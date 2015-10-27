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"Аэрофлот" услышал просьбу губернатора Приморья

27 Октября 2015, 15:41 | Дальний Восток

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский поблагодарил генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Виталия Савельева за принятые комплексные меры для сохранения транспортной доступности региона. Глава Приморья поблагодарил генерального директора «Аэрофлота» в своем твиттере, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Вчера говорил с Виталием Савельевым, рассказал о ситуации с билетами и просил помочь. Он оперативно отреагировал и ему спасибо от приморцев», – написал губернатор в своем микроблоге.

Чуть позже на официальном сайте «Аэрофлота» заявил об увеличении провозной емкости на маршрутах из Москвы во Владивосток на 100 мест в день. Маршрут будет обслуживать широкофюзеляжные Boeing-777. Введены дополнительные рейсы для вывоза пассажиров Трансаэро 30 и 31октября из Владивостока в Москву.

Кроме того, с 29 октября «Аэрофлот» дополнительно выделяет самолет Boeing-777 для полетов во Владивосток. С 15 декабря при необходимости также будут использованы еще три дополнительных самолета Boeing-777. Общая пассажировместимость этих воздушных судов составляет до 1,2 тысяч человек.

Отметим, Губернатор Владимир Миклушевский накануне выступил с инициативой увеличения рейсов по маршруту «Владивосток - Москва».

«Сегодня выполняется всего два авиарейса во Владивосток из Москвы.  При существующем пассажиропотоке, этого явно недостаточно. При этом стоимость билетов у единственного перевозчика на данном направлении, при покупке билетов за несколько дней до вылета, возросла от трех до пяти раз. Авиаперелет по маршруту «Владивосток – Москва» по приемлемой стоимости занимает 20-25 часов с учетом стыковок. Ситуация складывается крайне неприятная», – заявил глава региона.

Напомним, в связи с банкротством авиакомпании «Трансаэро» в Приморье образовался дефицит на доступные билеты в эконом-класс. Практически весь пассажиропоток на линии «Владивосток - Москва» теперь осуществляется одной авиакомпанией – «Аэрофлот».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: маршрут  бизнес-класс  авиабилеты  аэрофлот  boeing-777  авиаперевозка  эконом-класс  авиарейс  трансаэро 



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