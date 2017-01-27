Экология теперь за главного

2017 год объявлен в России Годом экологии. Это повод вытащить на свет застарелые проблемы накопленных отходов, стимулировать промышленность к переводу производств на новые технологии, заложить основу под создание в стране полноценной отрасли по переработке отходов.

Любому обществу никуда не деться от отходов. Причем повышение уровня и качества жизни общества, наращивание производственных мощностей ведут к их росту. Если не обращать внимания на этот процесс, он начинает обретать черты экологической катастрофы. С чем, по мнению экспертов, на сегодня столкнулась Россия. По данным Минприроды России, в стране сохраняется высокий уровень образования отходов производства и потребления, по подсчетам Министерства природных ресурсов и экологии РФ - около 5 млрд тонн в год. Более 90% этого объема составляют отходы от добычи и обогащения сырья, отвалы. Уровень утилизации и обезвреживания всех видов отходов составляет чуть более 50%.

- Еще одна важная задача - обезвреживание отходов производства и потребления. Их общее количество составляет сейчас свыше 30 млрд тонн. Мусор выбрасывают где придется и как придется, и такие свалки занимают почти 48 тысяч гектаров, - обозначил масштаб проблемы президент РФ Владимир ПУТИН на состоявшемся 27 декабря Госсовете, посвященном вопросам экологии.

Досье «Дальневосточного капитала»: По данным Минприроды РФ, более половины из ежегодно образуемых в стране отходов приходится на добычу топливно-энергетических полезных ископаемых (в основном предприятиями угольной промышленности), 17% - на цветную металлургию, 16% - на черную, 12% - на другие отрасли, включая ЖКХ. Твердые коммунальные отходы составляют 1-2% всех отходов.

Выход из надвигающейся экологической катастрофы эксперты и правительство видят в новых подходах к утилизации отходов, которые были известны в России со времен СССР и впоследствии утеряны, но взяты на вооружение многими странами. Принцип прост: максимально превращать отходы в новые товары. В современной России этот процесс только-только начинается. И вряд ли он будет скорым и легким: экологическая культура нашего общества и государственная стратегия в сфере переработки отходов еще только формируются.

Данные статистики свидетельствуют о том, что вторичное использование отходов в современной России составляет в среднем около 26%, в том числе переработка отходов промышленности - порядка 35%, а твердых бытовых отходов (ТБО) - лишь 4%. Львиную долю во всем объеме переработки составляют металлы. Массовой переработке подвергаются также отходы макулатуры и пластика. Остальное идет на свалки.





Незаконные свалки стали привычным делом в российских селах и на дорогах.





Вторичная переработка отходов была неплохо налажена в СССР, в современной России она только возрождается

Итак, более 60% всех отходов складируются на полигонах или перерабатываются без получения вторсырья. По экспертным данным, из-за этого на 15% территории РФ, где сосредоточены большая часть населения страны, производственные мощности и наиболее продуктивные сельскохозяйственные угодья, природные экосистемы сильно угнетены или деградировали. От экологической катастрофы Россию отделяет лишь то, что около 65% ее территории почти не затронуты хозяйственной деятельностью, там экосистемы сохраняют биологическую продуктивность и биологическое разнообразие. По сути, эти территории представляют собой уникальный экологический ресурс для восстановления биосферы Земли. Вопросы экологии в современной России стали в один ряд с задачами безопасности.





Лес рубят, отходы – остаются.

Год экологии даст толчок

2017 год на самом высоком уровне объявлен в России Годом экологии. Он призван придать импульс скорейшему решению накопившихся в стране экологических проблем.

- Понятно, что за год все проблемы, копившиеся десятилетиями, не решить, - сказал глава государства Владимир Путин в ноябре на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, на котором шло обсуждение и экологических вопросов. - Однако создать механизм их решения и начать продвигаться к поставленным целям не только возможно, но и крайне необходимо. В первую очередь нужно разобраться с накопленными отходами, нужно создать экономические стимулы для вовлечения отходов в производственный оборот, добиться того, чтобы перерабатывать отходы было выгодней, чем сжигать, или закапывать, или где-то просто сваливать.

