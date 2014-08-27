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На помощь Дальнему Востоку приходит энергетический менеджмент
Перевод экономики страны на энергосберегающий путь развития сегодня является задачей исключительной важности, что подтверждает введение соответствующего федерального закона.
Но какие тактические шаги нужно сделать в этом направлении, чтобы путь к решению этой задачи был понятным и привел к конечному результату? На помощь приходит энергетический менеджмент.
Энергетический менеджмент - новое понятие в российской экономике. Однако он успел стать неотъемлемой частью общей системы управления на передовых предприятиях, для которых оптимальное потребление энергоресурсов - не просто красивая фраза, а принцип работы.
ОАО «АК «Транснефть» - одна из первых крупных компаний в России, которая комплексно внедрила систему энергетического менеджмента в соответствии с международным стандартом ISO50001:2011. ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» - дальневосточный форпост «Транснефти» - с 2012 года занимается внедрением этой системы.
Нефтяники предпринимают конкретные действия, направленные на экономию энергоресурсов, исходя из специфики работы. Например, борются с отложениями парафина внутри трубопроводов, очищая их изнутри специальными устройствами, что приводит к уменьшению энергозатрат на перекачку нефти. В 2013 году эффект от очистки 23-километрового трубопровода спецморнефтепорта достиг 3 200 киловатт-часов.
Другая мера направлена на эффективную работу автопарка и экономию средств на содержание автомобилей, в том числе расходов на топливо. Здесь залогом успеха стало внедрение навигационной системы «Глонасс». За прошедший год потребление моторного топлива снизилось более чем на 24%, а потребление электроэнергии - на целых 14%. ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» не намерено останавливаться на достигнутом: в текущем году по сравнению с 2013 годом планируется снизить потребление электроэнергии на 2% и на 2,54% - моторного топлива.
Еще при проектировании нового нефтеналивного терминала в бухте Козьмина были учтены аспекты, влияющие на энергосбережение. Проектировщики удачно использовали рельеф местности для будущего порта. Нефтебаза расположена на более высокой отметке, чем морские сооружения, следовательно, нефть к нефтепирсу идет самотеком без применения насосов, что позволяет экономить значительные энергоресурсы.
Заслуги нефтяников оценены международным органом по сертификации систем менеджмента DQS в рамках независимого аудита: в 2014 году спецморнефтепорту вручен сертификат соответствия системы энергетического менеджмента требованиям международного стандарта ISO 50001:2011.
Сергей КУЗЬМИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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