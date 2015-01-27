Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье "Роснефть" выкупит лицензию на золоторудный участок на площадке ВНХК
Для нефтяного гиганта заплатить 9,5 млн рублей - не проблема
НК "Роснефть" договорилась о выкупе в Приморском крае россыпи золота, находящейся на территории площадки строительства Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК), сообщил вице-президент "Роснефти" Виктор ИШАЕВ на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс - Дальний Восток" в Хабаровске,
"Мы договорились - выкупаем лицензию, выкупаем компанию. Заплатить где-то 9,5 млн рублей - это не проблема. Там никаких работ не было. Компания согласна, чтобы мы за эти деньги купили у них участок", - сказал Виктор Ишаев.
Проект строительства реализует ЗАО "Восточная нефтехимическая компания" (ВНХК, принадлежит НК "Роснефть").
В проекте организации строительства ВНХК говорится о наличии двух россыпей золота на территории будущего комплекса, локализованных в долинах рек Падь Широкая и Нижняя Коробковка.
Согласно материалам сайта госторгов, Приморнедра провели аукцион на право разработки россыпи золота реки Падь Широкая в октябре 2012 года, признав победителем местное ООО "Агат" (Большой Камень). "Агат" предложил разовый платеж в размере 2,17 млн рублей при стартовой стоимости участка 1,98 млн рублей. Лицензия выдана в ноябре 2012 года сроком на 10 лет.
Площадь россыпи составляет 0,95 кв. км, балансовые запасы по категории C1 - 70 кг золота со средним содержанием 0,608 г/куб.м, забалансовые C1 - 19 кг со средним содержанием 0,5 г/куб.м.
Проект ВНХК предполагает строительство нефтехимического комплекса в районе Пади Елизарова Партизанского района Приморского края общей мощностью переработки 30 млн тонн, из которых 24 млн придется на нефть, 6 млн тонн - на нафту.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- На Колыме прогнозируют рост добычи золота на россыпных месторождениях региона
- Колыма планирует увеличить добычу золота
- На Колыме перспектива ежегодной добычи 40 тонн золота становится реальной
- Основной объем геологоразведки золота будет происходить на Дальнем Востоке
- На Чукотке приступили к промышленной добыче золота
- На 12-20% упала добыча золота и серебра на Чукотке
- На Чукотке добыли около 20 тонн золота
- В Якутии найден уникальный розовый алмаз в 27,85 карата
- На Колыме добыто более 21 тонны золота
- В Магадане на "Майнекс-2017" собрались компании мирового уровня
Новости раздела
- На ВЭФ во Владивостоке "возведут" мост между Сахалином и материком
- Сахалинский СК "Аква Сити" станет самым крупным объектом на Дальнем Востоке под одной крышей
- Круизный лайнер Silver Explorer побывал на Камчатке
- На мосту через Амур возведены две опоры из пяти
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Корейский бизнес добрался до Урала
- "Газпром" успеет с заводом в Приморье
- Решается судьба перехода с Сахалина на материк – мост или тоннель
- Более ста рыбообработчиков не могут выехать из Ванино на Сахалин
- Во Владивостоке на ВЭФ представят проект по созданию Всемирного центра мамонта
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда