку ОАО "Дальневосточная распредсетевая компания" (ДРСК), которое сейчас принадлежит ОАО "РусГидро", принадлежащими ФСК акциями ОАО "Интер РАО ЕЭС" на сумму порядка 13 млрд рублей.
Согласно независимой оценке в такую сумму примерно оценивается 4,9% акций "Интер РАО".
В начале 2012 года ОАО "РАО ЭС Востока" (подконтрольно "РусГидро", владеет ДРСК) утвердило оценку 100% ДРСК на уровне 19,3 млрд рублей, однако ФСК с ней не согласилась, считая ее завышенной вдвое. В сентябре "РАО ЭС Востока" согласовало оценку в 13 млрд рублей.
Ожидалось, что актив будет оплачен деньгами в рассрочку, равными долями с периодичностью платежей не менее одного раза в квартал, срок окончательной оплаты - 30 июня 2014 года. Полученные денежные средства предполагалось направить на финансирование строительства Уссурийской ТЭЦ.
"Факт остается фактом - на сегодняшний момент сделки нет, - сообщил 17 декабря на встрече с журналистами глава "РусГидро" Евгений ДОД. - И все вопросы связанные с "последней милей", поддержанием надежного состояния сетей, это наша проблема, это наша задача, которую мы так или иначе решаем. Это тот вопрос, который мы в этом (2012) году не решили. На сегодняшний момент цена согласована нашими оценщиками, корпоративные процедуры по сделке прошли, поэтому ситуация очень простая: если у нас начнется новый заход по цене, то сделки не будет - нам невыгодно. Мы лучше это оставим у себя и будем жить, как до этого и жили. Каких-то проблем с точки зрения технологической для нас на данный момент это не составляет".
ДРСК обслуживает около 55 тыс. км линий электропередачи, а также около 700 подстанций на территории Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области, а также на юге Якутии.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".
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