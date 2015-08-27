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Рыбаков региона заманивают в сети будущего Свободного порта Владивосток (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Приморье в отеле «Хенде» начал работу Х международный Конгресс рыбаков. На мероприятие собрались 350 представителей рыбацкого сообщества со всего мира, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт администрации края.
На пленарном заседании конгресса с приветственном словом выступил вице-губернатор Приморья Сергей Сидоренко. Заместитель главы региона отметил, что сегодня на мероприятии собрались представители власти и бизнеса, российские и зарубежные рыбаки и предприниматели. И это говорит о важности форума и актуальности поднимаемых вопросов.
«За 10 лет наш конгресс из места по обсуждению внутренних отраслевых вопросов трансформировался в площадку для международной дискуссии. Ее основная цель – поиск путей и выработки предложений по созданию условий эффективного и долгосрочного пользования водными биоресурсами», – отметил Сергей Сидоренко.
Вице-губернатор также добавил, пишет газета «Золотой Рог», что большинство предложений бизнес-сообщества, ранее звучавших на конгрессе, нашли свое отражение в государственных программах.
«В ходе работы каждого из прошедших конгрессов рыбацкое сообщество активно обсуждало вопросы сохранения и национального использования водных биоресурсов, кадрового и научного обеспечения, международного и межотраслевого сотрудничества. Предложения, выработанные в ходе предыдущих конгрессов, нашли отражение в государственных программах. Так, Президент и Правительство РФ дали ряд поручений по развитию и эффективному функционированию рыбной отрасли», – добавил заместитель главы региона.
Сергей Сидоренко также подчеркнул, что сегодня перед конгрессом стоит непростая задача поиска оптимальных решений по выработке консолидированной позиции между властью и рыбацким сообществом.
«Необходимо выбрать главный приоритет, на котором нужно сосредоточить основные усилия. По нашему мнению, таким приоритетом должна быть продовольственная безопасности страны, обеспечение населения качественной и доступной рыбопродукцией», – заявил вице-губернатор.
Напомним, X международный Конгресс рыбаков проходит в Приморье с 27 по 28 августа 2015 года. В этом году главной темой конгресса станет «Государственное регулирование использования водных биологических ресурсов: опыт, проблемы, пути совершенствования».
В рамках конгресса также пройдут круглые столы на тему: «Использование водных биологических ресурсов: экономические, экологические и социальные аспекты» и «Свободный порт Владивосток – новая перспектива рыбной отрасли».
«Тема выбрана неслучайно. Вот уже более года она рассматривается на различных площадках федерального уровня. Это не только вопросы, связанные с наделением пользователей сырьем, но ещё и вопросы, связанные с тем, как это сырьё использовать в конечном итоге. Какие правила, какие взаимоотношения между государством и бизнесом должны сохраниться или претерпеть модернизацию до 2018 года. Как вы знаете, до 2018 года существует в рамках 166 федерального закона заключённые договора на обладание долями квот, в рамках которых идёт использование водно-биологических ресурсов», – рассказал директор департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Александр Передня.
Фото Юрия ШУБИНА, специально для газеты «Золотой Рог».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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