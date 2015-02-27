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Завод СПГ в Приморье остается в планах "Газпрома"
27 Февраля 2015, 15:14 | Дальний Восток
Совет директоров ОАО «Газпром» одобрил проводимую компанией работу по диверсификации экспортных маршрутов и повышению конкурентоспособности российского газа.
Было отмечено, что создание альтернативных каналов доставки газа, а также повышение надежности и безопасности поставок — важный элемент обеспечения долгосрочной привлекательности продукции компании на внешних рынках, сообщили газета "Золотой Рог" в Управлении информации ОАО «Газпром».
Для обеспечения надежных сбалансированных поставок газа на европейские рынки, а также с целью минимизации рисков, связанных с транзитом газа по территории третьих стран, «Газпром» ведет системную работу по расширению существующих и созданию новых газотранспортных маршрутов.
В стадии реализации находится проект нового газопровода мощностью 63 млрд куб. м из России в направлении Турции. Газотранспортная магистраль пройдет по дну Черного моря и выведет на турецко-греческую границу до 47 млрд куб. м газа в год. Газопровод станет дополнительным альтернативным экспортным маршрутом, который в сочетании с высоконадежными «Северным потоком», «Голубым потоком» и газопроводом «Ямал — Европа» полностью обеспечит экспорт российского газа в дальнее зарубежье и позволит отказаться от украинского транзитного коридора.
«Газпром» также ведет активную работу по выводу значительных объемов российского трубопроводного газа на рынок АТР. Полным ходом идет работа по подготовке ресурсной и газотранспортной базы для организации поставок газа из России в Китай по «восточному» маршруту. Активно идет подготовка к заключению договора купли-продажи российского газа по «западному» маршруту.
В дополнение к трубопроводным поставкам «Газпром» продолжает укреплять свои позиции в сегменте торговли и транспортировки СПГ. В 2014 году «Газпром» реализовал 4,5 млрд куб. м сжиженного газа, что более чем в два раза превышает показатель 2013 года (2,0 млрд куб. м). Продолжается продвижение СПГ из портфеля «Газпрома» на нишевых и новых региональных рынках АТР.
Наращивать присутствие на новых рынках компания будет, прежде всего, за счет увеличения собственного производства. Планируется строительство заводов СПГ мощностью по 10 млн тонн в год в Ленинградской области и Приморском крае (Владивосток-СПГ). Также на Востоке России рассматривается возможность создания новой технологической линии в рамках проекта «Сахалин-2».
В ходе заседания было подчеркнуто, что «Газпром» обладает рядом конкурентных преимуществ перед другими поставщиками. Это значительная ресурсная база, а также доступ к морским и сухопутным газотранспортным коридорам, что позволяет эффективно осуществлять поставки потребителям Европы и АТР.
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