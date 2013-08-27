Будет ли дешевым бензин?

«Транснефть» считает, что новый НПЗ на Дальнем Востоке можно построить не раньше 2030 года

Вопрос высокой стоимости бензинов и дизтоплива на Дальнем Востоке, поднятый во время прямой линии президента РФ Владимира ПУТИНА еще в апреле, стал предметом спора двух нефтяных гигантов. НК «Роснефть» утверждает, что основную часть в стоимости составляет транспортировка, и собирается ликвидировать дефицит путем строительства в регионе новых мощностей, АК «Транснефть» же уверена, что дефицит могут покрыть действующие НПЗ - просто перестав отправлять топливо на экспорт.

Президент «Роснефти» Игорь СЕЧИН в письме, адресованном президенту Владимиру Путину, о ценах на бензин в ДФО отметил, что «Траснефть» проинформировала «Роснефть» о невозможности обеспечения инфраструктурой в 2016-2020 гг. и предложила перенести запуск НПЗ в Приморье (проект реализует ЗАО «Восточная нефтехимическая компания». - Прим. авт.) на 2030 год. Сейчас «Роснефть» прорабатывает варианты увеличения мощности ВНХК с 10 млн тонн до 30 млн тонн в год.

А был ли экспорт?

В письме главы «Транснефти» Николая ТОКАРЕВА уже вице-премьеру РФ Аркадию ДВОРКОВИЧУ говорится, что потребности Дальнего Востока в нефтепродуктах могут быть удовлетворены без строительства новых перерабатывающих мощностей в регионе, но при этом за счет сокращения экспорта нефтепродуктов «Роснефтью».

Токарев приводит данные ОАО «НК «Роснефть», согласно которым потребность в моторных топливах в ДФО составляет 3,6 млн тонн в год. В письме же приводятся данные ООО «Исследовательская группа «Петромаркет», по которым Комсомольский и Хабаровский НПЗ в 2012 году произвели 5,915 млн тонн моторных топлив, в том числе 1,881 млн тонн бензина и 4,033 млн тонн дизельного топлива, при этом только с Комсомольского НПЗ в том же году поставлено на экспорт 2,793 млн тонн нефтепродуктов, в том числе 998 тыс. тонн бензина и 1,796 млн тонн дизельного топлива.

«Таким образом, потребность ДФО в нефтепродуктах может быть полностью обеспечена мощностями Комсомольского и Хабаровского НПЗ, а с учетом их модернизации создастся профицит нефтепродуктов. Однако требуется принятие решения по сокращению поставок на экспорт дизельного топлива и бензина. При этом снизилась бы и стоимость нефтепродуктов для конечных потребителей, так как поставка ж/д транспортом в ДФО бензина и дизельного топлива из других регионов увеличивает конечную стоимость топлива за счет железнодорожного тарифа», - делает вывод Токарев.

«Транснефть» также отмечает, что фактически тариф на транспортировку нефти в ДФО и так является льготным, поскольку на протяжении ряда лет с целью снижения стоимости доставки сырой нефти на дальневосточные НПЗ действует сетевой тариф - за счет тарифов на услуги по транспортировке нефти в западном направлении.

В настоящее время доля затрат на транспортировку нефти трубопроводным транспортом в цене литра автобензина для Дальнего Востока составляет 4,7%. Таким образом, полагает Токарев, причиной высокой стоимости моторных топлив в ДФО не может являться тариф ОАО «АК «Транснефть» на транспортировку нефти, как это утверждает ОАО «НК «Роснефть».

В «Роснефти» заявляют, что все автобензины и дизтопливо, соответствующие требованиям технического регламента, были направлены на удовлетворение потребностей внутреннего рынка. Основу экспортных поставок составили мазут и дизтопливо, не подлежащее реализации на территории РФ. В сообщении ООО «Комсомольский НПЗ» говорится, что завод в первом полугодии переработал 3,5 млн тонн нефти, выпуск автомобильных бензинов увеличился на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 240,3 тыс. тонн, производство дизтоплива, соответствующего техрегламенту, возросло на 17% - до 300,3 тыс. тонн.

«Бесперебойное обеспечение топливом потребителей Дальнего Востока является ключевым приоритетом деятельности компании. Все автобензины и дизтопливо, соответствующие требованиям технического регламента, направляются на внутренний рынок», - говорится в сообщении.

Как доставлять

В июне замминистра энергетики Михаил КУРБАТОВ в письме вице-премьеру Аркадию Дворковичу писал, что установление тарифов на доставку нефти на дальневосточные НПЗ по аналогии с действующим тарифом в порт Козьмино возможно только при условии, если «Транснефть» возьмет на себя транспортировку нефти всеми видами транспорта, в том числе железнодорожным. Однако использование этого инструмента приведет к выпадающим доходам «Транснефти» в размере около 25 млрд рублей. При этом у ФСТ отсутствуют правовые возможности для снижения тарифов на перевозку нефти и нефтепродуктов железнодорожным транспортом в Хабаровский и Приморский края.

«Транснефть» посчитала, что для обеспечения поставки нефти на ВНХК потребуется практически новое строительство нефтепровода от Западной Сибири до Находки (1,328 тыс. километров линейной части, 24 НПС, 1,035 млн кубометров резервуарной емкости) с расчетной стоимостью строительства более 250 млрд рублей.

