Покупатель порта Ванино медлит с оплатой

В мае аукцион по продаже 55% акций Ванинского морского торгового порта выиграла никому не известная компания «Сэлтехстрой», владельцем которой был назван Иван Микоян. Бизнесмен предложил за актив неожиданно высокую сумму — почти 11 млрд руб., и на рынке с трудом поверили, что он действительно готов ее заплатить. В прошлую пятницу срок оплаты истек, однако Росимущество денег пока не увидело, сообщает РБК daily.

В аукционе на покупку контрольного пакета акций порта Ванино приняло участие более десяти компаний, включая крупные угольные холдинги «Сибуглемет», СУЭК и «СДС-Уголь», а также структуры Олега Дерипаски, Геннадия Тимченко и Владимира Лисина. Однако конкурс выиграла малоизвестная фирма «Сэлтехстрой», владельцем которой называется Иван Микоян, внук легендарного советского наркома Анастаса Микояна. Предприниматель предложил за актив рекордно высокую цену — 10,8 млрд руб., что более чем в 11 раз превысило стартовую цену. Тогда многие эксперты рынка выразили сомнение, что г-н Микоян действительно заплатит эту сумму.

Аукцион прошел 19 мая, а оплатить покупку «Сэлтехстрой» должен был до 24 июня. К вечеру пятницы информация об оплате в Росимущество не поступила. Как РБК daily объяснили в ведомстве, это не значит, что компания так и не внесла нужную сумму, однако на данный момент ее «не видно». Опрос участников рынка (в том числе других компаний, претендовавших на Ванино) показал, что никто о факте оплаты не слышал.

«Оценка в 11 млрд руб. с самого начала показалась всем высокой и довольно странной. Общее мнение на рынке было, что сделка маловероятна. Скорее всего, идея была в том, чтобы отсрочить продажу порта, и, возможно, это было сделано в интересах менеджмента», — комментирует Екатерина Андреянова из Rye, Man & Gor Securities.

Компания «Сэлтехстрой» ранее принадлежала жене Олега Митволя, однако накануне аукциона была продана г-ну Микояну, которого на рынке никто не знает и связаться с которым не удается. После аукциона Олег Митволь говорил, что знаком с Иваном Микояном, и даже давал РБК daily комментарии относительно дальнейших планов «Сэлтехстроя». Но сейчас, по словам экс-префекта САО, он не интересуется судьбой Ванинского порта и не знает, собирается ли бизнесмен Микоян платить по счетам. При этом г-н Митволь напоминает, что если «Сэлтехстрой» не внесет деньги, то потеряет 93 млн руб. залога. «Видимо, это настоящий патриот, раз просто так отдал государству более 3 млн долл.», — резюмирует г-н Митволь.

Юристы заявляют, что несоблюдение сроков оплаты напрямую ущемляет права остальных участников аукциона. Скорее всего, придется повторно проводить аукцион, говорит юрист «Арт Де Лекс» Анна Рузина.