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Продолжается регистрация в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2016"

27 Января 2017, 13:10 | Дальний Восток

Союз «Приморская торгово-промышленная палата» продолжает регистрацию участников юбилейного 15-ого регионального конкурса «Торговая марка года». Конкурс проводится ежегодно с 2002 года с целью выявления наиболее успешных маркетинговых стратегий при создании и продвижении торговых марок в интересах потребителей.

Это первая и самая авторитетная награда брендов на Дальнем Востоке. Проект имеет многолетнюю историю – уже в течение 15 лет ежегодно сильнейшие бренды Дальнего Востока подтверждают свой статус, принимая участие в этом конкурсе.

Торговая марка года - единственная награда на Дальнем Востоке, предоставляющая победителям юридическое право использования знака "Торговая марка года" в рекламных целях, размещения знака на товаре и упаковке.

Знак «Торговая марка года» на упаковке товара и сайте компании – знак качества для потребителя Ваших товаров и услуг, а диплом и кубок в офисе – знак высокого бизнес-уровня компании для сотрудников, которые в ней работают.

Первые зарегистрировавшиеся участники проекта: Группа компаний «ЮНИОН», торговая марка «Киприно», торговая марка «ГринАгро», ООО «Охранное агентство «Пересвет», ООО «Нью Вэй Лоджистик», кафе «BarхаТ», кафе «Кофетория».

Генеральный информационный партнер - PR "Профи Медиа Групп" (радио Лемма, радио "ВиБИСи", информационное агентство «Приморье.24», Информационное агентство «VladNews»)

Генеральный Интернет-партнер – информационное агентство Дейта.

Деловой информационный партнер – журнал «Профиль бизнеса».

Информационный партнер - МКУ «Центр развития предпринимательства»

Информационные партнеры: РИА «Восток-Медиа»,  бизнес-поисковик «IPRIM.RU», ФортРОС- международный информационно-торговый портал,  Туристско-информационный центр Приморского края,  журнал «Дальневосточный Капитал»,  журнал «Автомир»,  журнал «Effect»,  Журнал «Welcome. Владивосток»,  «Журнал №1»,  Газета «Золотой Рог»,  Газета «Владивосток»,  Приморская газета,  Газета «Арсеньевские вести»,  единая сеть аудиовещания в супермаркетах и торговых центрах Дальнего Востока «Маркет-Радио».

Поддержать любимую марку может любой житель Дальнего Востока на сайтах конкурса www.primbrand.ru / www.branddv.ru , где проходит голосование.

Подведение итогов конкурса 2016 года и церемония награждения лауреатов состоится в апреле 2017 года в городе Владивосток.

Приглашаем к участию владельцев торговых марок и их представителей во всех категориях товаров и услуг!

Учредитель и организатор конкурса – Союз «Приморская торгово-промышленная палата».

По вопросам:                                                                             

Приморская ТПП: т/ф.:(423) 2-26-96-30, e-mail: tppalata@yandex.ru

Координатор проекта: Каушинская Полина, м.: (423) 2-99-20-11

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: дальний востока  торговая марка  регистрация  конкурс 



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