Накопленные в стране за долгие годы отходы стали одной из наиболее острых проблем. Они коснулись не только населения, вынужденного жить рядом со свалками или дышать отходами мусоросжигательных заводов, но и таких отдаленных, малонаселенных или совсем не населенных районов, как Арктика. Первые шаги по ее очистке уже делаются, но это не стало постоянным процессом. На все нужны деньги. Пришло время изменить подходы к финансированию экологии, изменить нормативы экологических платежей. Необходимо поставить заслон грязным производствам и убедить промышленность менять технологии и строить очистные, посчитали в правительстве.

Досье «Дальневосточного капитала»: На карте страны более 300 горячих экологических точек. Прежде всего, это огромные мусорные полигоны, свалки промышленных отходов. В зоне их негативного воздействия проживает более 17 млн человек.

В преддверии Года экологии в Минприроды разработано несколько крупных проектов, которые планируется запустить в разных регионах страны уже с начала этого года. Это проект по ликвидации отходов «Чистая страна», проект «Вода России» и программа по развитию особо охраняемых природных территорий «Дикая природа».

Досье «Дальневосточного капитала»: К вызовам экологической безопасности РФ относятся: преобладание ресурсодобывающих и ресурсоемких секторов в структуре экономики, высокая степень износа основных производственных фондов и низкий уровень технологической модернизации экономики (из стратегии экологической безопасности). Доля расходов в валовом внутреннем продукте на охрану окружающей среды к концу 2025 года должна вырасти с текущих 0,8% до 1,5-2%.

Проект «Чистая страна» подразумевает запуск пилотных производств по переработке твердых бытовых отходов с применением современных технологий и решение вопросов поставки вырабатываемой мусороперерабатывающими заводами электрической и тепловой энергии. А также ликвидацию прошлого экологического ущерба. По словам министра природных ресурсов и экологии Сергея ДОНСКОГО, в 80-е годы ХХ века в Советском Союзе перерабатывалось до 60% бумаги, до 50% текстиля, свыше 30% шин. Сейчас показатели переработки бумаги и резины составляют соответственно 36% и 10%, подчеркнул министр. В то же время объем использования отходов из отвалов горных пород за последний год увеличился почти на 10%.

Второй проект - «Вода России» - акцентирован на ряде направлений, в том числе на решении проблемы наводнений на Дальнем Востоке за счет строительства защитной инфраструктуры. Другое важное направление этого проекта связано со строительством очистных сооружений и повышением качества питьевой воды. Кстати, по данным мониторинга за 2015 год, Приморский и Хабаровский края оказались в числе десяти российских регионов, где зафиксировано наибольшее количество случаев высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод. Отметим, что во Владивостоке уже несколько лет строятся современные очистные сооружения. В силу разных причин их пока не могут сдать в эксплуатацию, а самый крупный на Дальнем Востоке населенный центр продолжает оказывать серьезную антропогенную нагрузку на близлежащие акватории.

Что касается проекта «Дикая природа», то здесь акцент сделан на развитии экологического туризма в системе особо охраняемых природных территорий (ООПТ). «Задача - акцентировать средства и внимание на строительстве инфраструктуры на этих территориях таким образом, чтобы уже в ближайшие пять лет мы могли удвоить число туристов», - объяснил задачи Сергей Донской.

На первых порах внимание Минприроды будет обращено на три региона, не входящие в ДФО, - это Кавказ, Алтай и Байкал. В других федеральных ООПТ продолжится начатая работа по ликвидации накопленного ущерба, сообщает пресс-служба Минприроды. В частности, ведомство заключило соглашения с ФГБУ «Объединенная дирекция государственного природного биосферного заповедника «Кедровая падь» и национального парка «Земля леопарда» (Приморский край) и ФГБУ «Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник» (Камчатский край) на проведение работ по ликвидации прошлого экологического ущерба на сумму 507 млн руб.

Еще одно направление проекта «Дикая природа» - это сохранение биоразнообразия, то есть поддержка проектов, направленных на восстановление краснокнижных животных. Минприроды планирует реализовать более семи таких проектов, в том числе проект по охране леопарда дальневосточного.

