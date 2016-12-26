Ричард ван Вагенинген: "Кризис - это время возможностей"

Руководитель направления международных продаж Orange Business Services, генеральный директор компании в России и странах СНГ, Ричард ван ВАГЕНИНГЕН во время рабочего визита во Владивосток, рассказал, о своем отношении к Свободному порту Владивосток и ТОРам, а также объяснил, почему считает, что кризис - это время возможностей. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

- Ричард, вы впервые в столице Приморья? Какова цель вашего визита?

- Во Владивостоке я уже второй раз. Дело в том, что Россия большая страна и каждый регион имеет свою специфику. К тому же текущая экономическая ситуация не самая простая. Мы смотрим какие регионы растут и какие отрасли. Наши клиенты - это финансовые компании, автомобильные и так далее. Год назад я решил, что нужно посетить Приморье и прилетел, для того, чтобы провести встречу с гендиректорами компаний текущих и, возможно, будущих клиентов. И всем им я задал вопрос о том, как повлиял кризис на их компании. Так вот, четыре директора мне ответили на мой глупый вопрос так: «Какой кризис?». И хочу отметить, что они абсолютно правы - ведь кризис - это время возможностей и они нашли возможности для роста!

В свой второй визит я отметил, что потенциальные клиенты, с которыми я встречался год назад, уже стали нашими текущими клиентами. И конечно же в оба визита я встретился с сотрудниками компании.





- Вы часто навещаете региональные филиалы? Ваш стиль управления больше демократичный или директивный?

- Приказывать директивно — это слабость, особенно учитывая, что когда человек понимает почему он должен что-то сделать, он более мотивирован и делает гораздо лучше. Если человек боится что-то сказать своему начальнику через голову, или гендиректору, то это очень плохо. Ведь ему может прийти в голову хорошая идея, а при плохом психологическом климате в компании эта идея никогда в жизнь в воплотится. Я стараюсь регулярно посещать регионы, готов выслушать мнение сотрудников, чтобы потом обсудить в Москве. Моя задача — понять, куда мы идем как компания. Кстати, мы очень много идей получили именно от сотрудников. Только никогда нельзя делать выбор между идеями, какая хорошая, а какая плохая. Все идеи хорошие! Мой любимый вопрос персоналу: «Если бы вы стали директором на один день. Чтобы вы сделали?».

- В чем ваше конкурентное преимущество перед другими компания предоставляющими услуги связи?

- Мы единственный оператор в России, который имеет фокус на крупные компании - таких больше нет. Предоставляем комплексные услуги плюс оборудование - это очень удобно когда клиент инвестирует долгорочно на 2-5 лет. Сегодняшний тренд - решения на базе облачных технологий, у нас есть свои облачные площадки как в России так и за рубежом. А самое главное - нашему клиенту не нужно ждать ответ 2-3 недели, мы принимаем решение за 2-3 дня.

- Расскажите о зоне присутствия компании в ДФО.





- Мы присутствуем во всех крупных городах Дальнего Востока России. Полное представительство есть в Хабаровске и во Владивостоке. В Магадане, Анадыре, Петропавловск-Камчатском - центры с поддержкой. В Уссурийске и Находке - выносные офисы. В этом году мы осуществили модернизацию нашего технического центра во Владивостоке. Здесь есть отдел продаж и полноценный технический отдел с круглосуточной службой поддержки.

- Тот факт, что в Приморье создаются Свободный порт и ТОРы как то повлиял на то, что фокус вашего внимания сместился на регион?

- Здесь вкладывают деньги в инфраструктуру, а когда регион развивается, то в регион приходит бизнес. Поскольку мы глобальная компания и уже знакомы с этими компаниями на международном рынке, то отслеживаем эти тенденции. В саму концепцию развития Приморья этими глобальными проектами я верю, ведь все необходимые ингредиенты для успеха у вас есть.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Orange Business Services, подразделение группы Orange , работающее на b2b рынке - не только телеком-оператор, но и интегратор ИТ решений, разработчик приложений во Франции и по всему миру. 20 000 сотрудников компании поддерживают заказчиков на всех стадиях цифровой трансформации их бизнеса, предлагая умные и мобильные решения для организации офисов будущего, ИТ / облачную инфраструктуру, фиксированную и мобильную связь, частные и гибридные сети, приложения для бизнеса, аналитику Big Data.

Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА.