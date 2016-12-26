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Вантовый мост через Амур свяжет Благовещенск и Хэйхэ

26 Декабря 2016, 10:40 | Дальний Восток
24 декабря состоялась торжественная церемония, посвященная началу строительства моста через Амур. На российской стороне уже начата подготовительная работа по возведению пограничного мостового перехода через Амур в районе городов Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР).

Торжественная церемония начала строительства состоялась на линии российско-китайской государственной границы, по оси будущего моста, в районе села Каникурган. Участие приняли губернатор Амурской области Александр Козлов и губернатор провинции  Хэйлунцзян Лу Хао, руководители компаний  заказчиков, подрядчиков и проектировщиков, сообщили Деловой газета "Золотой Рог" в Правительстве Амурской области.


 

 

 

«Больше 20 лет наши страны шли к решению вопроса строительства моста. Большое внимание проекту уделено Президентом страны Владимиром Путиным, он поддержал проект, в итоге в 2015 году подписано межправительственное соглашение. У строителей  сегодня большая и ответственная задача  - в течение трех лет построить этот важный объект. Мост протяженностью почти один километр, длина только подъездных путей  составляет 11 километров. Совместно с китайской стороной российские подрядчики будут принимать все меры  для соблюдения сроков строительства. Мост объединит два берега и народы, проживающие на соседних берегах, будут развивать отношения не только в сфере культуры и спорта, транспортная инфраструктура придаст импульс развитию экономики регионов», - сказал губернатор области Александр Козлов.

Губернатор провинции Хэйлунцзян Лу Хао отметил, что  начало строительства моста позволит ускорить темпы возведения взаимосвязанных  и структурных объектов. Мост - это символ дружбы,  сотрудничества и совместного развития.

В настоявшее время, в соответствии с утвержденным планом, с российской стороны проведена работа по отводу земель под строительство основного моста, уже отведено 93% земель. Определен тип моста - двухполосный мост вантовой системы с низкими пилонами (экстрадозный).Проектирование завершено, в ближайшее время будет принято решение Главгосэкспертизы.

Как пояснил руководитель компании – подрядчика первого этапа строительства мостового перехода Сергей Рафалюк, на сегодняшний день проводятся подготовительные работы (планировка территории, завоз техники и оборудования). Выполнено обустройство ледовой дороги для работы в зимний период. В летний период возведение опор будет вестись с использованием плавсредств.

«Взаимодействие с китайскими строителями будет вестись через компанию-заказчика, филиал совместного предприятия по строительству моста через Амур. В первом квартале 2017 года планируется приступить к бурению свайного основания под русловые опоры, строить причальную стенку и проводить укрепление береговой линии, чтобы летом работать с помощью флота. Сначала будут возведены опоры, потом методом продольной надвижки будет установлено пролетное строение», - сказал Сергей Рафалюк.

После завершения церемонии в Правительстве области прошло первое заседание штаба по строительству мостового перехода под руководством губернатора Александра Козлова.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: мост  китай  строительство 



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