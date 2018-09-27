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На Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе назначен новый генеральный директор
После проведенной масштабной модернизации ХНПЗ считается одним из лучших и высокотехнологичных в стране
На Хабаровском НПЗ назначен новый генеральный директор. К исполнению должностных обязанностей в качестве руководителя предприятия приступил Быстров Игорь Владимирович, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Быстров И.В. прошел путь от мастера участка до заместителя директора по производству, показав себя грамотным производственником и опытным управленцем.
Прежний генеральный директор, Карпеко Филипп Владимирович, перешел на работу в центральный аппарат Группы компаний ННК на должность начальника управления по развитию нефтепереработки.
После проведенной масштабной модернизации (сумма инвестиций составила порядка 3 млрд долларов) ХНПЗ считается одним из лучших и высокотехнологичных в стране. Благодаря применению современных мировых технологий, завод выпускает нефтепродукты высочайшего экологического класса (автомобильные бензины, дизельное топливо, авиатопливо, ракетное топливо и др.), постоянно обновляя линейку.
Так, ХНПЗ разработал новое премиальное высокооктановое топливо – 101. Одним из преимуществ продукта является то, что оно облегчает эксплуатацию двигателя при низких температурах, что так важно для дальневосточного климата. В ближайшее время новое топливо поступит в сеть АЗС ННК.
Группа компаний ННК продолжит работу по усовершенствованию технологического процесса на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе с учетом лучших мировых практик. Перед Быстровым И.В. акционером поставлена задача усилить кадровый потенциал и продолжить реализацию проектов, направленных на улучшение экологической ситуации и повышение уровня промышленной безопасности.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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