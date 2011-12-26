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Пираты уходят в сеть
Российский издательский рынок охватила кризисная лихорадка: неплатежи, закрытие магазинов, падение спроса и тиражей... На этом фоне проблема пиратства даже не поднимается. Возможно, издатели свыклись, а возможно, стесняются, поскольку в "лихие 90-е" сами печатали бесконечные тиражи Чейза или Муркока, не утруждая себя отчислениями правообладателям. Но теперь уже они оказываются в роли жертв.
Россияне с удовольствием скачивают из бесплатных интернет-библиотек художественные или публицистические книги. Как сообщил корреспонденту "Росбалта" вице-президент Ассоциации по защите интеллектуальной собственности "Русский щит" Олег ЯШИН, "пираты не то чтобы умерили аппетиты в продажах информации на дискетах, но еще лет пять назад началось их плавное перетекание в Интернет". По мнению эксперта, главная проблема в том, что Интернет не имеет границ. Российские правообладатели не могут пока защищать свои интересы в виртуальном пространстве.
По оценкам Роспечати, за 2008 г. в России было издано более 123 тыс. наименований книг общим тиражом 760 млн экземпляров. С другой стороны, по оценкам GfK Group, доля пользователей Интернетом по России в 2008 г. составила 28,7%, и из них ежедневно в Интернет заходят 44%. По словам исполнительного вице-президента НП "Российский Книжный Союз" Нины ЛИТВИНЕЦ, у Союза нет данных о том, какие суммы недополучают издатели (и авторы) из-за деятельности бесплатных интернет-библиотек. Но ущерб можно попытаться оценить приблизительно по аналогии со "смежниками".
Например, при кассовых сборах фильма "Адмиралъ" в $33,70 млн эксперты компании "Видео 24" оценивают упущенную из-за пиратов (кинопрокат и DVD) прибыль в $10,5 млн. "Самый лучший фильм" собрал $27,59 млн и недополучил $12,4 млн, т.е. кинопрокатные потери составляют 30-40%.
По оценкам "Видео 24", за 2008 г. количество русскоязычных пиратских сайтов (игры, фильмы, музыка) в Рунете возросло с 246 до 364. Конечно, на этих сайтах можно скачать бесплатно фоторамки и книги, но это непрофильная деятельность. Сугубо же книжные пираты - это в основном энтузиасты, поддерживающие свои интернет-ресурсы (электронные библиотеки) без особой корысти. По словам Яшина, обычно интернет-библиотеки выбирают тактику "добросовестно заблуждающихся", то есть без спроса вывешивают электронную версию книги, но по первой претензии правообладателя публикацию снимают.
Следует отметить, что у интернет-пиратства есть идеологическая база, главный тезис которой: "Информация должна быть свободной". Кроме того, некоторые общественные и культурные деятели, а также политики неоднократно отмечали, что у молодежи пропал интерес к бумажным книгам, поэтому пусть читают хотя бы в Интернете. Но если согласиться с тем, что издатели должны уступить часть прибылей, лишь бы молодое поколение не забыло буквы, то "крайними" окажутся авторы.
Один из путей развития платных интернет-библиотек - продажа электронных книг на мобильные телефоны.
"Золотой Рог".
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