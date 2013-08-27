Из Приморья вареного и мороженого краба не пустят в Россию

Очередной крабовый «казус» произошел в Приморье. Департамент рыбного хозяйства администрации Приморского края не внес данные о крабе опилио стригуне в проект распоряжения правительства России о перечне районов добычи (вылова) водных биологических ресурсов. Тем самым приморских рыбаков лишили возможности перерабатывать краба, добываемого в «прибрежке».

Напомним, что 14 июля правительство России опубликовало перечень районов добычи биоресурсов, в которых разрешается при прибрежном рыболовстве осуществлять перегрузку уловов водных биологических ресурсов и производство на судах рыбопромыслового флота рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов.

В список биоресурсов, которым открыт путь в Россию из подзоны Приморья из крабов попали - камчатский, синий, волосатый четырехугольный.

Отсутствие в списке краба опилио говорит о том, что «рыбные» чиновники администрации Приморского края по каким-то своим соображениям не включили в правительственный «прибрежный список» стригуна опилио (конечно, возможно, имеет место техническая ошибка). Ведь это единственный вид крабов в прибрежных водах Приморья, промысел которого сегодня разрешен. В данный момент рыбаки Приморского края ежегодно добывают более 4 тыс. тонн краба опилио, и просто случайно забыть о существовании этого промысла чиновники не могли.

Таким образом, чиновники поставили запрет рыбакам на переработку краба и поставкам его на внутренний рынок. Между тем Приморье - единственный регион, в котором решения в этой сфере противоречат курсу правительства по реанимации прибрежного рыболовства.

Ведь переработка биоресурсов, в том числе и крабов, в море значительно снижает себестоимость товара и улучшает его качество, в то время как от береговой переработки рыбаки вынуждены отказываться из-за высокой цены за услуги и проблем с перевозкой живого краба на перерабатывающие предприятия.

Поэтому все остальные регионы ДФО постарались по максимуму включить все виды биоресурсов в этот перечень, так как правительство поставило перед регионами задачу по возможности снижать себестоимость рыбной продукции и облегчать работу рыбаков.

Теперь компании, добывающие краб опилио в «прибрежке» Приморского края, вынуждены поставлять его только на экспорт в живом виде. Поставлять краба на внутренний рынок будут исключительно браконьеры. Получается, что браконьерскому промыслу весьма выгоден чиновничий запрет в отношении опилио.

В связи со сложившейся ситуацией рыбаки, ведущие промысел, требуют от чиновников включения краба опилио в правительственный перечень: «Считаем, что необходимо внести краба опилио в перечень, так как запрет на его переработку на судах и перегруз на российский берег - это антигосударственная политика по выдавливанию прибрежных уловов за рубеж», - подчеркнули в компании, добывающей стригуна.

Государственный подход к прибрежке отражен и в тексте правительственного распоряжения. В документе сказано: «Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации предложения о внесении изменений в перечень представлять для рассмотрения в Минсельхоз России».

Остается только надеяться, что должностные лица Приморского края отреагируют на сложившуюся проблему и в кратчайшие сроки осуществят возложенную на них государственную функцию.

Юрий РОГОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.