Начать с реестра

В первую очередь в этом году должна быть проведена инвентаризация всех вредных и опасных с точки зрения экологии объектов. Поставлена задача сформировать их реестр, выделить по степени воздействия наиболее опасные, с которых и должно начаться наведение порядка. Но и без такой аналитической работы видно: одна из основных проблем - огромное количество несанкционированных свалок, число которых, по некоторым оценкам, в 20 раз больше, чем легальных.

- Потребность инвестиций в создание объектов инфраструктуры по переработке отходов, подлежащих утилизации, на начальный период оценивается примерно в 150 млрд руб., - указал Сергей Донской. - Тогда как текущие объемы финансирования составляют не более 8 млрд в год, т. е. необходимо привлечь в сферу переработки практически в 20 раз больше инвестиций.

В ближайшие 2017-2019 годы Минприроды планирует ликвидировать в 20 пилотных регионах более 20 объектов накопленного вреда. По словам министра финансов Антона СИЛУАНОВА, в бюджете на реализацию десяти приоритетных проектов уже предусмотрены ассигнования. В 2017 году ведомство природных ресурсов может получить на них 178,8 млрд руб. В последующие годы финансирование будет определяться с учетом реализации начатых проектов, отметил Силуанов.

К реализации экологических программ правительство активно привлекает бизнес. Так, на втором Восточном экономическом форуме во Владивостоке Минприроды подписало природоохранные соглашения с семью компаниями, в том числе с «АЛРОСА» и СУЭК, на общую сумму 3 млрд руб.





Мы как-то привыкли не замечать свалки. Они отдыхающим не помеха?

Полигоны не соответствуют стандартам

Одна из угрожающих экологических проблем российских городов, и не только, - недостаток полигонов твердых бытовых отходов. По статистике, в России за последние годы были построены тысячи полигонов ТБО, которые, как ни странно это звучит, стали вторичными источниками загрязнения окружающей среды. Как пишет профессор МГУ им. M. B. Ломоносова В. А. КОРОЛЕВ, «большинство созданных полигонов ТБО, даже новых, не соответствует действующим экологическим нормативам». Между тем с августа 2014 года в России вступил в силу порядок ведения кадастра отходов на государственном уровне (Приказ Минприроды №792 от 30.09.2011 г.), который запрещает принимать на захоронение промышленные и бытовые отходы, если полигон не соответствует требованиям международных экологических стандартов. По экспертному мнению, к таковым на территории РФ относятся 75% всех полигонов!

Как пишет Королев, причина в том, что при их проектировании учитывалась только глубина залегания подземных вод и не учитывались такие особенности, как геологическое, геоморфологическое, инженерно-геологическое и гидрогеологическое строение территории. Фактически, затратив немалые средства, мы создали себе дополнительную экологическую проблему.

Эта проблема затронула и промышленные компании, которые вынуждены платить повышенные экологические штрафы из-за невозможности утилизировать свои отходы в соответствии с нормами закона. С такой проблемой столкнулись, в частности, предприятия холдинга ПАО «РАО ЭС Востока», о чем на Х форуме «Природа без границ» говорила представитель холдинга Светлана СТАРКОВА (см. мнение).

Ориентир на европейскую модель

Как следует из анализа IFC, сделанного еще в 2010 году, в России вполне реально переориентировать сектор с захоронения отходов на переработку за 10-15 лет. По мнению экспертов, ряд доказавших свою эффективность европейских моделей управления и тарифной политики целесообразно применить в России. Безусловно, с поправкой на региональные особенности, что, прежде всего, касается внедрения принципа РОП - расширенных обязательств производителей (импортеров), а проще говоря, утилизационного сбора, модели координационного агента, а также создания условий для реализации государственно-частного партнерства (ГЧП) в секторе.

В 2014 году в России был принят 458-й закон «Об отходах производства и потребления», который охватил две сферы регулирования - природоохранную и жилищно-коммунальную, создав условия для формирования нового сектора экономики - индустрии переработки отходов. Она позволит уйти от системы складирования и захоронения.

Законом предусмотрены формирование в каждом регионе прозрачного механизма сбора, транспортировки и размещения твердых коммунальных отходов, избрание регионального оператора. Закон возлагает обязанность по организации деятельности в области обращения с отходами на региональные власти. Каждый субъект РФ должен был до конца 2016 года разработать и утвердить территориальную схему обращения с отходами и программу по утилизации мусора, прописать все мероприятия и объемы их финансирования. А с начала 2017 года - приступить к их реализации.

