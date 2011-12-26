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Госдума упростила процедуру возмещения НДС

26 Декабря 2011, 02:51 | Дальний Восток

Госдума на прошлой неделе приняла в третьем чтении законопроект, упрощающий процедуру возмещения НДС, сообщает "Росбалт". Как пояснил журналистам первый замруководителя фракции "Единая Россия" Владимир ПЕХТИН, изменениями в Налоговый кодекс РФ предлагается упростить процедуру и сократить сроки возврата сумм НДС налогоплательщикам.

Сейчас эта процедура существенно затянута и может занимать до четырех месяцев, отметил Пехтин. "В результате создается ситуация, когда оборотные средства предприятий вымываются, а государству в рамках антикризисных мероприятий приходится решать проблему кредитования реального сектора экономики", - сказал он. Между тем помочь всем предприятиям просто невозможно, а значит, некоторым фирмам приходится прекращать свою деятельность, увольнять сотрудников, посетовал депутат.

Законопроектом предусматривается новый, заявительный порядок возмещения НДС. "Это значит, что возврат НДС производится на основании заявления налогоплательщика, которое подается в налоговую инспекцию не позднее пяти дней с момента подачи налоговой декларации", - пояснил Пехтин.

Для определенных категорий налогоплательщиков предусмотрен сокращенный срок возврата НДС - в течение 12 дней с момента подачи заявления. Право на ускоренную процедуру возврата НДС имеют налогоплательщики, предоставившие банковскую гарантию на полную сумму, заявляемую к возмещению, говорится в проекте.

Также этим правом могут воспользоваться крупные предприятия, то есть те, которые в течение трех лет уплатили в бюджет совокупную сумму налогов в размере не менее 10 млн рублей, указал депутат.

"Новая схема, не ущемляя интересов государства, позволит налогоплательщикам сохранить оборотные средства, что особенно актуально в период финансового кризиса", - убежден Пехтин. При этом, по его словам, действие закона будет распространяться на декларации, предоставляемые за налоговые периоды с первого квартала 2010 г.

"Золотой Рог".

Автор: ИА "Росбалт"
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