«Вопросы ресурсного обеспечения ВНХК, прогнозного баланса нефти, нефтепродуктов, включая возможности экспорта и импорта, окончательно не проработаны. В ОАО «АК «Транснефть» данные по ресурсной базе не поступали, поэтому качественную составляющую по транспортировке нефти по системе трубопроводов рассчитать не представляется возможным», - пишет Николай Токарев.

По его мнению, однозначное согласие на предложение ОАО «НК «Роснефть» о строительстве первой очереди проекта ВНХК может быть преждевременным.

Вот это размах

В свою очередь, врио министра энергетики РФ Анатолий ЯНОВСКИЙ в проекте доклада правительства президенту РФ о развитии рынка нефтепродуктов в ДФО от 2 августа указывает, что проект возведения ВНХК, представленный «Роснефтью», предполагает строительство трех очередей суммарной мощностью 24 млн тонн нефти в год, 6,8 млн тонн по нефтехимическому сырью и сметной стоимостью 1,313 трлн рублей.

Согласно документу, на который ссылается «Прайм», первая очередь мощностью 12 млн тонн в год может быть построена в 2020 году с объемом производства моторных топлив 8,3-8,5 млн тонн в год и сметной стоимостью 381,7 млрд рублей. Вторая очередь предполагает строительство в 2022 году нефтехимического завода мощностью 3,4 млн тонн по сырью и с объемом производства в 3 млн тонн, стоимостью 309,8 млрд рублей. Третья очередь предусматривает строительство в 2028 году НПЗ мощностью 12 млн тонн в год и нефтехимического завода мощностью 3,4 млн тонн по сырью с объемом производства 6,7-6,9 млн тонн топлива и 3 млн тонн нефтехимической продукции.

По информации «Роснефти», проект будет обеспечен нефтяным сырьем в полном объеме собственной ресурсной базой компании. Таким образом, отмечается в письме Яновского, завершение программы модернизации Хабаровского и Комсомольского НПЗ к 2016 году позволит полностью удовлетворить потребность ДФО в дизтопливе и авиатопливе, а с 2020 года, после ввода ВНХК, - в бензине, а также сократить объем и протяженность железнодорожных перевозок нефтепродуктов. Совокупный объем капвложений в два НПЗ составляет 94,6 млрд рублей на 2011-2016 годы.

Яновский отмечает, что реализация данных проектов предусматривает подключение Хабаровского и Комсомольского НПЗ, а также ВНХК к ВСТО, что потребует расширения его пропускной способности с 50 до 80 млн тонн к 2020 году и до 91 млн тонн к 2028 году. Предварительная стоимость, по информации «Транснефти», составит 250 млрд рублей.

Китайский отвод

Тем временем ООО «Востокнефтепровод» (дочерняя структура АК «Транснефть») объявило о проведении тендеров на выполнение работ по отводу земельных участков для инженерных изысканий объектов в рамках расширения трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО) для обеспечения увеличения поставок нефти по нефтепроводу «Сковородино - Мохэ» до 30 млн тонн в год. Речь идет о работах на участке «ГНПС Тайшет - НПС Сковородино». Работы должны быть начаты в августе 2013 года и завершены к началу июля 2014 года.

Досье: Россия до августа 2013 года поставляла по соглашению с CNPC в Китай по отводу от ВСТО «Сковородино - Мохэ» 15 млн тонн нефти в год. Соответствующие договоры сроком на 20 лет были заключены «Роснефтью» и «Транснефтью» в 2009 году, поставки начались 1 января 2011 года. В марте 2013 года РФ заключила новое соглашение с Китаем, которое предусматривает возможность увеличения поставок нефти в эту страну до более 30 млн тонн. Дополнительные поставки нефти будет осуществлять «Роснефть». В 2013 году компания планирует поставить в Китай дополнительно порядка 800 тыс. тонн нефти. К выполнению соответствующих обязательств «Роснефть» приступила в конце июля.

Кроме того, в июне «Роснефть» и CNPC подписали долгосрочный контракт (до 2038 года) купли-продажи нефти с предоплатой и контракт на поставку нефти на заводы в Китае общим объемом 360 млн тонн на сумму $270 млрд. Контракт предусматривает поставки нефти в течение 25 лет в объеме до 46 млн тонн ежегодно.

Нефтепровод «Сковородино - Мохэ» является одним из возможных маршрутов увеличения поставок нефти в Китай. Минэнерго оценило затраты на расширение мощностей ВСТО и «Сковородино - Мохэ» для доппоставок сырья в КНР в 47,2 млрд рублей. Ведомство предложило финансировать этот проект за счет долгосрочного тарифа на транспортировку нефти «Роснефти» на период, необходимый для строительства объектов, поскольку у «Транснефти» нет возможности профинансировать расширение пропускной способности этих трубопроводов в связи с реализацией других инвестпроектов. Глава «Роснефти» Игорь Сечин, в свою очередь, отмечал, что в принципе согласен с этой схемой, но настаивает на том, чтобы тарифы были рентабельными.

Юрий РОГОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.