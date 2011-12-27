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Инновационные технологии упрощают жизнь дальневосточников
Информатизация общества - одна из самых обсуждаемых сегодня тем. Неужели виртуальные технологии способны изменить жизнь каждого человека, всей страны?
Почему на развитие телекоммуникаций делают высокие ставки и считают задачей, приоритетной для страны? Об этом «ЗР» рассказал директор Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон» Юрий ЖУРАВЕЛЬ.
- Юрий Григорьевич, есть мнение, что телекоммуникации слишком виртуальны, чтобы понять их значимость для общества.
- Высокие технологии действительно изначально воспринимаются как нечто заоблачное, далекое от жизни. Неслучайно последние решения при работе с информацией называют «облачными». Но они уже внедрены и работают, в том числе и на востоке нашей страны.
- Какие направления сейчас актуальны для «МегаФона»?
- Несмотря на кризис, «МегаФон» не снизил темпов инвестирования в строительство и модернизацию сетей. Компания на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири увеличила общую емкость магистральной сети в два раза. Число площадок с базовыми станциями 2,5G в макрорегионе превысило 2,4 тыс., а площадок с базовыми станциями 3G уже порядка 1,7 тыс. Идет к завершению строительство мультисервисной магистральной транспортной сети «Находка - Владивосток - Хабаровск - Иркутск - Тайшет» общей протяженностью более 5,7 тыс. км. В Приморье ведется подготовка к большому строительству зоновых ВОЛС.
Мы активно развиваем новый для нас фиксированный сегмент связи. «МегаФон» приобрел 100% акций приморского оператора «Находка Телеком». Это позволит значительно укрепить позиции компании на рынке в качестве универсального оператора.
Для обеспечения связью строительства объектов саммита АТЭС - 2012, «МегаФон» как телекоммуникационный партнер мероприятия, развернул сеть на материке и о. Русском, включая систему конфиденциальной связи для силовых структур.
В этом году «МегаФон» первый в России развернул свою сеть на морских судах, причем это касается не только голосовой связи, но и широкополосного доступа в Интернет. 21 декабря во Владивосток вернулся учебный фрегат «Надежда», который был в длительном тихоокеанском походе. Мы обеспечили экипажу судна весь комплекс телекоммуникационных услуг от «голоса» до видеомостов и веб-камер, позволяющих наблюдать, что происходит на паруснике в режиме онлайн.
- Каким образом вы планируете увеличивать свою абонентскую базу?
- Количество наших абонентов уже приближается к 4,8 млн. Сейчас актуальность приобрели новые проекты, связанные с передачей данных. За два последних года доля этих услуг в структуре выручки филиала достигла уже 20%.
Отдельное направление для нас - это организация ИКТ-решений для бизнеса. «МегаФон» предоставляет услуги по аренде каналов связи, виртуальных серверов. Причем некоторые услуги уникальны для Дальнего Востока. В результате за 10 месяцев этого года количество корпоративных клиентов у Дальневосточного филиала «МегаФона» выросло более чем на 20%.
- «МегаФон» - это бренд, известный своей социальной активностью. Насколько сотрудники вовлечены и в социальные проекты компании?
- Наша миссия - объединять людей, преодолевая барьеры для общения. Мы поддержали целый ряд общественно-значимых мероприятий. В первой половине года мы провели ставший уже традиционным открытый чемпионат России по мини-футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов. В этом же году прошел уникальный телевизионный проект в поддержку детского спорта «Маленькие звезды Большого спорта». «МегаФон» выступил телекоммуникационным партнером международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого», различных спортивных, экологических и культурных инициатив. Были и другие события, может, менее масштабные, но не менее важные для нас.
Практически в каждое мероприятие вовлечены сотрудники филиала. Будь это «Зеленый субботник» или вывод на рынок новых услуг. В заключение, в наступающем году хочу пожелать всем теплой атмосферы в Вашем доме, простого человеческого счастья, здоровья и удачи во всех начинаниях. С Новым годом!
Сергей КУЗЬМИН, «Золотой Рог».
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