458-ФЗ вводит новый экономический механизм, основанный на обязанности производителей и импортеров товаров и упаковки утилизировать их после утраты потребительских свойств, - так называемая расширенная ответственность производителя. Отходы разделены на однородные группы исходя из спроса на полезные компоненты, которые могут быть в результате получены. Если производитель отходов не сможет самостоятельно их переработать или нанять сторонний сервис, то должен будет платить серьезные экологические сборы, и здесь уже государство будет строить необходимую инфраструктуру.

По словам министра Донского, государство устанавливает такой экологический платеж, который бы стимулировал производителей строить инфраструктуру по переработке отходов. Данная норма закона заработала в 2016 году, но пока только по восьми группам товаров. В течение ближайших лет крупные промышленники должны начать переход на наилучшие доступные технологии, что потребует серьезных финансовых вложений.

Два года на раскачку

Однако в полной мере закон «Об отходах производства и потребления» не заработает с января 2017 года. Более 30 субъектов РФ не справились к сроку - конец сентября 2016 года - с подготовкой региональных схем обращения с отходами. Отстающие, а таковые были и на Дальнем Востоке, не смогли определиться, куда перемещать существующие полигоны бытовых отходов и где создавать новые, соответствующие необходимым требованиям. Правительству пришлось принять постановление об отсрочке действия 458 закона сначала на год, а затем - до 1 января 2019 года. «А раньше было не ясно, что регионам надо готовиться?» - раскритиковала первоначальные сроки спикер Совета Федерации Валентина МАТВИЕНКО.

- К сожалению, потребовалось дополнительное время для подготовки регионов к переходу на новую систему управления отходами, а самое главное - для мониторинга обоснованности тарифа для населения на вывоз мусора, - прокомментировал перенос сроков министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

До настоящего времени стоимость услуг по вывозу мусора для населения определялась исходя из договоров управляющих компаний со специализированными предприятиями. Услуга являлась жилищной и не подлежала государственному тарифному регулированию. С января 2017 года должны вступить в силу новые положения закона «Об отходах производства и потребления», которые предусматривают, что услуга по вывозу отходов должна стать коммунальной, а тариф - утверждаться региональными службами тарифного регулирования. Однако методика расчета тарифа до настоящего времени не разработана.

По словам главы думского комитета по экологии и охране окружающей среды Ольги ТИМОФЕЕВОЙ, ни один из регионов России к началу 2017 года оказался не готов полностью к переходу на новые правила работы с отходами. «Есть только регионы более готовые и менее готовые», - высказала она свое мнение по итогам обсуждения экологических проблем на заседании Общенародного фронта в ноябре. По словам Тимофеевой, нет никакой ясности, каким же будет тариф для населения. «По предварительной информации, которую комитет получил из регионов, тарифы могут значительно вырасти. К сожалению, до настоящего времени ФАС России не подготовила методику расчета тарифов на вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов. Без единых методических указаний ни один субъект не может просчитать тариф и понять, будет ли увеличение стоимости за вывоз отходов или нет», - заявила депутат.

- В течение 2017-2018 годов должна быть установлена «дорожная карта», обеспечивающая к 1 января 2019 года переход всех регионов на новую систему. Те же регионы, которые готовы перейти на новую систему раньше, смогут это сделать уже в 2017 году, - отметил министр природных ресурсов.

В декабре на расширенном заседании комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Сергей Донской уточнил, что с 1 января 2017 года на новую систему перейдут 10 пилотных регионов, каждый из которых получит на данные цели субсидии из федерального бюджета. Критериями отбора пилотных регионов стали соответствие мероприятий, предполагаемых к реализации с использованием субсидий, целям, задачам и направлениям программы «Чистая страна», наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации и уровень экологических рисков, связанных с накопленным экологическим ущербом.













Нефтяные разливы несут в себе долгосрочные негативные последствия для окружающей среды.

Регионы должны определиться с отходами

В Минприроды России рассчитывают за 10 лет ликвидировать две трети полигонов с твердыми бытовыми отходами.

Выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2016), Сергей Донской назвал самые замусоренные регионы в Дальневосточном федеральном округе - Приморский и Хабаровский края и Якутия.

