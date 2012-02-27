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Железная дорога соединила Улак и Эльгу
ОАО «Мечел» завершило прокладку железнодорожного пути от БАМа до Эльгинского месторождения, освоение которого ведет ОАО ХК «Якутуголь», входящее в ОАО «Мечел-Майнинг».
Сквозное железнодорожное сообщение было открыто от станции Улак Байкало-Амурской магистрали до Эльгинского месторождения. Объем потребовавшихся для прокладки железнодорожного полотна инвестиций составил порядка 40 млрд рублей. В процессе строительства был уложен 321 км железнодорожного полотна и возведены 76 мостов.
Досье "ДК"
Эльгинское месторождение – одно из крупнейших в мире угольных месторождений с запасами более 2,1 млрд тонн (в основном самой дефицитной марки угля на российском рынке – 2Ж). На месторождении предполагается открытая добыча до 30 млн тонн в год. ОАО «Мечел» является одной из крупнейших российских горно-металлургических компаний. Бизнес «Мечела» объединяет около 30 промышленных предприятий, состоит из четырех сегментов – горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и энергетического – и включает в себя предприятия в регионах России, а также в США, Казахстане, Румынии, Литве и Болгарии. Также в состав «Мечела» входят три торговых порта и собственный транспортный оператор. Продукция «Мечела» реализуется на российском и зарубежных рынках. Основным бенефициаром является председатель совета директоров компании Игорь Зюзин.
Реализация проекта по возведению железнодорожного подъездного пути к Эльгинскому угольному месторождению началась в феврале 2008 года. Генеральным подрядчиком строительства выступило ЗАО «Металлургшахтспецстрой» – дочерняя компания «Мечел-Майнинг».
Добыча на Эльгинском разрезе началась в августе 2011 года и к концу года составила около 200 тыс. тонн. В 2013 году «Мечел» планирует выйти на уровень добычи на Эльге в 9 млн тонн угля в год. Инвестиции в первый этап освоения Эльгинского месторождения оцениваются в 33-35 млрд рублей.
«Открытие сквозного проезда до Эльгинского угольного комплекса позволит в 2012 году существенно облегчить доставку грузов, необходимых для наращивания объемов добычи на Эльге, а также осуществлять отправку угля, добываемого на месторождении, по железной дороге», – отметил председатель совета директоров ОАО «Мечел» Игорь Зюзин.
"Дальневосточный капитал".
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