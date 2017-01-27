Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Продолжается регистрация в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2016"
Союз «Приморская торгово-промышленная палата» продолжает регистрацию участников юбилейного 15-ого регионального конкурса «Торговая марка года». Конкурс проводится ежегодно с 2002 года с целью выявления наиболее успешных маркетинговых стратегий при создании и продвижении торговых марок в интересах потребителей.
Это первая и самая авторитетная награда брендов на Дальнем Востоке. Проект имеет многолетнюю историю – уже в течение 15 лет ежегодно сильнейшие бренды Дальнего Востока подтверждают свой статус, принимая участие в этом конкурсе.
Торговая марка года - единственная награда на Дальнем Востоке, предоставляющая победителям юридическое право использования знака "Торговая марка года" в рекламных целях, размещения знака на товаре и упаковке.
Знак «Торговая марка года» на упаковке товара и сайте компании – знак качества для потребителя Ваших товаров и услуг, а диплом и кубок в офисе – знак высокого бизнес-уровня компании для сотрудников, которые в ней работают.
Первые зарегистрировавшиеся участники проекта: Группа компаний «ЮНИОН», торговая марка «Киприно», торговая марка «ГринАгро», ООО «Охранное агентство «Пересвет», ООО «Нью Вэй Лоджистик», кафе «BarхаТ», кафе «Кофетория».
Генеральный информационный партнер - PR "Профи Медиа Групп" (радио Лемма, радио "ВиБИСи", информационное агентство «Приморье.24», Информационное агентство «VladNews»)
Генеральный Интернет-партнер – информационное агентство Дейта.
Деловой информационный партнер – журнал «Профиль бизнеса».
Информационный партнер - МКУ «Центр развития предпринимательства»
Информационные партнеры: РИА «Восток-Медиа», бизнес-поисковик «IPRIM.RU», ФортРОС- международный информационно-торговый портал, Туристско-информационный центр Приморского края, журнал «Дальневосточный Капитал», журнал «Автомир», журнал «Effect», Журнал «Welcome. Владивосток», «Журнал №1», Газета «Золотой Рог», Газета «Владивосток», Приморская газета, Газета «Арсеньевские вести», единая сеть аудиовещания в супермаркетах и торговых центрах Дальнего Востока «Маркет-Радио».
Поддержать любимую марку может любой житель Дальнего Востока на сайтах конкурса www.primbrand.ru / www.branddv.ru , где проходит голосование.
Подведение итогов конкурса 2016 года и церемония награждения лауреатов состоится в апреле 2017 года в городе Владивосток.
Приглашаем к участию владельцев торговых марок и их представителей во всех категориях товаров и услуг!
Учредитель и организатор конкурса – Союз «Приморская торгово-промышленная палата».
По вопросам:
Приморская ТПП: т/ф.:(423) 2-26-96-30, e-mail: tppalata@yandex.ru
Координатор проекта: Каушинская Полина, м.: (423) 2-99-20-11
Новости тематики
- Продолжается регистрация в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2016"
- Дальспецстрой планирует погасить частичную задолженность по зарплате
- "Ночь пожирателей рекламы" впервые с участием создателя шоу!
- В Спасске суд вынес приговор гражданину Узбекистана
- Режим порто-франко получит Углегорский район Сахалина
- На Дальнем Востоке появится новый угольный порт
- Инвесторам предложат построить дороги в ДФО
- Почти половина инвестиций в сельскохозяйственные производства Дальнего Востока – от резидентов приморской ТОР
- Владивостокский филиал ПГК впервые осуществил перевозку в изотермическом вагоне-термосе
- На ВЭФ обсудят международные транспортные коридоры "Приморье-1" и "Приморье-2"
Новости раздела
- Продолжается регистрация в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2016"
- Экология теперь за главного
- ПГК выиграла тендер Роснефти на перевозку нефтепродуктов на Сахалине
- В Амурской области началось строительство Амурского газоперерабатывающего завода
- Дочерняя структура Корпорации развития Дальнего Востока создана в Сахалинской области
- В Приморье будет построен комбикормовый завод мощностью 240 тыс. т в год
- Huawei проведет проектно-изыскательские работы по строительству ПВОЛС "Сахалин - Курильские острова"
- На Дальнем Востоке построят уникальные паромы для Сахалина
- Антонина ПРОНИНА, директор по связям с общественностью Дальневосточного филиала ПАО "МегаФон": Мы готовы взаимодействовать с резидентами Свободного порта Владивосток
- Игорь ПОПОВ, директор приморского базового филиала АО "Сбербанк-Лизинг": Преимущества льготного режима оценил крупный бизнес
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье от "Михайловского бройлера" улетела "Дальневосточная птица"
- Большинство фигурантов резонансных уголовных дел в Приморье избежали тюремного заключения
- Полицейские в Приморье подозреваются в странных взаимоотношениях
- Москвичи купили в Приморье скотобойню
- Сын первого вице-премьера Шувалова служил в секретной военной части на острове Русский
- В Свободном порту Владивосток нашли большой пустырь
- У аэропорта Владивосток сменятся директора
- На юге Приморья обнаружено захоронение 850 тонн загрязненных отходов
- В Приморье еда становится более демократичной
- В Приморье произошло землетрясение