Впрочем, надо отдать должное природоохранному ведомству Приморского края за то, что предложенная им территориальная схема обращения с отходами одна из первых получила положительное заключение территориального управления Росприроднадзора. В Приморье генеральная схема санитарной очистки населенных пунктов была разработана еще в 2014 году. Она подразумевает создание в разных районах края шести индустриальных парков, которые должны возвращать в хозяйственный оборот в виде вторичного сырья более 50% образующихся твердых бытовых отходов. Первый такой парк уже получил инвестора. В ТОР «Надеждинская» его зарегистрировала компания «Ава-Трэйд». Индустриальный парк расположится на площади 5,6 гектара. Полная стоимость проекта оценивается в 1,5 млрд руб.

На первом этапе планируется запуск завода по производству пеллет - топлива, изготовленного из отходов производства, - мощностью 14 тыс. тонн в год. А также производство по выпуску декинг-досок мощностью до 38 тыс. в год и ПЭТ-дробленки - до 560 тонн в год. Его привлекательность в том, что резиденты индустриального парка будут пользоваться значительными преференциями при ведении бизнеса, в том числе льготным налогообложением. «Мы готовы оказать содействие зарубежным партнерам в реализации их инвестиционных проектов в сфере обращения с отходами, оказывать содействие в поиске приморских компаний, которые могут выступить в качестве партнеров», - неоднократно заявлял директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Александр КОРШЕНКО.

Департамент активно проводит встречи с потенциальными партнерами. В частности, большой интерес к приморским проектам проявляет японский бизнес. На одной из таких встреч помощник начальника отдела департамента жизнеобеспечения и окружающей среды префектуры Тоттори Фукумаса ТАМИХИДЭ поделился опытом реализации проекта «Территория без мусора», цель которого - использовать во вторичной переработке практически все мусорные отходы.

- Практически весь мусор, начиная от бутылочной пробки и заканчивая холодильниками и телевизорами, обретает, что называется, вторую жизнь, - отметил он, чему способствует законодательство, закрепившее за каждым видом отходов хозяина, который и несет за него ответственность.

Разветвленная сеть промышленной переработки позволяет японцам изготавливать из бутылочных пробок уличные скамейки и другие малые архитектурные формы, которые сложно отличить от дерева. Вышедшая из эксплуатации бытовая техника разбирается буквально до винтика. Даже использованным подгузникам в Японии находится применение: из них получают топливные брикеты для бойлеров.

В сентябре Росприроднадзор согласовал территориальную схему обращения с отходами для Камчатского края. На Камчатке в рамках региональной программы модернизации будут построены мусороперерабатывающие заводы в Петропавловске-Камчатском и поселке Вулканном, а также сортировочная станция в Елизове.

На момент подготовки статьи территориальными органами Росприроднадзора в рабочем порядке рассмотрены основные разделы территориальных схем в Хабаровском крае, Чукотском автономном округе и Сахалинской области, даны замечания.

До конца 2016 года в Хабаровске должны были ввести в эксплуатацию вторую мусороперерабатывающую станцию «Южная», что, по оценке мэра города Александра СОКОЛОВА, решит проблему переработки городских отходов на 100 лет вперед.

Досье «Дальневосточного капитала»: В Республике Саха (Якутия) наибольшее количество отходов образуется в результате деятельности добывающей промышленности, основную массу отходов составляют хвосты обогащения, вскрышные породы, отвалы и золошлаки. Большой объем и темп накопления отходов потребления и слабое развитие индустрии вторичной переработки приводят к тому, что основным методом утилизации является захоронение отходов на свалках. Полигоны бытовых отходов имеются в городах Якутск, Мирный, Алдан, Ленск, Нерюнгри, на остальных территориях - санкционированные свалки. Санитарное состояние мест размещения отходов оценивается как неудовлетворительное. Более 80% свалок эксплуатируется с нарушением требований санитарных правил.

Сахалинская область начнет Год экологии со сбора и вывоза на специализированный полигон для утилизации или обезвреживания химических веществ с территории Углегорского и Холмского районов. Отсутствие специально оборудованных мест для складирования и переработки мусора - проблема, характерная для всей Сахалинской области, отмечают эксперты.

