«Аэрофлот» нашел недостатки у Superjet

Информация о том, что первый Superjet с именем Юрия ГАГАРИНА на борту будет передан «Армавиа» 12 апреля, в день космонавтики, оказалась из разряда желаемого. Официальный запуск лайнера состоялся спустя неделю, 19 апреля. Но к торжественному событию «Аэрофлот», базовый заказчик Superjet в России, подготовил «Сухому» сюрприз, пишет Lenta.ru.

«Гражданские самолеты Сухого» разрабатывали самолет Sukhoi Superjet-100 все 2000-е годы. За это время произошло много скандалов: «Сухой» обвиняли и в том, что он тратит слишком много бюджетных денег, и в том, что большая часть деталей самолета будет изготавливаться не в России, и в том, что на производство и сертифицирование лайнеров ушло очень много времени. И вот 19 апреля - праздник для всей российской авиации: на рынок выходит самолет, полностью спроектированный в России, а не в Советском Союзе; самолет, который в своей нише будет бороться с мировыми аналогами.

Обещанного 3 года ждали

По первоначальным планам, коммерческие рейсы Superjet должен был выполнять еще с конца 2008 г., но сроки были неоднократно сорваны. Трагедии в этом не было: и Boeing, и Airbus регулярно задерживают выпуск новых лайнеров. Правда, за это им приходится иногда жертвовать контрактами на миллиарды долларов, но в России все обошлось: отказываться от самолетов никто не спешил. Недовольство по поводу задержки, правда, выражал «Аэрофлот», но и с ним удалось договориться. Крупнейшая авиакомпания России заключила с «Сухим» соглашение, по которому авиапроизводитель пролоббировал отмену ввозных пошлин на импортные самолеты, а «Аэрофлот» отказался от претензий по Superjet.

Казалось бы, на этом история и кончится, однако в 2010 г. «Аэрофлот» снова попытался взыскать с «Сухого» неустойку. Авиакомпанию можно было понять: «Аэрофлот» рассчитывал на Superjet с середины 2000-х, а в 2014 г. он должен стать одним из главных лайнеров Олимпиады. До нее, конечно, есть время, но надо ведь и пилотов научить, и все системы нового самолета опробовать - чтобы к Олимпиаде Superjet был не новичком, а проверенным бойцом.

Тем не менее и в этот раз атака «Аэрофлота» не принесла ему денег. Усмирять госкомпанию пришлось вице-премьеру Сергею ИВАНОВУ, ответственному в правительстве за самолетостроительную отрасль. В конце ноября он заявил, что если «Аэрофлот» не получит самолеты в срок, «то мир не рухнет, и «Аэрофлот» тоже». «Аэрофлот» действительно не рухнул, но и самолетов до сих пор не получил. В итоге авиакомпания решила подействовать на «Сухой» другим способом.

Тяжелый jet

15 апреля министр транспорта Игорь ЛЕВИТИН заявил, что «Аэрофлот» предложит правительству ввести штрафные санкции в отношении «Сухого», так как у компании есть претензии к техническим параметрам нового лайнера. Чем именно недоволен «Аэрофлот», Левитин не уточнил. Но газета «Ведомости» выяснила, что Superjet весит на три с половиной тонны больше, чем было зафиксировано в контракте, а расход топлива на час полета превышает контрактные обязательства на 11%. А ведь именно экономичность Superjet в «Сухом» называли одним из главных плюсов нового лайнера.

В Объединенной самолетостроительной корпорации, впрочем, отмечают, что на самом деле отклонения составляют не более 1,5% и что самолет будет дорабатываться после того, как первые образцы отдадут заказчикам. Это действительно обычная практика для новых лайнеров, а проблемы с лишним весом есть у многих производителей - даже у Boeing и у Airbus. «Ведомости» пишут, что ущерб от несоответствия контрактам в «Аэрофлоте» оценивают в $150 миллионов в течение 10 лет. Если правительство сочтет законными претензии «Аэрофлота» и «Сухой» выплатит компенсацию, то тогда авиакомпания получит новейшие лайнеры практически бесплатно.

Дело в том, что каталожные цены на лайнеры Superjet, по данным на 2010 год, составляли около $32 млн за штуку. «Аэрофлот» заказал у «Сухого» 30 самолетов и еще на 15 подписал опцион. Контракт по каталожным ценам оценивается в $960 млн, но на крупные партии авиастроители выдают большие скидки. А госкомпания стала первой, кто разместил столь большой заказ, показав, что на лайнеры стоит положиться.

С тех пор у «Гражданских самолетов Сухого» заказали уже около 200 самолетов (а с учетом опционов - около 300). Эта цифра должна увеличиться в несколько раз после ввода первых лайнеров в строй. Без сучка и задоринки у «Сухого» старт Superjet уже не получился, но все же лучше узнать о недостатках лайнера на земле, чем после месяцев использования. Так, кстати, произошло с Ан-148, которого называют конкурентом Superjet: осенью 2010 г. отчет авиакомпании «Россия» об использовании Ан-148 оказался неутешительными: Ан-148 уступил Boeing B-737 практически по всем показателям. Чтобы «Аэрофлот» не писал подобных отчетов по Superjet, авиакомпании и «Сухому» лучше договориться на земле.