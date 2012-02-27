Коммерческий директор – ключевая фигура

Сегодня должность коммерческого директора – это одна из самых востребованных и высокооплачиваемых ключевых должностей в системе управления современной компанией – и это понятно - ведь в сфере его ответственности формируются жизненно важные для развития любой организации показатели: прибыль, устойчивость на рынке, конкурентоспособность.

Вместе с тем, роль, позиция, функционал коммерческого директора, его зарплата и отношение к нему в каждой конкретной организации различны и зависят от многих факторов. Это сфера экономики, характер собственности и модель бизнеса, то есть где и как организация зарабатывает деньги. Это стратегия, жизненный цикл организации и стиль лидерства, то есть то, как в организации принимаются управленческие решения. Это технологии, которые используются в организации, и ее ключевые компетенции, то есть то, что организация делает лучше других и что трудно скопировать конкурентам. Это то, как коммерческий директор организует работу структурных подразделений, находящихся в его непосредственном подчинении. И это всего лишь не полный перечень, вопросов, входящих в сферу профессиональной компетенции современного (а значит, успешного) коммерческого директора.

Какие требования предъявляются к коммерческому директору на предприятии? Из чего складывается профессионализм коммерческого директора? Как коммерческого директора оценивает генеральный директор, коллеги, сотрудники коммерческой службы? Как формируются ключевые показатели, коммерческого директора и структурных подразделений, находящихся в его непосредственном подчинении? Какие ошибки совершают коммерческие директора в своей работе и чего ни в коем случае нельзя делать на позиции коммерческого директора? Какие факторы обеспечивают успех в работе коммерческого директора? Как стать успешным коммерческим директором и обеспечить успех организации?

На все эти и другие вопросы можно найти ответы, пройдя обучение в Академии профессионального роста ВГУЭС по программе: «Коммерческий директор». Программа выстроена особым образом и состоит из нескольких модулей: Управление деятельностью современной коммерческой организации, финансы для менеджеров, ВЭД: основы и организация на предприятии, практический маркетинг для руководителей, бизнес-планирование, построение системы активных продаж, управление проектами, логистика, «1С: Управление торговлей».

Наталья ПИМЕНОВА.

«Золотой Рог».