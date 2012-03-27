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Мини-АТС Panasonic - обязательная связь для современного бизнеса
Panasonic уже долгие годы обеспечивает предприятия по всему миру качественной многоканальной связью, и тенденции роста популярности АТС этого производителя, говорят о применении мини-станций "Панасоник", большинством организаций также и в ближайшем будущем. Крупные компании, ведущие активное взаимодействие с клиентами (например, осуществляющие круглосуточную поддержку пользователей, интернет-провайдеры) сегодня не смогут обойтись без мини АТС, ведь многоканальная связь уже давно является одним из самых важных инструментов бизнеса. И как любой другой инструмент, связь должна быть надежной и превосходной.
Ни для кого не секрет, что длительные попытки дозвониться в обслуживающую компанию (особенно, если это интернет-провайдер) раздражают клиента. Едва слышимый голос оператора, пытающегося помочь в решении какой-то проблемы сервиса - попросту выводит человека из равновесия. Уважающие своих клиентов организации, не могут позволить подобное по отношению к своим клиентам, а потому используют надежное оборудование с передовыми возможностями и качественной связью. Системы мини АТС Panasonic подходят для этой цели как нельзя хорошо. Они отвечают всем современным требованиям и отличаются надежностью и удобством. А довольные сервисом клиенты, не испытывают к своей обслуживающей компании каких-либо негативных чувств. При надлежащем взаимодействии поставщика услуг и пользователя сервиса, не должно быть недовольств, а вопрос многоканальной телефонной связи легко решается системами всем известного, зарубежного производителя сложных устройств и оборудования. Решается быстро, оптимально и надолго.
С ростом возможностей человечества и эволюции в области технологий, системы мини АТС оснащаются дополнительными функциями, удобными и полезными как для организации, так и для ее клиента. Это резервное питание устройств, запись телефонного разговора, слуховые гарнитуры, детекторы отбоя, домофонные системы, GSM-шлюзы и прочее. Каким бы ни был функционал мини-системы, главным и всегда неизменным ее свойством, должна быть ее стабильность. С ростом использования информационных и цифровых технологий, стабильная многоканальная связь на предприятии (и между сотрудниками в том числе) обрела обязательность и большую значимость.
"Золотой Рог".
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