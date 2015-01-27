В Приморье "Роснефть" выкупит лицензию на золоторудный участок на площадке ВНХК

Для нефтяного гиганта заплатить 9,5 млн рублей - не проблема

НК "Роснефть" договорилась о выкупе в Приморском крае россыпи золота, находящейся на территории площадки строительства Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК), сообщил вице-президент "Роснефти" Виктор ИШАЕВ на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс - Дальний Восток" в Хабаровске,

"Мы договорились - выкупаем лицензию, выкупаем компанию. Заплатить где-то 9,5 млн рублей - это не проблема. Там никаких работ не было. Компания согласна, чтобы мы за эти деньги купили у них участок", - сказал Виктор Ишаев.

Проект строительства реализует ЗАО "Восточная нефтехимическая компания" (ВНХК, принадлежит НК "Роснефть").

В проекте организации строительства ВНХК говорится о наличии двух россыпей золота на территории будущего комплекса, локализованных в долинах рек Падь Широкая и Нижняя Коробковка.

Согласно материалам сайта госторгов, Приморнедра провели аукцион на право разработки россыпи золота реки Падь Широкая в октябре 2012 года, признав победителем местное ООО "Агат" (Большой Камень). "Агат" предложил разовый платеж в размере 2,17 млн рублей при стартовой стоимости участка 1,98 млн рублей. Лицензия выдана в ноябре 2012 года сроком на 10 лет.

Площадь россыпи составляет 0,95 кв. км, балансовые запасы по категории C1 - 70 кг золота со средним содержанием 0,608 г/куб.м, забалансовые C1 - 19 кг со средним содержанием 0,5 г/куб.м.

Проект ВНХК предполагает строительство нефтехимического комплекса в районе Пади Елизарова Партизанского района Приморского края общей мощностью переработки 30 млн тонн, из которых 24 млн придется на нефть, 6 млн тонн - на нафту.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.