Республика Саха (Якутия) запускает несколько проектов, в том числе ликвидацию хвостохранилища Куларской золотоизвлекательной фабрики Усть-Янского улуса. Компания «АЛРОСА» объявила о запуске в Мирнинском районе очистных сооружений карьерных вод, отвечающих требованиям наилучших доступных технологий. Внедрение в этом году современных технологий по обработке и утилизации отработанных масел и шин снизит объемы отходов и даст компании вторичные материальные ресурсы. Внедряется технология сгущения отвального продукта, что позволит уже в 2017 году снизить удельное потребление воды на производственные нужды компании почти на четверть. С начала 2011 года «АЛРОСА» потратила на реализацию долгосрочной программы по охране окружающей среды около 12 млрд руб., до конца 2018 года эта сумма должна превысить 16 млрд руб., заявляют в компании.

Кстати, в парламенте Республики Саха (Якутия) в самом конце 2016 года была принята Экологическая доктрина Якутии. Концепция экологического поведения ставится во главу взаимоотношений в вопросах промышленного освоения территорий и отношения населения к вопросам экологии. Предприятия-природопользователи будут обязаны учитывать специфические особенности природно-климатических зон Якутии. Будет установлена их экологическая и социальная ответственность. Станет обязательным научное обеспечение экологической и природоохранной деятельности. В ноябре проект доктрины был презентован на IX Международном симпозиуме «Баланс углерода, воды и энергии и климат бореальных и арктических регионов с особым акцентом на Восточную Евразию» и получил одобрение экологов, климатологов и других ученых и специалистов из России, Японии, Нидерландов, Швейцарии и других стран.

Не обошлось и без прокурорского вмешательства. Департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) был вынужден обратиться в прокуратуру ввиду затягивания правительством Амурской области сроков разработки территориальной схемы обращения с отходами. Информация стала основанием для проверки Амурской межрайонной природоохранной прокуратурой. По ее результатам министру природных ресурсов области объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

Технологии и инвестиции

Выполнение задач Стратегии экологической безопасности России и норм экологического законодательства потребовало поиска новых технологических решений по утилизации отходов. В предыдущей главе были частично затронуты вопросы технологий, применяемых японскими компаниями. Японии есть что предложить России. Со следующего года страны начнут реализацию совместного проекта по переработке мусора в пяти регионах РФ, включая Подмосковье и Татарстан, с использованием технологии японской компании Hitachi Shipbuilding. Об этом в интервью газете Mainichi говорил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей ИВАНОВ. С российской стороны в проекте участвует госкорпорация «Ростех». По словам Сергея Иванова, «это пилотный проект», всего же в России требуется со временем построить 560 подобных предприятий по утилизации отходов.

Свои технологические решения готовы дать и российские компании. Так, специалисты алтайской компании по производству фотосепараторов «СиСорт» планируют в ближайшие два года разработать оптический сортировщик для мусора, способный автоматически отделять мусор по составу и размеру, а также сортировать пластик по видам и цвету для удобства дальнейшей переработки. Этот фотосепаратор может стать первым отечественным оборудованием подобного рода.

Эксперты говорят о наличии современных российских технологий по сжиганию мусора с получением вторичных энергетических и материальных ресурсов. Как пишет портал ect-center.com, в России и в СССР проблемами огневой утилизации отходов занимался ряд специализированных отраслевых институтов. В настоящее время они в большинстве своем не существуют либо существуют в виде отдельных коммерческих организаций, зачастую небольшого масштаба. Однако большинство наработок в этой области сохранено, это направление может стать хорошим крепким бизнесом даже при минимальной поддержке государства.

Исполнительный директор, вице-президент НП «Российский национальный комитет содействия Программе ООН по окружающей среде» (ЮНЕПКОМ) Виктор УСОВ сказал, выступая на форуме «Природа без границ - 2016» во Владивостоке, что его организация продолжает активно взаимодействовать с разработчиками и производителями оборудования по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов, иловых осадков очистных сооружений, переработке на востребованную товарную продукцию золошлаковых отвалов ТЭЦ и горнопромышленных отходов. «Мы готовы предложить заинтересованным структурам наиболее передовые технологии в этой области», - подчеркнул он.

