www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.9 р. 100 JPY: 55.66 р.
EUR: 73.13 р. 10 CNY: 93.67 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

ТОРы еще толком не заработали, а власти уже собрались проверять их резидентов

27 Октября 2015, 13:37 | Дальний Восток

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев утвердил Постановление о порядке проведения плановых проверок резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, сообщает деловая газета. Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.

Документ подготовлен Минвостокразвития. В соответствии с утвержденными правилами проверки резидентов ТОР проводятся в виде совместных плановых проверок уполномоченными органами при всех видах государственного контроля (надзора), муниципального контроля, за исключением видов государственного контроля ( надзора), указанных в части 31 статьи 1 федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Как отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, «все проверки резидентов ТОР, плановые и внеплановые, можно провести только с согласия Минвостокразвития. Мы исходим из презумпции невиновности. Надо дать возможность бизнесу развиваться, а не создавать ему препоны».

Органы, уполномоченные на проведение государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, направляют для согласования проекты планов ежегодных проверок в Минвостокразвития. Представители Минвостокразвития и представитель управляющей компании ТОР могут присутствовать при проведении проверки, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

К исключаемым видам относятся: контроль за осуществлением иностранных инвестиций, госконтроль за экономической концентрацией, контроль и надзор в финансово- бюджетной сфере, налоговый контроль, валютный контроль, таможенный контроль, государственный портовый контроль, контроль за уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, контроль на финансовых рынках, банковский надзор, страховой надзор, надзор в национальной платёжной системе, госконтроль за осуществлением клиринговой деятельности.

Принятое решение позволит создать механизм проведения органами, уполномоченными на проведение государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, совместных плановых проверок резидентов ТОР, соответствующий целям и задачам как проверяющих органов, так и резидентов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: территория опережающего развития  проверки бизнеса  тор  Дальний Восток 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru