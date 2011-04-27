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ФАС: дефицит бензина возник из-за картельного сговора нефтяников

27 Апреля 2011, 14:29 | Дальний Восток

Дефицит автомобильного топлива, сложившийся в последние дни в ряде регионов России, мог возникнуть в результате картельного сговора нефтяных компаний. Такое мнение высказал руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев, пишет РИА "Новый Регион".

«Это может явиться одной из разновидностей картельного сговора, за которое антимонопольным законодательством предусмотрена крайняя мера ответственности, вплоть до уголовной», – заявил глава антимонопольного ведомства накануне на совещании с представителями Российского топливного союза. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

По словам президента РТС Евгения Аркуши, «наиболее неблагоприятная ситуация складывается в Санкт-Петербурге, Воронеже, Новосибирске, на Сахалине и в Алтайском крае». «При таком раскладе в ближайшие дни многие регионы могут остаться без топлива», – сказал он.

Ситуация осложняется тем, что в Центральном федеральном округе четыре нефтеперерабатывающих завода встали на профилактические работы, а в Сибирском Федеральном округе предстоят ремонты в мае.

Руководители топливных союзов и ассоциаций обозначили основные проблемы на региональных рынках нефтепродуктов. Главная проблема связана с несоразмерным снижением цен на оптовом и розничном сегментах. «Если крупные игроки такие, как «Роснефть», «Газпромнефть» и другие снижают розничную цену на 5 рублей, то при оптовых закупках стоимость бензина опускается буквально на 1-2 рубля. Получается, что небольшие компании при таких показателях уходят в минус, а на рынке возникает дефицит», – рассказал президент Алтайского топливного союза Юрий Матвейко. Согласно представленным данным участниками совещания, вертикально-интегированные нефтяные компании (ВИНК) создают дефицит путем ограничения отпуска нефтепродуктов.

По результатам совещания было принято решение направить предупреждения руководителям нефтяных компаний о необходимости стабилизации ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, а также запросить с них объяснения о причинах возникновения топливного дефицита, отмечается в сообщении ФАС.

Автор: РИА «Новый Регион»
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