Главным внешнеторговым партнером Сахалинской области по итогам 2013 года стала Япония

Объем взаимной торговли Сахалина и Японии в 2013 году вырос более, чем на 20% процентов и достиг $8,4 млрд. Страна восходящего солнца стала главным внешнеторговым партнером островного региона. Об этом в ходе встречи с Послом Российской Федерации в Японии Евгением Афанасьевым заявил губернатор Александр Хорошавин.

Как он отметил, 2013 год стал очень насыщенным для островного региона с точки зрения проведения совместных мероприятий с японской стороной. В апреле состоялась крупномасштабная презентация Сахалинской области в Токио, получившая высокую оценку со стороны Посла РФ в Японии. Евгений Афанасьев сообщил, что сахалинский опыт проведения подобных мероприятий стал образцовым для всех российских регионов, сообщает официальный сайт губернатора и правительства Сахалинской области.

В прошлом году отмечалось 15-летие со дня подписания Соглашения о дружбе и экономическом сотрудничестве между островным регионом и Хоккайдо. В сентябре состоялся визит Губернатора префектуры Хоккайдо Харуми Такахаси на Сахалин, во время которого были определены основные направления дальнейшего двустороннего сотрудничества в сфере торгово-экономических отношений, дружественных связей и гуманитарных обменов. Также был принят новый пятилетний План развития межрегионального сотрудничества на 2013-2017 годы. Состоялось подписание протоколов намерений о сотрудничестве в банковской сфере, сельском хозяйстве, рыбной и пищевой промышленностях.

В ноябре в г. Саппоро прибыла бизнес-миссия Сахалинской области. Деловые круги двух стран заключили соглашения о:

поставке оборудования для модернизации овоще- и картофелехранилищ, пищевых и рыбоперерабатывающих предприятий, теплиц;

проведении на территории Сахалинской области сортоиспытания семян японской селекции;

проведении берегоукрепительных работ в Анивском районе;

изучении хоккайдского опыта в сфере газификации автотранспорта и жилья.

- Что касается планов на предстоящий год, то в феврале наша область примет участие в выставке пищевой продукции на Хоккайдо, которая проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства, пищевой и лесной промышленности Японии. Там мы планируем представить различную пищевую продукцию, а также продукцию рыбопромышленного и сельскохозяйственного комплексов. Кроме того, мы намерены привлечь японские компании к межрегиональному сотрудничеству в сфере здравоохранения в части модернизации медицинских учреждений, а также к строительству многофункционального культурного центра в г. Южно-Сахалинске, - сказал губернатор.

По его словам, в этом году также продолжится диалог с японской стороной по вопросам реализации проектов как межрегионального, так и межнационального масштаба, например, таких как создание энергомоста «Россия – Япония».