Мы все в ответе

Состояние среды, окружающей человека, общество, заставило многие страны, включая Россию, задуматься об угрозе экологической безопасности. Сегодня в зоне экологического риска оказались наиболее густонаселенные и экономически освоенные территории страны. Дальний Восток исторически оставался недоосвоенным и малонаселенным, благодаря чему экологическая обстановка на большей его территории оценивается как благоприятная. Но новые реалии открывают перед регионом широкие перспективы экономического роста. Поощряемые правительством страны инвестиции в первую очередь нацелены на освоение богатых природных ресурсов региона. Это значит, что в хозяйственный оборот будут вовлекаться те 65% ненарушенной территории, которые сейчас обеспечивают экологическую безопасность. Задача всех нас - привлечь к их освоению экологически ответственный бизнес.

МНЕНИЕ

Владимир МАРЬЕВ, член комитета по природопользованию и экологии ТПП РФ: Расширенная ответственность производителя может стать эффективным инструментом

- Экологический сбор - это не очередной налог на производителя, а стимулирующая мера, которая, как показывает мировая практика, способствует не только сокращению полигонного захоронения отходов, но и формированию серьезной отрасли экономики страны.

Для России это хорошо забытая история, когда в период с 1920 по 1987 г.г. в СССР была построена эффективная система обращения с отходами, которая позволяла вовлекать во вторичный оборот по большинству позиций до 60% отходов. С развалом СССР этот опыт был утрачен, но его переняли западные государства, которые как раз с начала 1990-х гг. начали реализацию идеи расширенной ответственности производителей (РОП).

РОП в России, безусловно, повлечет за собой увеличение объема вторичного сырья, которое должно быть востребовано промышленностью и рынком. Поэтому необходимо направить усилия производителей и переработчиков на то, чтобы правительство РФ выразило готовность к разработке закона «О вторичных материальных ресурсах» и соответствующих подзаконных актов государственного управления и регулирования в области использования вторичного сырья, крупнотоннажных отходов и побочных продуктов промышленности для нужд народного хозяйства.

По оценке Product Stewardship Institute (США), рециклинг отходов создает в десять раз больше рабочих мест, чем традиционное захоронение отходов на полигонах, при этом при создании ста новых рабочих мест в рециклинге количество рабочих мест в традиционной сфере обращения с отходами сокращается всего лишь на 10.

2017 год, который объявлен Годом экологии, покажет, как на практике будет реализован весь пакет документов, которые готовились несколько лет. Безусловно, отходы, которые накоплены на территории России и которые образуются ежегодно, никуда не исчезнут с введением запрета на их захоронение, но сейчас появилась возможность заняться практической ликвидацией экологического ущерба прошлых лет, а также снижением количества образующихся отходов.

С января 2017 года и далее ежегодно - с января 2018-го, с января 2019 года, согласно постановлению правительства и в соответствии с требованиями 458-ФЗ, будет запрещено захоранивать фракции отходов, которые могут быть переработаны. И, наконец, до конца 2016 года должны быть завершены и приняты все нормативно-правовые акты, которые обеспечат функционирование расширенной ответственности производителя - принципа, который должен обеспечить финансовые потоки внебюджетных средств в сферу обращения с отходами.

Необходимо предложить меры стимулирования для предприятий, выпускающих оборудование по переработке отходов, использующих вторичное сырье в рамках государственного и муниципального заказа. Кроме того, будут предлагаться меры поддержки для институтов и исследовательских центров, которые вели и ведут работу по технологиям переработки и обезвреживания отходов.

А. А. КУМАРЬКОВ, и. о. министра природных ресурсов и экологии Камчатского края: Необходимо уточнять законодательство

- В целом экологическая ситуация в Камчатском крае оценивается как благоприятная, хотя во всех населенных пунктах имеются деструктивные зоны, в том числе несанкционированные свалки, разрушенные промышленные объекты, а также земли, требующие рекультивации.

По данным Управления Росприроднадзора по Камчатскому краю, на территории края расположено 57 объектов размещения отходов. Из 46 поселковых и городских свалок в ГРОРО включен только один полигон в Елизовском районе (эксплуатирующая организация - ОАО «ЕМКХ»). Остальные объекты не соответствуют экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям, в связи с чем они не были включены в ГРОРО. Это проблемные вопросы, требующие решения. Их необходимо привести в соответствие с требованиями законодательства РФ и включить в ГРОРО или рекультивировать.

