Специальным партнером премии "Серебряный Лучник" выступила Slavda Group

SlavdaGroup заявила о своей готовности поддержать региональную премию в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Дальний Восток. Компании, чье имя известно на всем Дальнем Востоке, уже присвоен специальный статус «Официальная вода премии», сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Как отмечает Олеся Бондаренко, член жюри и заместитель генерального директора по внешним коммуникациям, компания SlavdaGroup выступит партнером номинации «Лучший проект в области развития и продвижения территорий».

«В сегодняшнем информационном обществе крайне важно реализовывать проекты с высокими коммуникационными качествами. Девиз премии текущего года «PR увеличивает прибыль компании» отражает актуальную ситуацию в сфере PR-технологий.

Коммуникационные проекты в области продвижения территорий призваны демонстрировать привлекательность нашего региона. Идеи представленных проектов во многом близки задачам Slavda Group. Компания более 25 лет разрабатывает источники природной минеральной воды, формируя уникальный имидж региона», - отмечает Олеся Бондаренко.

Премия является ключевым событием для экспертов и специалистов в области коммуникаций. Авторам проектов, заявленных в номинации «Лучший проект в области развития и продвижения территорий», будут вручены специальные призы от партнера номинации, рассказали «Золотому Рогу» в Исполнительной дирекции Региональной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток.

Оператором премии пятый год подряд выступает коммуникационное агентство «АГТ-Восток», AGT Communications Group (входит в PROI Worldwide). Генеральный партнер – Tele2.

Деловая газета «Золотой Рог» выступает информационным партнером премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток.