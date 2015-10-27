Тайская недвижимость: выгодное вложение

Как сохранить и приумножить капитал в условиях кризиса?

Рынок недвижимости Таиланда традиционно привлекателен для россиян, особенно для дальневосточников. Год назад, по понятным причинам, покупательская способность наших соотечественников упала, но сегодня интерес к этому рынку снова стал расти, в том числе и по причине хорошей ликвидности тайской недвижимости. За последние пять лет, например, ее стоимость в среднем выросла на 28%, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В списке предпочтений дальневосточников, желающих обзавестись собственной виллой или квартирой в стране вечного лета - как с целью инвестирования средств, так и для личного проживания, – лидирует Пхукет, самый большой остров Таиланда. Здесь хорошая инфраструктура, качественное медобслуживание, всегда есть чем заняться и что посмотреть, вне зависимости от высокого или низкого сезона. Цены на недвижимость зависят от близости к морю, уровня инфраструктуры и рассчитаны на покупателей с разным уровнем бюджета.

В начале октября Владивосток посетили представители известного и очень престижного жилого комплекса «Лагуна Пхукет», презентовав новые проекты компании.

Досье "Золотого Рога": Международная компания Banyan Tree, реализующая проект «Лагуна Пхукет», базируется в Сингапуре, ее дочернее предприятие Laguna Resorts&SPA - в Таиланде. Banyan Tree работает в сфере строительства уже 31 год и является одним из наиболее авторитетных застройщиков Юго-Восточной Азии. В 1984 году она выкупила на западном побережье Пхукета 223 гектара земли, сегодня территория выросла более чем в два раза, и на ней теперь расположены шесть 4-5-звездочных отелей, десятки ресторанов, гольф-поле, пляжный клуб и более 1000 объектов частного жилья. «Лагуна Пхукет» включают эксклюзивные гранд-резиденции Banyan Tree, закрытые жилые комплексы «Лагуна Village», «Лагуна Парк» и апарт-отель Cassia.

Как рассказал Деловой газете «Золотой Рог» вице-президент и директор по строительству «Лагуна Пхукет» Стюарт РИДИНГ, около 25% покупателей недвижимости в этом комплексе - россияне, из них около 50% - дальневосточники. И если изначально компания делала ставку на премиум-сегмент, то теперь подготовила и более демократичные предложения.

Так, утопающий в тропической зелени апарт-отель Cassia предлагает современные 40-метровые квартиры-студио (с совмещенными обеденной и гостиной зонами, просторной спальней и балконом) стоимостью от $160 тыс. Первая очередь строительства завершается в ноябре 2015 года, вторая – в 2016 году. Этот вариант часто выбирают с целью инвестиций. Причем проект управляет квартирами и сдает их в аренду как часть отеля, а собственник в первые три года получает гарантированные 5% от стоимости объекта недвижимости, даже если квартира стоит пустая. Через три года собственнику будут предложены дополнительные варианты по управлению квартирой.

Тем, кто нацелен на длительное проживание на Пхукете, будет интересен новый жилой район «Лагуна Парк», располагающийся рядом с гольф-клубом и в 300 метрах от пляжа Банг Тао. Он включает целый комплекс домов, в т.ч. 116 таун-хаусов (стоимостью от $275 тыс.) и 122 виллы (от $400 тыс.). В обоих вариантах предусмотрены крытые парковки на два автомобиля, также возможна установка персонального бассейна на крыше дома. Строительство «Лагуна Парк» началось в 2014 году, и сейчас первая стадия близка к завершению.

И, наконец, для покупателей с большими возможностями - роскошный комплекс Banyan Tree Grand Residences, состоящий из 19 дизайнерских вилл с пятью спальнями и огромной крытой террасой, соединяющей жилые зоны с панорамным бассейном и джакузи. Его строительство завершится в 2017 году. Стоимость вилл – около $3 млн.

Перечисленные предложения - выгодное вложение не только для тех, кто намерен длительно проживать в Таиланде, но и для тех, кто желает сохранить и приумножить свои сбережения, ведь к моменту сдачи объекта в эксплуатацию его цена вырастает на 20-25%. К тому же управляющая компания «Лагуна Пхукет» ведет активную арендную политику, благодаря чему собственники имеют возможность проживать в приобретенных квартирах и виллах 30-60 дней в году, а в остальное время - получать доход от сдачи жилья в аренду, от 5 до 20% в год.

«Каковы отличительные преимущества «Лагуна Пхукет» в сравнении с прочими предложениями на рынке недвижимости острова?» - интересуюсь у Стюарта Ридинга.

«Прежде всего, это богатый опыт работы компании и хорошая репутация. За 30 лет в Таиланде случалось разное, в том числе цунами и перевороты, но со стороны застройщика ни разу не нарушались ни сроки, ни обязательства, и не страдало качество работ. Кроме того, «Лагуна Пхукет» застраивается комплексно, имеет огромную территорию с гольф-полями и озерами, систему круглосуточной безопасности, прямой выход на чистейший песчаный пляж Банг Тао и очень респектабельное окружение. Благодаря высокой концентрации обеспеченных европейцев, американцев, сингапурцев и россиян здесь царит приятная атмосфера».

Для покупателей разработана целая система бонусов и привилегий, включая рассрочку платежа на срок до пяти лет. Кроме того, внеся 50% оплаты, владельцы недвижимости могут сразу вселяться в приобретенное жилье и рассчитываться за него, наслаждаясь жизнью в «Лагуна Пхукет». К их услугам – закрытый гольф-клуб, фитнес-центры, бассейны, игровые детские площадки, SPA, бары и рестораны комплекса, бесплатное транспортное сообщение по территории комплекса, службы ремонта и гарантийного обслуживания жилья, работающие круглосуточно. Более того, владельцы жилья в «Лагуне» получают серьезные скидки на обслуживание в отелях международной сети The Banyan Tree (это 193 точки присутствия на всех континентах мира), а также в партнерских ресторанах, магазинах, гольф-клубах и SPA.

Также для заинтересованных клиентов, желающих познакомиться с будущим объектом собственности лично, «Лагуна Пхукет» предлагает 70-процентную скидку на проживание в одном из своих отелей. При заключении договора о покупке объекта недвижимости затраты на перелет и проживание компенсируются полностью. А для тех, кто приобретает виллу ТОП-уровня, – подарок стоимостью 500 тыс. бат: членство в системе Thai Elite, включающей 5-летнюю тайскую мульти-визу, льготы при пользовании гольф-полями, ускоренное прохождение миграционного контроля, трансферы из аэропорта и в аэропорт на автомобилях представительского класса и другие бонусы.

Для получения более подробной информации об объектах недвижимости звоните по бесплатному номеру 8-800-1009661 или посетите сайт www.lagunaproperty.ru. Реклама.

Татьяна ОРЛОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.