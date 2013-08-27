РН-Востокнефтепродукт продолжает поступательное и динамичное развитие в ДФО

Быть одним из лидеров регионального рынка нефтепродуктов - ответственная задача. Двенадцать лет ООО «РН-Востокнефтепродукт» обеспечивает качественной продукцией потребителей Дальнего Востока. Накануне профессионального праздника - Дня работников нефтяной и газовой промышленности - о планах перспективного развития предприятия рассказал генеральный директор Андрей КУЗНЕЦОВ.

- Андрей Алексеевич, как известно, ОАО «НК «Роснефть» считает дальневосточный макрорегион приоритетным направлением бизнеса. С какими экономическими результатами дочернее общество вошло во вторую половину 2013 года?

- Можно с уверенностью сказать, что в первом полугодии ООО «РН-Востокнефтепродукт» выполнило все основные задачи, предусмотренные утвержденным бизнес-планом. Нам удалось перевыполнить запланированный объем оптовой реализации продукции. Мы также предприняли значительные усилия для увеличения объемов розничной реализации, что окажет позитивное влияние на насыщение рынка дальневосточных регионов качественными нефтепродуктами.

- Традиционно ООО «РН-Востокнефтепродукт» уделяет особое внимание доступному и удобному сервису на заправочных станциях. Для удобства потребителей внедряются новые решения?

- Продолжается модернизация собственной сети АЗК/АЗС. На розничных активах производится замена технологического оборудования: на смену устаревшим топливораздаточным колонкам приходят новые четырех-продуктовые ТРК. Обновленные АЗС и АЗК принимают яркий узнаваемый солнечный облик. За последний год были реконструированы две АЗС в Приморском крае и две АЗС в Хабаровском крае. Также во Владивостоке был запущен АЗК № 416, в Забайкальском крае - АЗК № 705 и АЗК № 706, в Сахалинской области - ААЗС № 529. Стоит отметить, что розничные цены, установленные для сети АЗС/АЗК ООО «РН-Востокнефтепродукт», конкурентные по отношению к ценам основных игроков рынка.

- Предприятие имеет семь филиалов на территории субъектов Дальнего Востока и Забайкалья. В настоящее время идет работа с проектами как федерального, так и регионального значения?

- Верно. В рамках соглашения с Минтрансом РФ планируется продолжить программу развития качественного сервиса АЗК на федеральных дорогах М-60 «Уссури» и М-58 «Амур». По этой программе предполагается строительство многофункциональных автозаправочных комплексов. ООО «РН-Востокнефтепродукт» конструктивно взаимодействует с правительствами Сахалинской области и Приморского края.

В Сахалинской области мы проводим работу по оптимизации и развитию розничной сети. Сегодня активно проходит процедура выбора и оформления земельных участков под строительство АЗС в отдаленных районах острова. В планах ООО «РН-Востокнефтепродукт» - активное развитие сети современных АЗК в регионе.

- Для воплощения масштабных программ требуется одновременно развивать нефтебазовое хозяйство компании?

- Разумеется, деятельность ведется и в данном направлении. В настоящее время продолжается реконструкция Хабаровской базы нефтепродуктов. В следующем году мы планируем завершить работы на нефтебазе в с. Вольно-Надеждинском Приморского края, где требуется увеличить резервуарный парк и заменить технологическое оборудование. А в Сахалинской области у нас действуют три нефтебазы - системообразующая в городе Корсакове требует реконструкции в связи с необходимостью обеспечения стабильного запаса нефтепродуктов в период штормов.

- Современная тенденция перевода автомобилей с бензина на газ пришла и в наш округ. Участвует ли ООО «РН-Востокнефтепродукт» в данной программе?

- В рамках выполнения распоряжения правительства РФ «О регулировании отношений в сфере использования газового топлива» определены целевые показатели по переводу общественного муниципального транспорта, дорожно-коммунальной и сельскохозяйственной техники на газ. Мы сотрудничаем с администрациями и правительствами субъектов в части развития сети многотопливных автозаправочных комплексов (МТАЗК), с возможностью заправки транспорта природным компримированным газом. В ближайшие годы МТАЗК появятся в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

- Какие бизнес-задачи предстоит реализовать ООО «РН-Востокнефтепродукт» в ближайшие годы?

- Мы планируем дальнейшее развитие розничной сети на территории ДФО и в Забайкальском крае, продолжится строительство современных автозаправочных комплексов с расширенным спектром услуг для потребителя. Также будут открыты магазины сопутствующей торговли, кафе. Одним из основных критериев нашей работы неизменно остается обеспечение регионов Дальнего Востока высококачественными нефтепродуктами, которые так ценят наши потребители.

Мария КОНСТАНТИНОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.