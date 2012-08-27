Инвестиционный Фонд сделает партнерство государства и частного капитала Дальнего Востока взаимовыгодным

ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» создано чуть более полугода назад. Его основная цель - реализация с участием Фонда и Внешэкономбанка (ВЭБ) инвестиционных проектов, инициированных государством, регионами и бизнесом. Главным образом, инфраструктурных, открывающих путь к созданию новых производств, и социальных, призванных создать комфортные условия для проживания населения. Эта комплексная задача напрямую вытекает из принятой в декабре 2009 года Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года.

Гость «ДК» - генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Геннадий АЛЕКСЕЕВ.

- Геннадий Федорович, вы в очень короткое время познакомились с инвестиционными предложениями субъектов Федерации. Что представляет одномоментный срез планируемых проектов развития? Какова степень их проработки? Просматривается ли в этой общей картине слаженность намерений и действий регионов?

- Сотрудники Фонда совместно с независимыми экспертами проанализировали порядка трех тысяч инвестиционных предложений 12-ти регионов, входящих в зону нашей ответственности. Главный вывод - практически все инвестиционные инициативы, в том числе предложения, которые позиционируются как проекты комплексного развития территорий, имеют разрозненный характер и требуют серьезной доработки для обеспечения согласованности целей и интересов территорий, бизнеса, населения.

Тем не менее на сегодняшний день Фонд подписал целый ряд меморандумов, соглашений и протоколов о взаимодействии с региональными властями и частными инвесторами. Называть конкретные проекты, по которым работа только начинается, считаю преждевременным.

Совет директоров Фонда поставил перед нами задачу: до конца этого года и в первом полугодии 2013-го подготовить заявки и организовать практическую работу по участию Фонда и Внешэкономбанка в инвестпроектах высокой степени готовности. Такие в макрорегионе есть, они касаются строительства в транспортной отрасли, комплексной жилой застройки с созданием инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. В стадии проработки несколько десятков проектов по развитию сельского хозяйства, созданию предприятий глубокой переработки в рыбной и лесной отраслях, инновационных компаний. Есть проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства, теплоснабжения, утилизации бытовых отходов и т. д.

Прорабатываются варианты участия Фонда в инвестиционных программах «РАО ЭС Востока» и «РусГидро» в рамках формирования и реализации единой программы энергоэффективности и энергоресурсосбережения, предполагающих строительство объектов генерации на Востоке России.

- Если касаться инфраструктурных проектов, можно сказать, что энергетики больше других готовы работать с Фондом на его условиях?

- У энергетиков наиболее продвинутые с точки зрения подготовки проектно-сметной документации проекты, но с точки зрения банковского инвестиционного финансирования они также требуют еще очень глубокой проработки.

Конечно, самый привлекательный инвестор - это бюджет, но его возможностей просто не хватит для создания той инфраструктуры, которая крайне необходима в макрорегионе, если мы говорим о его опережающем развитии. При этом дальневосточные регионы в большинстве своем высокодотационные, и их бюджеты социально ориентированны, а значит, нельзя рассчитывать на их возможности самостоятельно вкладываться в инфраструктуру в достаточных объемах.

Следовательно, необходимо привлечь внебюджетные средства, найти стимулы для будущих потребителей капиталоемкой инфраструктуры, чтобы они участвовали в ее создании своими деньгами и могли рассчитывать на их возврат в обозримом будущем.

Базовые принципы работы Фонда - предоставление инвестиций на условиях срочности, возвратности и доходности вложений. Что касается энергетики - это бизнес, регулируемый Федеральной службой по тарифам. И если делать ставку только на инвестиционную составляющую в тарифах, то ни экономика, ни население Дальнего Востока такой нагрузки не выдержат. Значит, необходимы механизмы нетарифного возврата вложений. Максимально эффективно должны применяться инструменты государственно-частного партнерства. Для этого нужно совершенствовать нормативную правовую базу. В подготовке таких предложений Фонд активно участвует.

- Раз уж мы коснулись механизмов возврата инвестиций, то о чем, к примеру, может идти речь?

- Вообще, в мире используется много различных механизмов взаимовыгодного сотрудничества бизнеса и государства на принципах государственно-частного партнерства. Мы ведем речь о возврате частных средств за счет будущих доходов бюджетной системы, которые обеспечит реализация инвестпроектов. Необходимо совершенствовать нормативную базу, регламентирующую реализацию проектов на условиях контрактов «жизненного цикла», которые предусмотрены законом «О концессионных соглашениях». В таких проектах возврат инвестиций концессионеру может осуществляться в форме платы за доступность объектов, собственно, такой механизм уже опробован при строительстве автодорог. Эта практика может быть распространена на объекты электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства и др.

