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На Камчатке началось создание телекоммуникационной инфраструктуры подводной ВОЛС
27 Ноября 2014, 11:41 | Дальний Восток
«Ростелеком» завершилобследование и подготовительные работы на берегу Охотского моряв рамках создания подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) «Сахалин – Магадан - Камчатка».
Во 2 квартале 2015 года с прибрежных участков в районе Усть-Большерецка будет выполнено горизонтально-управляемое бурение основных скважин, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком». После открытия навигации кабельное судно подойдет к берегам Камчатки и проложит глубоководный волоконно-оптический кабель в направлении Сахалина. Разработанная российскими специалистами технология прокладки и заглубления кабелей в морское дно является наиболее экологически щадящей для прибрежной территории.
На сегодняшний день Камчатский край – один из немногих регионов России, где передача данных организована только с помощью спутниковых каналов связи. Это отражается на скорости и стоимости телекоммуникационных услуг в регионе. Новая ПВОЛС позволит решить вопросы цифрового неравенства и даст дополнительный импульс к социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа.
«Создание подводной волоконно-оптической магистрали позволит значительно увеличить спектр и качество услугсвязи на Камчатке. При этом строительство и эксплуатация ПВОЛС потребует соответствующих инфраструктурных изменений. В настоящее время мы ведем переговоры с ОАО «Камчатскэнерго» о модернизации инфраструктуры внешнего энергоснабжения в Усть-Большерецке, в районе береговой станции, которая будет обеспечивать работу новой линии связи», - говорит директор Камчатского филиала ОАО «Ростелеком» Андрей Сун.
«Ростелеком» в Камчатском крае начал работы по подготовке телекоммуникационной инфраструктуры к приходу ПВОЛС, заменяя технологически устаревшие медные кабели на современные оптические.Новые внутризоновые сети связи строятся по технологии MetroEthernet («оптика в дом»).Клиенты «Ростелекома», перешедшие на MetroEthernet, смогут сразу воспользоваться преимуществами высокоскоростного интернета после прихода ПВОЛС в регион.
Напомним, что новая подводная ВОЛС свяжет город Оха на Сахалине с Магаданской областью и Камчаткой. Волоконно-оптический кабель будет проложен по дну Охотского моря. Общая протяженность линий связи составит около 2 тыс. км, максимальная пропускная способность системы – 400 Гбит/с на каждое направление (с возможностью расширения до 8 Тбит/с).В 2015 году ПВОЛС будет технически готова. Сдача объекта в эксплуатацию планируется в июне 2016.
Досье ZRPRESS: Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».
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Теги: ВОЛС Ростелеком
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