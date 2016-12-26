В апреле 2017 года пройдет второй форум "Агро Дальний Восток и Сибирь"

Форум «Агро Дальний Восток и Сибирь» - это профессиональная международная площадка для диалога, обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий представителей власти и бизнеса для привлечения инвестиций в АПК Дальнего Востока и Сибири и активизации социально-экономического развития региона.

Ежегодно мероприятие собирает более 350 руководителей крупнейших агрохолдингов и производств, фермерских хозяйств, перерабатывающих предприятий, генеральных и технических директоров сервисных компаний, производителей удобрений, комбикормов, сельскохозяйственной техники и инвесторов в АПК, представителей федерального и регионального правительства.

Докладчики и почетные гости 2017:

· Павел Инюточкин, Генеральный директор, АНК-холдинг

· Андрей Губин, генеральный директор, Хендэ Хороль Агро

· Петр Илюхин, Генеральный директор, ПРОДО

· Николай Пегин, Генеральный директор, Корпорация развития Камчатского края

· Андрей Колот, Генеральный директор, Мерси трейд

· Ольга Рыжкова, Старший Вице-президент, Российско-Китайский Инвестиционный Фонд

· Алексей Раченков, Президент, Ассоциация крестьянских хозяйств Приморского края

· Павел Павлов, Директор, Югорский рыбоводный завод

· Татьяна Бужина, финансовый директор, РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ

и многие другие.

Ключевые цифры и факты мероприятия «Агро Дальний Восток и Сибирь 2016»:

от Калининграда до Владивостока - широкая география участников: группа «ПРОДО» (Москва), управляющая компания «Содружество» (Калининград) и «Русагро-Приморье» (Владивосток), АНК Холдинг (Благовещенск), Агротек Холдинг (Петропавловск-Камчатский), Дамате (Москва), Птицефабрика Дукчинская (Магадан) и многие другие

Европейские и азиатские сервисные компании: производители оборудования и технологий переработки сельхозпродукции из Франции, Германии, Южной Кореи, КНР и других стран: БАСФ, АГКО, И-Teк, Дюпон, Амазоне, Биг Дачмен, Сингента, Квернеланд и многие другие

70 докладчиков и участников дискуссий в ходе круглых столов среди которых: финансовый директор агропромышленной группы "Армада" Вера Ломоносова, директор компании Арсеньевский свинокомплекс Николай Бесшапкин и многие другие

почетные гости из Китая: правительственная делегация провинции Цзилинь во главе с вице-губернатором провинции господином Суй Чжончэн

правительственные делегации от Республики Бурятия во главе с Даба-Жалсан Чириповым, министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, а также от Правительства Забайкальского края

более 30 аккредитованных федеральных и региональных СМИ

Контактное лицо: руководитель форума Дарья Квасницына DKvasnitsyna@vostockcapital.com Тел. +7 499 5051505

Официальный сайт: http://www.agrofareast.ru/