- Совсем недавно совет директоров утвердил Меморандум об инвестиционной политике Фонда, согласно которому Фонд участвует в финансировании подготовки и реализации проектов. Какие принципиальные положения фиксирует этот документ?

- Меморандум опубликован на сайте www.fondvostok.ru, и любой заинтересованный в сотрудничестве с нами инвестор может с ним ознакомиться. Концептуально Меморандум определяет основные направления и показатели инвестиционной деятельности Фонда. Сразу скажу, что в перечне приоритетов проекты, касающиеся добычи минерально-сырьевых ресурсов, находятся на самом последнем месте. Мы считаем, что их реализация - это задача частных инвесторов. Сфера нашего участия - прежде всего объекты инфраструктуры, которые позволят эффективно осваивать дальневосточные месторождения полезных ископаемых, модернизация и строительство перерабатывающих производств, создание новых мощностей в сельском хозяйстве (включая рыболовство), развитие туристической деятельности, инноваций. В первую очередь, Фонд будет поддерживать проекты, которые повысят экономическую интеграцию Дальнего Востока с другими российскими регионами, зарубежными партнерами. Это ключевые направления нашей деятельности.

Фонд может участвовать в проектах, общий объем финансирования которых составляет не менее 500 миллионов рублей. Здесь отмечу, что эта планка снижена в несколько раз по сравнению с той, что ставилась год назад, когда Фонд создавался. Такое решение принято как раз по итогам анализа инвестиционных предложений регионов, и это открывает возможности для сотрудничества с Фондом большему количеству инициаторов проектов. (Порог прямого участия ВЭБа - не менее 2 млрд рублей. - Прим. «ДК».) Срок окупаемости должен составлять не менее 5 лет.

Неизменными остаются условия заинтересованности регионов (проект должен быть признан приоритетным для территории) и 20% участия инициатора собственным капиталом. Это определенные гарантии того, что частный инвестор действительно заинтересован в реализации проекта в полном объеме.

Что касается механизмов, то это не только предоставление финансирования на возвратной основе (с минимальной доходностью для Фонда), но и участие в уставных капиталах предприятий, которые создаются или уже созданы для подготовки и реализации проектов. Фонд может участвовать в инвестиционных товариществах, фондах, а также оказывать услуги - консультационные, сервисные, управленческие, маркетинговые и другие, предусмотренные нашим уставом.

- Вам удалось поменять первоначальные ожидания региональных властей о том, что Фонд развития - это просто дополнительный бюджетный кошелек?

- Я стараюсь не создавать необоснованных ожиданий и на всех совещаниях и встречах подчеркиваю, что Фонд - это не благотворительная организация, которая инвестирует, не ожидая возврата средств. Мы должны совместно с регионом и частным инвестором обеспечить реализацию проектов в таких условиях, чтобы каждая сторона понимала свои выгоды. Для регионов - это не только прямая коммерческая эффективность, но и бюджетная, социальная, экологическая, в конце концов, это вопросы обеспечения устойчивого развития и безопасности населения, повышение инвестиционного рейтинга и привлекательности регионов и для бизнеса, и населения. Для частного капитала важнейшим условием является четкий горизонт планирования и гарантии возврата вложенного капитала.

- Можно сказать, что результаты экспресс-анализа проектов, который Фонд проделал за этот период, могут пригодиться при формировании комплексной Программы развития Дальнего Востока и Байкальского региона?

- Мы очень рассчитываем на то, что в Госпрограмме, проект которой сегодня разрабатывается, в полном объеме будут учтены предлагаемые ВЭБом и Фондом инструменты и механизмы, сформированные на принципах государственно-частного партнерства. Государство должно, справедливо распределив риски, делегировать ответственность частным инвесторам по развитию и эксплуатации инфраструктуры.

В этой связи актуальным становится принятие специального закона о социально-экономическом развитии Сибири и Дальнего Востока, в котором должен быть раздел о государственной поддержке проектов комплексного развития территорий макрорегиона, предусматривающий особые условия стимулирования инвестиций. У Фонда нет права инициативы в сфере законодательства, но мы активно вносим свои предложения по его совершенствованию.

«Дальневосточный капитал».