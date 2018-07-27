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Визовые центры Владивостока под угрозой закрытия

27 Июля 2018, 11:10 | Дальний Восток

Новые поправки в закон создадут невыполнимые для компаний условия

Визовые центры столицы Приморья могут закрыться наряду с другими визовыми центрами России, заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина ТЮРИНА. Такой результат не за горами из-за принятия поправок в Федеральный закон «О порядке выезда и въезда в РФ», предложенных депутатами-единороссами.

В частности, поправки делают обязательной аккредитацию всех компаний и организаций, оказывающих жителям России посреднические услуги при оформлении виз. Чтобы получить аккредитацию, визовые центры должны будут соблюсти ряд условий и требований, которые также указаны в законопроекте и, по словам Тюриной, на сегодняшний день невыполнимы для российских компаний.

- Критерии для выдачи аккредитации, например, касаются доли иностранного участия в уставном капитале действующих операторов визовых центров, и уже один этот пункт заставит многие компании не соответствовать. Так, всем иностранным дипмиссиям в России нужно будет либо оперативно менять провайдеров услуг, либо приостанавливать работу своих визовых центров.

Сегодня во Владивостоке работают визовые центры Испании, Италии, Канады, Японии и других стран, а также единые визовые центры. Более того, столица Приморья насчитывает самое большое количество консульств разных стран на Дальнем Востоке. Сюда, чтобы оформить визу, приезжают россияне со всего региона, а также с запада страны – чтобы меньше стоять в очередях.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: визы  единая россия  Визовые центры  туризм 



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