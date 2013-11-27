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В Магадане построят завод по сжижению водорода
27 Ноября 2013, 16:09 | Дальний Восток
Вопрос формирования земельного участка под строительство завода по производству сжиженного водорода обсудили на совещании в мэрии Магадана.
На сегодняшний день определено два возможных места для возведения объекта, пишет КОЛЫМА-ИНФОРМ.
Формирование земельных участков ведется по запросу ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Муниципалитетом предложено два возможных места для размещения производства – это бывшее нефтехранилище в районе торгового порта и участок вблизи улицы Марчеканской недалеко от рыбного порта. Территория для завода по производству водорода должна отвечать многим требованиям, среди которых – удаленность от образовательных и медицинских учреждений, а также наличие инфраструктуры, прежде всего, доступ к таким ресурсам, как электричество и холодная вода. Немаловажную роль играет и логистика.
– Мы направим свои предложения по возможному размещению завода, – сказал мэр Магадана Сергей Абрамов. – В дальнейшем вопрос по использованию земельных участков будет вынесен на обсуждение общественности – пройдут публичные слушания. Стоит отметить, что водород – это топливо будущего, его производство экологично и не наносит ущерб природе.
Формирование земельных участков ведется по запросу ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Муниципалитетом предложено два возможных места для размещения производства – это бывшее нефтехранилище в районе торгового порта и участок вблизи улицы Марчеканской недалеко от рыбного порта. Территория для завода по производству водорода должна отвечать многим требованиям, среди которых – удаленность от образовательных и медицинских учреждений, а также наличие инфраструктуры, прежде всего, доступ к таким ресурсам, как электричество и холодная вода. Немаловажную роль играет и логистика.
– Мы направим свои предложения по возможному размещению завода, – сказал мэр Магадана Сергей Абрамов. – В дальнейшем вопрос по использованию земельных участков будет вынесен на обсуждение общественности – пройдут публичные слушания. Стоит отметить, что водород – это топливо будущего, его производство экологично и не наносит ущерб природе.
Автор: По материалам прессы
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