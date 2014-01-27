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Губернатор Сахалинской области предложил компании "Мицуи" сотрудничество в рыбохозяйственном комплексе региона и авиаотрасли
27 Января 2014, 16:38 | Дальний Восток
Александр Хорошавин провел в Японии рабочую встречу с представительным директором компании «Мицуи Энд Ко., Лтд» Кавасима Фуминобу, сообщает официальный сайт губернатора и правительства Сахалинской области.
Губернатор с удовлетворением отметил, что конструктивное сотрудничество областных властей и «Мицуи» в последнее время выходит за рамки уже сложившихся двусторонних взаимоотношений в нефтегазовой отрасли региона. По его словам, Правительство Сахалинской области готово поддержать конкретными мерами планы компании расширить сотрудничество с островным регионом в рыбохозяйственном комплексе.
Взаимодействие сторон, по мнению Александра Хорошавина, может развиваться по таким направлениям, как строительство лососевых рыбоводных заводов, предприятий по глубокой переработке рыбной продукции по передовым японским технологиям, организация переработки рыбных отходов и производства рыбной муки.
В настоящее время Сахалинская область является лидером среди субъектов Российской Федерации по объемам разведения тихоокеанских лососей. В регионе действуют 38 рыбоводных заводов. Производственные мощности позволяют ежегодно выпускать около 830 миллионов мальков тихоокеанских лососей. Это около 80% выпуска молоди лососевых по всей России и порядка 12% - в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
- Большинство экспертов в области рыболовства полагают, что резервы увеличения добычи рыбы и морепродуктов за счет их естественного воспроизводства в морях и внутренних водоемах фактически исчерпаны и дальнейшее увеличение объемов возможно лишь за счет искусственного разведения. В связи с этим развитие биотехнологий по рыборазведению является стратегическим приоритетом для Правительства Сахалинской области. И в этом вопросе, полагаю, у нас есть хорошие возможности для сотрудничества с японской стороной, - сказал губернатор.
Он также отметил, что в 2013 году сахалинские рыбопромышленные предприятия приобрели 42 линии по непрерывной переработке лососевых рыб, оборудование по переработке икры.
- Дальнейшее развитие рыбопромышленного комплекса области мы связываем с созданием предприятий по глубокой переработке рыбной продукции. В Стране восходящего солнца в этом направлении накоплен большой опыт, и я думаю, что сахалинские компании могли бы эффективно взаимодействовать с японскими партнерами. Для этого есть все предпосылки. Мы также заинтересованы в увеличении мощностей по переработке рыбных отходов и производству рыбной муки, - сказал Александр Хорошавин.
По его словам, компания «Мицуи» по ряду обозначенных направлений уже тесно взаимодействует с базирующейся на Сахалине группой компаний «Тунайча». Региональное правительство может принять участие в осуществлении совместных с японской стороной проектов на принципах государственно-частного партнерства.
Губернатор пригласил иностранную компанию к взаимодействию и по вопросам развития авиационной отрасли Сахалинской области.
- В предстоящие годы мы планируем реконструировать и модернизировать все 7 аэропортов Сахалина и Курил. Приглашаем принять в этом участие «Мицуи» на партнерских началах. Также считаем важным наладить сотрудничество с японской стороной в отношении развития новой авиакомпании «Аврора». Нас интересует, прежде всего, опыт по приобретению воздушных судов, которым обладает одна из структур «Мицуи», являющейся лизинговой компанией, - сказал губернатор.
В ходе встречи стороны также подробно обсудили ряд вопросов сотрудничества в нефтегазовой, угольной отраслях и энергетике. Особое внимание было уделено прорабатываемому в последнее время проекту энергомоста «Россия – Япония». Были достигнуты договоренности о дальнейшей совместной работе по всем обозначенным направлениям.
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