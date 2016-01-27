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Специальным партнером премии "Серебряный Лучник" выступила Slavda Group
SlavdaGroup заявила о своей готовности поддержать региональную премию в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Дальний Восток. Компании, чье имя известно на всем Дальнем Востоке, уже присвоен специальный статус «Официальная вода премии», сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Как отмечает Олеся Бондаренко, член жюри и заместитель генерального директора по внешним коммуникациям, компания SlavdaGroup выступит партнером номинации «Лучший проект в области развития и продвижения территорий».
«В сегодняшнем информационном обществе крайне важно реализовывать проекты с высокими коммуникационными качествами. Девиз премии текущего года «PR увеличивает прибыль компании» отражает актуальную ситуацию в сфере PR-технологий.
Коммуникационные проекты в области продвижения территорий призваны демонстрировать привлекательность нашего региона. Идеи представленных проектов во многом близки задачам Slavda Group. Компания более 25 лет разрабатывает источники природной минеральной воды, формируя уникальный имидж региона», - отмечает Олеся Бондаренко.
Премия является ключевым событием для экспертов и специалистов в области коммуникаций. Авторам проектов, заявленных в номинации «Лучший проект в области развития и продвижения территорий», будут вручены специальные призы от партнера номинации, рассказали «Золотому Рогу» в Исполнительной дирекции Региональной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток.
Оператором премии пятый год подряд выступает коммуникационное агентство «АГТ-Восток», AGT Communications Group (входит в PROI Worldwide). Генеральный партнер – Tele2.
Деловая газета «Золотой Рог» выступает информационным партнером премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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