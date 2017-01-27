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ПГК выиграла тендер Роснефти на перевозку нефтепродуктов на Сахалине

27 Января 2017, 10:11 | Дальний Восток

Владивостокский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) выиграл тендер на 100% железнодорожных перевозок продукции ООО «РН-Востокнефтепродукт» (входит в НК «Роснефть») в 2017 году. С января по декабрь в рамках сервисного контракта планируется перевезти 46 тыс. тонн нефтегрузов.

Перевозки будут осуществляться в цистернах ПГК внутри острова Сахалин – между производственными площадками предприятия со станции Корсаков на станцию Ноглики Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

Первая партия груза в рамках нового контракта отправлена 2 января 2017 года. К настоящему времени филиал перевез около 3 тыс. тонн бензина и дизельного топлива.

«Победа в тендере нефтеперерабатывающего предприятия свидетельствует о высоком уровне сервиса, профессионализме сотрудников коммерческого центра филиала и эффективности оперирования вагонными активами. Мы готовы обеспечить гарантированный вывоз нефтегрузов и соблюдение всех условий тендера», – прокомментировал директор филиала Виктор Осипов.

ПГК осуществляет перевозки «НК «Роснефть» в рамках пятилетнего сервисного контракта с февраля 2016 года. Доля ПГК в общем объеме перевозок нефтегазовой корпорации достигает более 25%.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

 

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Теги: пгк  перевозки  Роснефть  нефть  Сахалин 



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