ТОРы еще толком не заработали, а власти уже собрались проверять их резидентов

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев утвердил Постановление о порядке проведения плановых проверок резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, сообщает деловая газета. Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.

Документ подготовлен Минвостокразвития. В соответствии с утвержденными правилами проверки резидентов ТОР проводятся в виде совместных плановых проверок уполномоченными органами при всех видах государственного контроля (надзора), муниципального контроля, за исключением видов государственного контроля ( надзора), указанных в части 31 статьи 1 федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Как отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, «все проверки резидентов ТОР, плановые и внеплановые, можно провести только с согласия Минвостокразвития. Мы исходим из презумпции невиновности. Надо дать возможность бизнесу развиваться, а не создавать ему препоны».

Органы, уполномоченные на проведение государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, направляют для согласования проекты планов ежегодных проверок в Минвостокразвития. Представители Минвостокразвития и представитель управляющей компании ТОР могут присутствовать при проведении проверки, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

К исключаемым видам относятся: контроль за осуществлением иностранных инвестиций, госконтроль за экономической концентрацией, контроль и надзор в финансово- бюджетной сфере, налоговый контроль, валютный контроль, таможенный контроль, государственный портовый контроль, контроль за уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, контроль на финансовых рынках, банковский надзор, страховой надзор, надзор в национальной платёжной системе, госконтроль за осуществлением клиринговой деятельности.

Принятое решение позволит создать механизм проведения органами, уполномоченными на проведение государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, совместных плановых проверок резидентов ТОР, соответствующий целям и задачам как проверяющих органов, так и резидентов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.