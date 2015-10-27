"Аэрофлот" услышал просьбу губернатора Приморья

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский поблагодарил генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Виталия Савельева за принятые комплексные меры для сохранения транспортной доступности региона. Глава Приморья поблагодарил генерального директора «Аэрофлота» в своем твиттере, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Вчера говорил с Виталием Савельевым, рассказал о ситуации с билетами и просил помочь. Он оперативно отреагировал и ему спасибо от приморцев», – написал губернатор в своем микроблоге.

Чуть позже на официальном сайте «Аэрофлота» заявил об увеличении провозной емкости на маршрутах из Москвы во Владивосток на 100 мест в день. Маршрут будет обслуживать широкофюзеляжные Boeing-777. Введены дополнительные рейсы для вывоза пассажиров Трансаэро 30 и 31октября из Владивостока в Москву.

Кроме того, с 29 октября «Аэрофлот» дополнительно выделяет самолет Boeing-777 для полетов во Владивосток. С 15 декабря при необходимости также будут использованы еще три дополнительных самолета Boeing-777. Общая пассажировместимость этих воздушных судов составляет до 1,2 тысяч человек.

Отметим, Губернатор Владимир Миклушевский накануне выступил с инициативой увеличения рейсов по маршруту «Владивосток - Москва».

«Сегодня выполняется всего два авиарейса во Владивосток из Москвы. При существующем пассажиропотоке, этого явно недостаточно. При этом стоимость билетов у единственного перевозчика на данном направлении, при покупке билетов за несколько дней до вылета, возросла от трех до пяти раз. Авиаперелет по маршруту «Владивосток – Москва» по приемлемой стоимости занимает 20-25 часов с учетом стыковок. Ситуация складывается крайне неприятная», – заявил глава региона.

Напомним, в связи с банкротством авиакомпании «Трансаэро» в Приморье образовался дефицит на доступные билеты в эконом-класс. Практически весь пассажиропоток на линии «Владивосток - Москва» теперь осуществляется одной авиакомпанией – «Аэрофлот».