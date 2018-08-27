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Во Владивостоке вновь торгуют алмазами
Аукцион, на котором выставлены алмазы специальных размеров (более 10,8 карата), пройдет во Владивостоке с 27 августа по 12 сентября.
Как сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт АК «АЛРОСА», выставляемый на торги ассортимент состоит из 129 алмазов ювелирного качества общей массой 2312 карат. Все камни добыты на месторождениях АК «АЛРОСА», «АЛРОСА-Нюрба» и «Севералмаз». К участию в аукционе компания пригласила 76 фирм из России, Израиля, Бельгии, Индии, Гонконга, ОАЭ и США. Итоги аукциона будут подведены 13 сентября.
«Со времени своего создания в 2016 году наш филиал во Владивостоке зарекомендовал себя в качестве надежной торговой площадки. Каждый наш аукцион здесь посещают клиенты не только из России и близлежащих азиатских стран, но также из Европы и США. Этим подтверждается хороший спрос на нашу алмазную продукцию. С начала года на дальневосточной площадке мы провели два аукциона и суммарно получили уже более $30 млн выручки от продаж», - комментирует событие член правления, директор Единой сбытовой организации АЛРОСА Евгений АГУРЕЕВ.
Напомним, что филиал АЛРОСА во Владивостоке был создан в 2016 году по решению Наблюдательного совета компании в целях развития Евразийского алмазного центра на территории Свободного порта Владивосток. Первые продажи алмазов на площадке ЕАЦ были проведены филиалом в августе-сентябре 2016 года.
Владивосток все больше приобретает статус развивающегося алмазного центра России. 27 апреля в приморской столице прошли заседание исполнительного комитета Всемирной Федерации Алмазных Бирж (WFDB) и Азиатский Саммит WFDB с участие приглашенных членов Кимберлийского процесса.
Досье «Золотого Рога»: Кимберлийский процесс - это международное сообщество, получившее название от южноафриканского города, где прошла первая международная конференция по борьбе с «конфликтными» алмазами. Основным документом, регулирующим торговлю алмазами в рамках Кимберлийского процесса, является Схема сертификации, принятая на министерской встрече в г. Интерлакен (Швейцария) в ноябре 2002 года и вступившая в действие с 1 января 2003 г. Ее цель — исключить проникновение в легальный товарооборот алмазов, добытых в зонах вооруженных конфликтов и нелегально введенных в оборот. Объединяет порядка 80 стран.
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