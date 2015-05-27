ЦБ начал наводить порядок на рынке форекс

Центробанк начал публиковать проекты нормативных документов к закону о форекс.

Одно из первых требований - внутренний учет. Форекс-дилеры должны с октября вести учет и отражать изменения по всем заключаемым сделкам, предоставлять эту информацию регулятору и хранить ее, говорится в пояснительной записке регулятора к документу, собщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на «Ведомости».

«Непрерывно учитывать» нужно всю информацию о контрагентах, заявках, денежных средствах, котировках, обязательствах, обеспечении, финансовых результатах заключенных договоров и др.

Сейчас форекс-дилеры не предоставляют российскому регулятору информацию о сделках. «Предусмотренные новые правовые условия потребуют финансовых и временных затрат, надеюсь, что все компании справятся», - говорит предправления ЦРФИН (СРО форекс-брокеров) Вадим ВИНОГРАДОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.