В ГРОРО включены преимущественно объекты газоэнергетического комплекса, горнорудных предприятий, имеющие как объекты размещения промышленных отходов, так и твердых коммунальных отходов.

Ряд муниципальных образований края устранились от полномочий по обращению с отходами из-за правовой неопределенности. В частности, в 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (06.10.2003 г.) и в 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» отсутствует раскрытое понятие «участие» органов местного самоуправления в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов. В результате это повлекло образование стихийных несанкционированных свалок отходов в границах населенных пунктов.

Текущую работу осложняет задержка принятия ряда подзаконных актов на федеральном уровне, в том числе регулирующих деятельность региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. А также - отсутствие регламентированной системы мер экономического стимулирования деятельности в области обращения с отходами. Необходимо предусмотреть в действующем законодательстве перечень и порядок применения налоговых и иных льгот для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность в области обращения с отходами, в первую очередь с отходами относящимися к опасным, чтобы привлечь инвесторов на рынок рассматриваемых услуг. Островная изоляция края, препятствующая формированию логистики, и небольшой объем накапливаемых отходов малопривлекательны для крупных инвесторов.

На 2017 год в крае запланировано урегулировать порядок сбора отходов I и II классов опасности у населения. Принято решение разработать и внедрить систему сбора ртутьсодержащих отходов, отработанных источников малого тока (батареек) у населения, в том числе решить вопрос об установке специальных контейнеров для раздельного сбора этих отходов I и II классов опасности (прежде всего, для сбора отработанных люминесцентных ламп, батареек, иных ртутьсодержащих приборов), образующихся в процессе потребления физическими лицами, во всех муниципальных образованиях, включая удаленные.

Светлана СТАРКОВА, представитель холдинга ПАО «РАО ЭС Востока»: Отсутствие мест размещения отходов в регионах - проблема для предприятий

- В состав холдинга входит порядка 300 энергообъектов, и сегодня мы столкнулись с проблемой утилизации своих отходов практически во всех субъектах ДФО: Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской, Магаданской областях, Республике Саха (Якутия), Еврейской АО и Чукотском АО.

Дело в том, что в соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). Позднее - 2010 год - приказом Минприроды России № 50 установлено, что если в составе проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение хозяйствующими субъектами представлены предложения по размещению отходов на конкретных объектах размещения отходов, не внесенных в ГРОРО, то данный проект не подлежит утверждению и переоформлению. По этой причине территориальные органы Росприроднадзора отказывают в выдаче разрешительных документов, утверждающих нормативы образования отходов и лимитов на их размещение. А это, в свою очередь, является основанием для начисления предприятию сверхлимитных платежей за негативное воздействие на окружающую среду с применением пятикратного повышающего коэффициента и штрафных санкций.

Строительство и регистрация в ГРОРО мест размещения отходов I-IV классов опасности не зависят от производственной деятельности энергообъектов холдинга ПАО «РАО ЭС Востока» и, как правило, осуществляются и финансируются по программам, разрабатываемым и утверждаемым органами исполнительной власти субъектов ДФО. Все это время общества, входящие в холдинг, вынуждены нести убытки, возникающие не по их вине, а из-за отсутствия в районах их производственной деятельности мест размещения отходов (полигонов), зарегистрированных в ГРОРО.

Транспортировка отходов в другие регионы, имеющие объекты размещения отходов, занесенные в ГРОРО, слишком затратна, т. к. многие объекты находятся в отдаленных, труднодоступных районах. Например, в Камчатском крае расстояние от г. Петропавловска-Камчатского до самого отдаленного подразделения составляет 1600 км, в Чукотском автономном округе необходим вывоз отходов из трех морских портов. Затраты на их транспортировку в данном случае существенно превышают плату за негативное воздействие на окружающую среду. Сложившаяся ситуация создает административные барьеры, ведет к необоснованным управленческим и финансовым издержкам. Все это закладывает основу для административного давления на хозяйствующие субъекты.

Надежда ВОРОНЦОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", январь, 2017 год.